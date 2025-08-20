Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση

Πυρά κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου κάνοντας λόγο για «απάτη και θράσος» εκ μέρους του Παύλου Μαρινάκη εξαπέλυσε ο βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Η απάτη: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα αναφέρθηκε σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Η πραγματικότητα είναι όμως απλή: υπερκέρδη για μεγάλες επιχειρήσεις και λογαριασμοί που δεν βγαίνουν για τους πολλούς. Τη στιγμή που η φορολογία στα μερίσματα είναι μόλις στο 5%, χαρίζοντας έτσι εκατοντάδες εκατομμύρια στις ελίτ, χιλιάδες συμπολίτες μας χάνουν ακόμα και βασικά επιδόματα όπως παιδιών και στέγασης. Από το 23 ως το 25 έχουν χάσει το επίδομα παιδιών 156.929 συμπολίτες μας και το επίδομα στέγασης 79.194. Για έναν απλό λόγο: γιατί η κυβέρνηση αρνείται την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας», υπογράμμισε ο κ. Ηλιόπουλος, σχολιάζοντας συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Συνέχισε λέγοντας πως «με αυτό τον τρόπο έχει προκύψει και αύξηση πάνω από 35% στον φόρο εισοδήματος από μισθωτούς. Τα κέρδη φορολογούνται όλο και λιγότερο, η εργασία όλο και πιο πολύ. Έτσι βγαίνει και το υπέρ πλεόνασμα από το οποίο η κυβέρνηση που κλέβει 10 θα επιστρέψει 1 και ζητάει να τις πούμε και ευχαριστώ. Στην εργασία καταγράφουμε τους χαμηλότερους μισθούς με όρους αγοραστικής δύναμης και τις περισσότερες ώρες εργασίας. Τι κάνει η κυβέρνηση; Ετοιμάζεται να φέρει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στον χρόνο εργασίας και το 13ωρο».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση λεηλασίας»

Όσον αφορά το «θράσος» που καταλόγισε στον Π. Μαρινάκη, ο βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Αριστερά ανέφερε πως «στο θέμα της Ουκρανίας όμως ξεπέρασε κάθε όριο υποκρισίας και θράσους λέγοντας: «δεν μπορείς να καταδικάζεις την εισβολή στην Κύπρο και για μια άλλη εισβολή να λες δεν πειράζει ας κάνουμε τα στραβά μάτια». Αλήθεια κ. Μαρινάκη στη γενοκτονία στην Γάζα ποιος κάνει τα στραβά μάτια; Ποιος στηρίζει την ακροδεξιά δολοφονική πολιτική του Νετανιάχου; Δεν ντρέπεστε να μιλάτε όταν μόλις χθες ανακοινώθηκε το ξεπούλημα της ΕΛΒΟ σε Ισραηλινή εταιρεία;».

Καταληκτικά ο κ. Ηλιόπουλος επισήμανε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση λεηλασίας, μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Δική μας δουλειά είναι να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται».