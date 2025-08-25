Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/08) στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα, όπου μια 79χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή, κάτω από συνθήκες που προκαλούν ερωτήματα για τις ελλείψεις στο τοπικό σύστημα υγείας.

Η γυναίκα λιποθύμησε μέσα στο νερό και ανασύρθηκε από τον ναυαγοσώστη ο οποίος την έβαλε σε θέση ανάνηψης. Η 79χρονη είχε τις αισθήσεις ωστόσο στη συνέχεια, υπέστη ανακοπή.

Ιδιώτης γιατρός της έκανε ΚΑΡΠΑ και η ηλικιωμένη επανήλθε αλλά λίγη ώρα αργότερα έχασε και πάλι τις αισθήσεις της.

Δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός για το ασθενοφόρο

Σύμφωνα με το TVXS, το οποίο δημοσιοποίησε αρχικά την είδηση, η γυναίκα είχε της αισθήσεις για περίπου μία ώρα και 20 λεπτά. Στο διάστημα αυτό, λουόμενοι που βρέθηκαν στο σημείο καλούσαν επίμονα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, ζητώντας ασθενοφόρο.

Η απάντηση, όπως καταγγέλλεται, ήταν ότι δεν υπήρχε βάρδια τη συγκεκριμένη ώρα, άρα ούτε διαθέσιμος οδηγός για το ασθενοφόρο. Η απόσταση από το Κέντρο Υγείας μέχρι την Αγία Μαρίνα είναι περίπου 20-25 λεπτά, χρόνος που ίσως να ήταν καθοριστικός για τη διάσωση της γυναίκας.

«Εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος. Διευκρινίζω ότι δεν είναι θέμα ΕΚΑΒ, καθώς εκεί δεν έχουμε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά από το Κέντρο Υγείας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Για τα περιστατικό έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση.