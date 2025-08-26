Νάσος Ηλιόπουλος: Επικίνδυνη η υποστελέχωση στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Το Κέντρο Υγείας Αίγινας επισκέφθηκε ο βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί.

Ο κ. Ηλιόπουλος τόνισε ότι «η υποστελέχωση στο Κέντρο Υγείας Αίγινας είναι ακραία και επικίνδυνη», υπογραμμίζοντας ότι αρκετές φορές «βγαίνουν βάρδιες χωρίς οδηγό ασθενοφόρου και χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό».

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό με τον πνιγμό γυναίκας, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς εξαπέλυσε πυρά εναντίον του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας πως αντί να καλύψει τα κενά, τα βάζει με τους εργαζόμενους.

«Τη συγκεκριμένη μέρα δεν υπήρχε καμία βάρδια οδηγών ασθενοφόρου. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αντί να αναγνωρίσει το πρόβλημα, επιλέγει να απειλεί με πειθαρχικό τους εργαζόμενους οδηγούς, στους οποίους μάλιστα χρωστάνε δεκάδες μέρες άδειας» σημείωσε ο κ. Ηλιόπουλος.

«Πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων ο υπουργός»

«Η μόνη λύση είναι να καλυφθούν άμεσα τα κενά, ειδικά όταν στους πίνακες λοιπού επικουρικού προσωπικού υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό και για τη νοσηλευτική υπηρεσία και για οδηγούς», υπογράμμισε.

Τέλος, κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι «λειτουργεί ως πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων. Μόνο αυτό τους νοιάζει, και όχι η υγεία των πολιτών».