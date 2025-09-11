newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Ηλιόπουλος: Η σχολική χρονιά ξεκινά με μεγάλες δυσκολίες, η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση
Πολιτική Γραμματεία 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:38

Ηλιόπουλος: Η σχολική χρονιά ξεκινά με μεγάλες δυσκολίες, η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση

«Η κυβέρνηση δεν βλέπει μαθητές αλλά υποψήφιους πελάτες», επισήμανε ο βουλευτής Α' Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Spotlight

Στον αγιασμό του 36ου δημοτικού σχολείου Αθηνών στη Νεάπολη βρέθηκε ο βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος, τονίζοντας πως «η σχολική χρονιά ξεκινάει με μεγάλες δυσκολίες».

«Περισσότερα από 20.000 κενά εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικούς που καλούνται να ζήσουν με πρώτο μισθό τα 800 ευρώ και συνολικά μισθούς που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Αναπληρωτές και αναπληρώτριες που κυνηγάνε να βρουν ένα σπίτι, με όσο πιο ανθρώπινο ενοίκιο. Γονείς που τρομάζουν μπροστά στα έξοδα για την έναρξη της χρονιάς», υπογράμμισε.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουμε μια κυβέρνηση που διαρκώς υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση. Κεντρική της παρέμβαση ήταν η αδειοδότηση των ιδιωτικών μαϊμού ΑΕΙ. Η κυβέρνηση δεν βλέπει μαθητές αλλά υποψήφιους πελάτες».

Όσα ανέφερε ο Νάσος Ηλιόπουλος:

«Η μόρφωση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο, καλή σχολική χρονιά!

Βρεθήκαμε σήμερα στο 36ο δημοτικό σχολείο Αθηνών στην Νεάπολη. Μιλήσαμε με γονείς και εκπαιδευτικούς και είχαμε τη χαρά να δούμε το χαμόγελο των παιδιών που βρήκαν ξανά τους φίλους και τις φίλες τους.

Μια σχολική χρονιά όμως που ξεκινάει με μεγάλες δυσκολίες:

– περισσότερα από 20.000 κενά εκπαιδευτικών.

– εκπαιδευτικούς που καλούνται να ζήσουν με πρώτο μισθό τα 800 ευρώ και συνολικά μισθούς που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

– αναπληρωτές και αναπληρώτριες που κυνηγάνε να βρουν ένα σπίτι, με όσο πιο ανθρώπινο ενοίκιο.

– γονείς που τρομάζουν μπροστά στα έξοδα για την έναρξη της χρονιάς.

Την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουμε μια κυβέρνηση που διαρκώς υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση. Κεντρική της παρέμβαση ήταν η αδειοδότηση των ιδιωτικών μαϊμού ΑΕΙ. Η κυβέρνηση δεν βλέπει μαθητές αλλά υποψήφιους πελάτες.

Ο κόσμος της εκπαίδευσης όμως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δημόσιο σχολείο, κόντρα στις λογικές αυταρχισμού και τις πειθαρχικές διώξεις των εκπαιδευτικών.

Η Νέα Αριστερά θα είναι στους αγώνες για ένα δημοκρατικό, δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά!».

Φορολογία Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

