Τραγωδία στην Αίγινα: Νεκρή 79χρονη σε παραλία – Το Κέντρο Υγείας δεν είχε οδηγό για ασθενοφόρο
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα, όπου μια 79χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.
Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/08) στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα, όπου μια 79χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή, κάτω από συνθήκες που προκαλούν ερωτήματα για τις ελλείψεις στο τοπικό σύστημα υγείας.
Η γυναίκα λιποθύμησε μέσα στο νερό και ανασύρθηκε από τον ναυαγοσώστη ο οποίος την έβαλε σε θέση ανάνηψης. Η 79χρονη είχε τις αισθήσεις ωστόσο στη συνέχεια, υπέστη ανακοπή.
Ιδιώτης γιατρός της έκανε ΚΑΡΠΑ και η ηλικιωμένη επανήλθε αλλά λίγη ώρα αργότερα έχασε και πάλι τις αισθήσεις της.
Δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός για το ασθενοφόρο
Σύμφωνα με το TVXS, το οποίο δημοσιοποίησε αρχικά την είδηση, η γυναίκα είχε της αισθήσεις για περίπου μία ώρα και 20 λεπτά. Στο διάστημα αυτό, λουόμενοι που βρέθηκαν στο σημείο καλούσαν επίμονα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, ζητώντας ασθενοφόρο.
Η απάντηση, όπως καταγγέλλεται, ήταν ότι δεν υπήρχε βάρδια τη συγκεκριμένη ώρα, άρα ούτε διαθέσιμος οδηγός για το ασθενοφόρο. Η απόσταση από το Κέντρο Υγείας μέχρι την Αγία Μαρίνα είναι περίπου 20-25 λεπτά, χρόνος που ίσως να ήταν καθοριστικός για τη διάσωση της γυναίκας.
«Εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος. Διευκρινίζω ότι δεν είναι θέμα ΕΚΑΒ, καθώς εκεί δεν έχουμε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά από το Κέντρο Υγείας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Για τα περιστατικό έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
