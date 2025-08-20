Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες

Στο «σφυρί» βγαίνει πλέον ολόκληρο το ΕΣΥ, με τις υποδομές και τον εξοπλισμό του, μετά τα επί πληρωμή απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία, με την τελευταία απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη που επιτρέπει σε ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να κάνουν ιδιωτικό έργο.

Η κοινή υπουργική απόφαση αυτή, δεν έχει σχέση με υγειονομικές ανάγκες, αλλά με μπίζνες και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς το νοσοκομείο – αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα που θα πουλάει υπηρεσίες υγείας για να έχει δικά του έσοδα – έξοδα και να μην «βαραίνει» τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αυτό επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) Γιώργος Σιδέρης, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία των νοσοκομειακών γιατρών για την σχετική απόφαση, με την οποία εγείρονται θέματα ανταγωνισμού όχι μόνο μεταξύ γιατρών ιδιωτικού – δημοσίου τομέα, αλλά και των γιατρών του ιδιωτικού τομέα μεταξύ τους.

Μάλιστα το θέμα του αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν ιδίως στον τομέα των χειρουργείων, τονίζει και η Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρων Επαγγελματιών Χειρουργών (ΠΕΕΛΕΧ), χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως κίνηση «μπαλώματος» των ελλείψεων, τις οποίες η ηγεσία του υπουργείου αρνείται πεισματικά να αναπληρώσει. Παράλληλα καταγγέλλει ότι πρόκειται για τακτική ύπουλης νομιμοποίησης αμοιβών για ιατρικές πράξεις σε τραγικά χαμηλά επίπεδα.

Πώς θα πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις στο απογευματινό πρόγραμμα, όταν ήδη το εξαντλημένο νοσηλευτικό προσωπικό και οι ελάχιστοι αναισθησιολόγοι που έχουν απομείνει στο ΕΣΥ , δεν μπορούν να καλύψουν ούτε την ολοήμερη λειτουργία και τις εφημερίες;

Το «φαγοπότι»

Ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, αναφερόμενος στην σχετική απόφαση, σημείωσε πως «Ο ιδιώτης γιατρός θα μπορεί να νοσηλεύει τους ασθενείς – πελάτες του σε δημόσια νοσοκομεία και τα έσοδα θα βαραίνουν εκείνους!

Οι ασθενείς, που έχουν πληρώσει με χίλιους τρόπους, τώρα θα έχουν την «ελευθερία» να ξαναπληρώσουν για ιατρικές πράξεις, διαγνώσεις, φάρμακα, χειρουργεία. Αυτό άλλωστε θα πει αγορά υγείας και μάλιστα «ενιαία»: οι ασθενείς να πληρώνουν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Μετά τα απογευματινά -επί πληρωμή- ιατρεία, τα DRG’s, τα απογευματινά -επί πληρωμή- χειρουργεία (με τα γνωστά δώρα προς τους κλινικάρχες), ήρθε η ώρα για την κυβέρνηση να βγάλει στο «σφυρί» και τις υποδομές και τον εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Το μεγάλο φαγοπότι που συνοδεύει την υγεία – εμπόρευμα συνεχίζεται».

Τα χειρουργεία

Από την πλευρά τους οι ιδιώτες χειρουργοί μέσω της Ένωσής τους, τονίζουν ότι η απόφαση αυτή αγνοεί τους ασθενείς και εμπαίζει τους ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι «έκπληκτοι λάβαμε ιδιαίτερα χαρούμενο μήνυμα από τον ΙΣΑ, ότι μετά από αγώνα, κατάφεραν να βάλουν τους ιδιώτες γιατρούς στο ΕΣΥ»!

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΕΛΕΧ σημείωσαν ότι ο σχετικός νόμος θίγει τα συμφέροντα της κοινωνίας μας στο σύνολό της (ασθενών, ιατρών, συστήματος δημόσιας υγείας) και προστατεύει με περίσσεια πυγμή τα συμφέροντα των ασφαλιστικών εταιρειών και των αντίστοιχων funds.

