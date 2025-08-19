Κρίση ειλικρίνειας από τον υπουργό Υγείας στα εγκαίνια των ανακαινισμένων κλινικών Ορθοπεδικής και Β’ Παθολογικής καθώς και των εξωτερικών ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ο Αδ. Γεωργιάδης παραδέχθηκε την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και άκουσον, άκουσον την απέδωσε στο κόστος ζωής και στη στεγαστική κρίση που εδώ και έξι χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη αδυνατεί να αντιμετωπίσει.

Η δραματική υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, παραμένει μείζον πρόβλημα

Μετά την τελετή ο υπουργός έκοψε την κορδέλα σε όλα τα τμήματα, ενώ επισκέφθηκε και τα εξωτερικά ιατρεία. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με συμπολίτες μας που ορισμένοι εξ αυτών εξέφρασαν τα παράπονό τους για το ΕΣΥ κόντρα στην προσπάθεια που καταβάλει ο ίδιος τις τελευταίες μέρες να μας πείσει ότι οι πολίτες είναι πολύ ικανοποιημένοι με το δημόσιο σύστημα υγείας.

Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Γεωργιάδης

Και από τη Ρόδο, στο ίδιο μήκος κύματος, μίλησε για «τρία σημαντικά έργα που ανακαινίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα όμορφο αλλά κουρασμένο κτίριο» υποσχόμενος «ένα νέο καλύτερο ΕΣΥ στην υπηρεσία των ασθενών».

Αναφορά έκανε και στο μείζον θέμα του προσωπικού και των ελλείψεων. Παρουσιάστηκε αφοπλιστικά ειλικρινής επισημαίνοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες που έχει η πρόσληψη προσωπικού για τη Ρόδο, λόγω του στεγαστικού προβλήματος και του υψηλού κόστους ζωής.

«Το κόστος ζωής στη Ρόδο και κυρίως η δυσκολία εύρεσης κατοικίας παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα για το προσωπικό μας» δήλωσε, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναγνωρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε να δώσει λύσεις σε δύο φλέγοντα θέματα για την ελληνική κοινωνία.

Κάπου εδώ ενέπλεξε την τοπική κοινωνία λέγοντας πως «σίγουρα θα πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι ξενοδόχοι να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει» γιατί εκείνος ως υπουργός Υγείας «δεν μπορεί να φτιάξει σπίτια με πολύ μεγάλη ταχύτητα».

Φυσικά δεν παρέλειψε να επαναλάβει τα πρώτα αποτελέσματα από την αυτό-αξιολόγηση εστιάζοντας στην ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες που έλαβε. Η νέα επικοινωνιακού τύπου επίσκεψη συνοδεύτηκε από νέα παράπονα πολιτών για το «τραυματισμένο» ΕΣΥ με τον υπουργό να «αναγνωρίζει» ευθύνες μόνο αφότου ανέλαβε εκείνος το τιμόνι του υπουργείου.

«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα»

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας που βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει τα παράπονά της στον Άδωνι Γεωργιάδη εξαγριωμένη γιατί είχε χάσει τον πατέρα της το 2023, λόγω έλλειψης ασθενοφόρου. Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν οξύς, με την γυναίκα να εκφράζει παράπονα για τα προβλήματα στη δημόσια υγεία.

«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα. Ξέρεις πώς πέθανε ο πατέρας μου το 2023; Δεν υπήρχε ασθενοφόρο…» είπε η γυναίκα ξεσπώντας, λαμβάνοντας τη μάλλον απαθή αντίδραση από τον κ. Γεωργιάδη ο οποίος της απάντησε ότι δεν ήταν υπουργός Υγείας την περίοδο εκείνη. «Τώρα είμαστε στο 2025. Για το τώρα έχετε κάτι να μου πείτε;» είπε προκλητικά ο Άδωνις Γεωργιάδης στην γυναίκα, με την ίδια να του απαντάει αφοπλιστικά: «Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα».