Στα θρανία ξανά οι μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά [Φωτογραφίες]

Ξανά άνοιξαν τα σχολεία, υποδεχόμενα τους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά, η οποία φέρνει μαζί της παλιά αλλά και νέα προβλήματα.

Μία χρονιά με δυσκολίες για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Η νέα σχολική χρονιά «βρίσκει» τα σχολεία με επιπλέον 9.816 διορισμούς και ολοκληρωμένη την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, αλλά και αρκετά κενά όπως κάθε έτος.

Αναλυτικότερα, τον περασμένο Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 8.223 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών: 5.627 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και 3.196 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Παράλληλα, διορίστηκαν 993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε η πρόσληψη 6.225 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα, στους δρόμους επιστρέφουν και σχολικά λεωφορεία. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για την ασφάλεια των μεταφορών, πραγματοποιώντας μπλόκα σε διάφορα σημεία.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στην τεχνική κατάσταση των σχολικών οχημάτων, την ύπαρξη κατάλληλων αδειών, τη χρήση ζωνών ασφαλείας, καθώς και στη νομιμότητα και καταλληλότητα των οδηγών.

Στόχος των αρχών είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την μεταφορά τους από και προς τα σχολεία, αλλά και η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Χθες, μιλώντας στο MEGA, υπουργός Παιδείας μίλησε μεταξύ άλλων για τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία.

«Θα είναι δύσκολο να μην έχεις μια χρονιά με κενά. Είναι σύνθετη άσκηση. Αν και έγιναν 10.000 διορισμοί, μπήκαν 5.600 εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, 3.196 εκπαιδευτικοί στη ειδική αγωγή, καλύπτονται κατά προτεραιότητα τα σχολεία τα ειδικά».

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ακόμη μαθητές που θα βρεθούν την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ αντί σε ένα σύγχρονο σχολείο.

Νηπιαγωγείο σε πιλοτή πολυκατοικίας, νηπιαγωγείο χωρίς αυλή, εγκαταστάσεις ανεπαρκώς συντηρημένες, χωρίς αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, σχολεία βανδαλισμένα μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Την ίδια στιγμή, τη φετινή χρονιά αρκετά σχολεία, περίπου το 5% της χώρας δεν θα λειτουργήσουν εξαιτίας της μεγάλης μείωσης μαθητών.

Παράλληλα, αναγκαίο κρίνεται να περιοριστούν και τα φαινόμενα βίας μεταξύ των ανηλίκων στους σχολικούς χώρους, ζήτημα που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει άνοδο, με τα μέτρα να μην επαρκούν να το περιορίσουν.

Οι πολιτικοί σε σχολεία της χώρας για τον αγιασμό

Στο 8ο δημοτικό σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας βρεθηκε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου παρέστη στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί με τους οποίους αντάλλαξε ευχές για τη νέα χρονιά.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, βρίσκεται στην Ξάνθη, όπου θα επισκεφθεί πέντε σχολεία, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δυο εκ των οποίων Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο συγκρότημα που στεγάζει το 3ο, το 17ο και το 82ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, στην οδό Δελφών 196, και ευχήθηκε «καλή χρονιά» στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.