«Φαινομενικά υποτίθεται ότι εξισορροπεί τη διαμάχη για ανταγωνιστική ισορροπία ιδιωτικού και δημόσιου κλάδου ιατρών ενώ στην πραγματικότητα επιτείνει την ανισορροπία και την ένταση της διαμάχης. Η τακτική αυτή αποπροσανατολίζει από την ύπουλη νομιμοποίηση αμοιβών επί ιατρικών πράξεων σε τραγικά χαμηλά επίπεδα, που καθορίστηκαν χωρίς προφανώς να προϋπάρξει κάποια οικονομική ανάλυση για το πώς προκύπτουν».

Η ΠΕΕΛΕΧ δήλωσε την αντίθεσή της, καταγγέλλοντας ότι «και πάλι ωφελούνται πολύ συγκεκριμένοι κύκλοι ιατρών. Πρόκειται και πάλι για έναν ξεκάθαρο εμπαιγμό προς τους ιδιώτες, οι οποίοι σηκώνουν πολύ μεγάλο μερίδιο της δημόσιας υγείας, μιας και το διαλυμένο ΕΣΥ κατευθύνει όλο και περισσότερο τους πολίτες προς τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ακριβώς που επιθυμούν εδώ και μια δεκαετία (όλες οι πολιτικές ηγεσίες): να απαλλαγούν από το κόστος συντήρησης του ΕΣΥ, ρίχνοντας τις ευθύνες στους ιατρούς και «μπαλώνοντας» καταστάσεις με ημίμετρα».

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Οι ιδιώτες χειρουργοί κάνουν λόγο για απαράδεκτο αθέμιτο ανταγωνισμό από την έξοδο των ιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα. Με καλυμμένες τις ασφαλιστικές τους εισφορές και την δυνατότητα να παραπέμπουν νοσηλείες και χειρουργεία από το ιδιωτικό τους ιατρείο στο ΕΣΥ, έχουν ήδη προνομιακή μεταχείριση έναντι των ιδιωτών. Για ακόμη μια φορά ιατροί του ΕΣΥ μπορούν να μπαινοβγαίνουν μεταξύ ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών, κάποιοι εκ των οποίων το κάνουν εδώ και χρόνια, με νομικά κατοχυρωμένο πλέον τρόπο. Ήδη με τον προηγούμενο νόμο κατευθύνουν ασθενείς από και προς το νοσοκομείο και τις ιδιωτικές κλινικές, αναλόγως της οικονομικής δυνατότητας του ασθενή.

Επισημαίνουν ότι βάσει της απόφασης, ο ενδιαφερόμενος γιατρός πρέπει να κάνει αίτηση προς το νοσοκομείο (και όχι στο υπουργείο), η οποία θα εξεταστεί από τον διοικητή του νοσοκομείου και τον διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας. Σχολιάζοντας, αναφέρουν πως «δεν χρειάζεται εδώ να αναφερθεί, το ποιες αιτήσεις θα εγκριθούν και ποιες όχι, καθώς με την επιλογή συγκεκριμένων ιατρών καταργείται κάθε έννοια δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών» και προσθέτουν:

«Το πρόγραμμα των χειρουργείων καταρτίζεται από τους διευθυντές των κλινικών. Ήδη υπάρχουν εσωτερικές διενέξεις για το πότε και ποιος θα προγραμματίσει τα χειρουργεία του, μεταξύ του Διευθυντή και των υπολοίπων ιατρών του τμήματος. Πότε ακριβώς θα βάζουν οι ιδιώτες επεμβάσεις; Όταν και αν προκύψει κενό στο ήδη ασφυκτικά γεμάτο πρόγραμμα; Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λοιπόν να μπουν χειρουργεία ιδιωτών στο ΕΣΥ, καθώς οι Διευθυντές είτε θα μπλοκάρουν τα προγράμματα στις αίθουσες, είτε θα ζητούν νόμιμα ανταλλάγματα από τους ιδιώτες με πιθανότερο αυτό της κάλυψης εφημεριών. Είναι ο κυριότερος λόγος που αυτή η ΚΥΑ είναι για το θεαθήναι. Μια δήθεν ισότητα στην διενέργεια χειρουργείων, οι λίστες των οποίων είναι ασφυκτικά γεμάτες και τα προγράμματα καταρτίζονται από ιατρούς του ΕΣΥ, οι οποίοι προφανώς και θα προηγούνται».

