Τα στοιχεία της Eurostat για το ΕΣΥ ήταν «καταπέλτης» για τον υπουργό Υγείας και την ψευδή εικόνα που επιχείρησε να στήσει επικοινωνιακά η κυβέρνηση μέσα από την αξιολόγηση των ασθενών ότι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία έχει βελτιωθεί.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, στην γνωστή του τακτική να κατηγορεί τα μέσα ενημέρωσης που αναδεικνύουν την εικόνα του συστήματος Υγείας, επιχειρεί τώρα να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την αρνητική πρωτιά της Ελλάδας που ανέδειξαν οι δείκτες της Eurostat.

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024»

«Το 2023 δήλωσαν κάτι άλλο; Το ‘22, το ‘21, το ‘20, το ‘19, το ‘18, το ‘17, το ‘16 το ‘15, είμαστε πάντα στο ίδιο σημείο, τελευταίοι. Με όλες τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε, του χρόνου και σε αυτόν τον δείκτη θα πάμε καλύτερα. Βάζω ένα δημόσιο στοίχημα», είπε (MEGA) ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Στα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024».

Το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 16 ετών που χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία ανέφεραν σε ποσοστό 21,9% ότι δεν μπόρεσαν να τη λάβουν εξαιτίας οικονομικών λόγων, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών. Πρόκειται για μακράν το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 3,6%.

«Έχω πάει πολλές φορές και δεν βρίσκω ανταπόκριση. Για κάτι που χρειάζεσαι πρέπει ή να μπεις σε σειρά ή να περιμένεις ειδοποίηση, που δεν σε ειδοποιούν ποτέ», λένε οι ασθενείς.

Μια εντελώς διαφορετική κατάσταση

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας -με μόλις το 30% των ασθενών να απαντά στο σχετικό ερωτηματολόγιο- οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, με όλους να αναγνωρίζουν ότι χάρη στη μεγάλη προσπάθεια γιατρών και νοσηλευτών εξυπηρετούνται οι ασθενείς.

«Στο τμήμα της χημειοθεραπείας που πηγαίνω, τα κορίτσια τρέχουν με 100. Με 1.000 μπορώ να πω. Δεν προλαβαίνουν. Από εδώ τους φωνάζουν, από εκεί τους φωνάζουν, τα μηχανήματα χτυπάνε. Τρελαίνονται».

«Πολλές ώρες αναμονής. Μπορεί να είμαι από το πρωί και να με φωνάξουν το απόγευμα».

«Πρέπει να φας μισή μέρα για να βρεις άκρη. Και οι εξετάσεις που θα γίνουν θα είναι μισές».

Αυτές είναι μερικές από τις δηλώσεις πολιτών στην κάμερα του MEGA.

Υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου και «καρφιά» από την αντιπολίτευση

«3 στους 4 Έλληνες βλέπουν βελτίωση στην υγεία και μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν. Τι λέει η Eurostat; Ότι ένας στους πέντε Έλληνες δεν μπόρεσε. Έχει διαφορά το ένα νούμερο από το άλλο;», είπε (MEGA) ο γενικός διευθυντής της ΝΔ, Γιάννης Σμυρλής.

«Όταν ένας στους πέντε και παραπάνω λέει ότι εγώ δεν μπόρεσα καν να λάβω φροντίδα, η κυβέρνηση θα έπρεπε αυτήν την στιγμή να αλλάξει τουλάχιστον υπουργό Υγείας», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες στην κυβέρνηση της ΝΔ στο 8% και μετά πήγαν στο 15%», είπε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης.

«Η πολιτική ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις και απογειώνει η κυβέρνηση της ΝΔ, έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς να μην λαμβάνουν την αναγκαία φροντίδα, με τα ράντζα, τις μεγάλες αναμονές και τους αποκλεισμούς από υπηρεσίες να συνεχίζουν να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση», αναφέρουν από το ΚΚΕ.

Ο κ. Γεωργιάδης παραδέχτηκε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσηλευτών και ταυτόχρονα απέφυγε να δεσμευτεί ότι θα αυξηθούν οι μισθοί των υγειονομικών για να δοθούν κίνητρα ένταξης στο ΕΣΥ.