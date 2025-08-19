Χαρίτσης: Μητσοτάκης, Γεωργιάδης υπογράφουν τη διάλυση του ΕΣΥ – Εξουθένωσαν το προσωπικό
«Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει σε διάλυση τις δημόσιες δομές», τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης
Πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.
Με αφορμή τη χθεσινή ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη για το ΕΣΥ, ο κ. Χαρίτσης τόνισε πως «το ζήσαμε και αυτό! Έναν πρωθυπουργό κι έναν υπουργό Υγείας να υπογράφουν τη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την ίδια ώρα να υπερηφανεύονται για το πόσο θετικά ευρήματα αποκαλύπτει για την πορεία του συστήματος ‘αξιολόγηση’ από τους πολίτες».
Πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση έχει οδηγήσει σε διάλυση τις δημόσιες δομές και έχει εξουθενώσει εργασιακά και μισθολογικά το προσωπικό τους, με αποτέλεσμα ένα κύμα παραίτησης ιατρών από δημόσιες δομές υγείας ειδικά στην περιφέρεια».
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ακόμη πως «η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2024) είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στις ανικανοποίητες ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες λόγω κόστους και αδυναμίας πρόσβασης (12,1% των πολιτών, ενώ στην ΕΕ είναι 3,8%), πρώτη στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας ως ποσοστό των συνολικών δαπανών υγείας (40%, με μέσο όρο στην ΕΕ το 15%) και στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη δημόσια χρηματοδότηση του συστήματος υγείας».
Τέλος, επισήμανε ότι «αυτά κ. Μητσοτάκη και κ. Γεωργιάδη δεν είναι δεδομένα κάποιας ευνοϊκής ‘αξιολόγησης’, αλλά τα επίσημα στοιχεία, που έρχονται να προστεθούν σε όσα βιώνουμε καθημερινά στην Ελλάδα και στο ΕΣΥ του 2025 όλοι μας, ως πολίτες και ασθενείς».
Όσα ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης:
«Το ΕΣΥ καταρρέει: αυτή είναι η πραγματική αξιολόγηση της κυβέρνησης.
Το ζήσαμε και αυτό!
Έναν Πρωθυπουργό κι έναν Υπουργό Υγείας να υπογράφουν τη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την ίδια ώρα να υπερηφανεύονται για το πόσο θετικά ευρήματα αποκαλύπτει για την πορεία του συστήματος ‘αξιολόγηση’ από τους πολίτες. Πολίτες που εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στο ανθρώπινο δυναμικό στα νοσοκομεία για τη συγκινητική του προσπάθεια να εξασφαλίσει σε όλους αξιοπρεπείς συνθήκες.
Η πραγματικότητα όμως για το ΕΣΥ είναι δυστυχώς πολύ διαφορετική. Τραγικά διαφορετική!
Η Κυβέρνηση έχει οδηγήσει σε διάλυση τις δημόσιες δομές και έχει εξουθενώσει εργασιακά και μισθολογικά το προσωπικό τους, με αποτέλεσμα ένα κύμα παραίτησης ιατρών από δημόσιες δομές υγείας ειδικά στην περιφέρεια.
Έχει όμως αλλοιώσει και τον χαρακτήρα του δημόσιου συστήματος με την παράλληλη άσκηση ιδιωτικού έργου από το ιατρικό προσωπικό, και έχει επιβαρύνει δυσβάστακτα τους πολίτες με εκτίναξη των άμεσων ιδιωτικών πληρωμών ή/και της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, απομειώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα.
Το αποτέλεσμα;
Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν χιλιάδες ‘λειτουργικά’ ανασφάλιστοι πολίτες, έχοντας επιστρέψει στην προ-ΕΣΥ κατάσταση.
Η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2024) είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στις ανικανοποίητες ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες λόγω κόστους και αδυναμίας πρόσβασης (12,1% των πολιτών, ενώ στην ΕΕ είναι 3,8%), πρώτη στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας ως ποσοστό των συνολικών δαπανών υγείας (40%, με μέσο όρο στην ΕΕ το 15%) και στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη δημόσια χρηματοδότηση του συστήματος υγείας.
Αυτά κ. Μητσοτάκη και κ. Γεωργιάδη δεν είναι δεδομένα κάποιας ευνοϊκής ‘αξιολόγησης’, αλλά τα επίσημα στοιχεία, που έρχονται να προστεθούν σε όσα βιώνουμε καθημερινά στην Ελλάδα και στο ΕΣΥ του 2025 όλοι μας, ως πολίτες και ασθενείς».