Κόπωση

Θέτοντας ζητήματα ασφάλειας, οι χειρουργοί επισημαίνουν ότι «είναι απορίας άξιο πώς θα πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις στο απογευματινό πρόγραμμα, όταν ήδη το εξαντλημένο νοσηλευτικό προσωπικό και οι ελάχιστοι αναισθησιολόγοι που έχουν απομείνει στο ΕΣΥ , δεν μπορούν να καλύψουν ούτε την ολοήμερη λειτουργία και τις εφημερίες».

Αμοιβές – πληρωμή

Αναφερόμενοι στις αμοιβές, έκαναν λόγο για τις απαράδεκτες αμοιβές του ΕΣΥ και των ιατρικών πράξεων λέγοντας ότι οι χειρουργοί:

για πολύ μικρές χειρουργικές επεμβάσεις ο γιατρός λαμβάνει 125 ευρώ.

για μικρές χειρουργικές επεμβάσεις η αποζημίωση είναι 245 ευρώ,

για μεσαίες 400 ευρώ,

για μεγάλες 550 ευρώ,

για βαριές 750 ευρώ και

για εξαιρετικά βαριές ο ιδιώτης γιατρός θα λαμβάνει 1.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στους αναισθησιολόγους, η αμοιβή τους:

για πολύ μικρή επέμβαση διαμορφώνεται στα 90 ευρώ,

για μικρή στα 155 ευρώ,

για μεσαία στα 245 ευρώ,

για μεγάλη στα 350 ευρώ,

για βαριά στα 400 ευρώ και

για εξαιρετικά βαριά στα 450 ευρώ.

Χαρακτηρίζοντας τα παραπάνω ποσά ως «αμοιβές ντροπής για τους λειτουργούς που κρατούν τα χέρια τους το πολυτιμότερο αγαθό της υγείας», οι χειρουργοί απαιτούν αξιοπρεπείς αμοιβές, ανάλογες του βάρους και της ευθύνης αυτού του λειτουργήματος και τονίζουν ότι η κίνηση αυτή αποτελεί προπύργιο αναχαίτισης μιας δίκαιης αναπροσαρμογής των ιατρικών αμοιβών από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, αφού δημιουργεί προηγούμενο.

Η απόφαση προβλέπει ότι οι αμοιβές θα εισπράττονται από το νοσοκομείο και θα αποδίδονται εντός 3μήνου, και οι χειρουργοί σημειώνουν ότι οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων εξαντλούνται ήδη από τον Ιούλιο- Αύγουστο κάθε έτους και οι απλήρωτες εφημερίες αγγίζουν τους 8 και 10 μήνες. Πολύ περισσότερο όταν προβλέπεται ότι ο γιατρός θα «αποζημιώνει» το νοσοκομείο για τα νοσήλια και την χρήση του εξοπλισμού και ο ασθενής θα πληρώνει την αμοιβή του ιατρού απευθείας στο νοσοκομείο, ενώ ο ιατρός θα παίρνει την αμοιβή του σε διάστημα 3 μηνών, εργαζόμενος επί πιστώσει…

Οι χειρουργοί ζητούν την απόσυρση της απόφασης ιδιωτικού έργου των γιατρών του ΕΣΥ, την επαναδιαπραγμάτευση της παροχής ιδιωτικού έργου στο ΕΣΥ εφόσον υπάρχουν πραγματικά ανάγκες, ώστε να αρθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, την αποζημίωση της επέμβασης από τον ΕΟΠΥΥ και τον προσδιορισμό της αμοιβής ελεύθερα μεταξύ των δύο και την άμεση απόδοση της αμοιβής στον γιατρό.