Την αναπαραγωγή μηνυμάτων που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας εικόνας για το ΕΣΥ που απέχει από την πραγματικότητα συνεχίζει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Όμως, η «σκληρή» πραγματικότητα δεν μπορεί να κρυφτεί «κάτω από το χαλί».

Με ανάρτησή του στο «Χ» ο κυβερνητικός αξιωματούχος αναπαράγει το κείμενο του διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων Γιώργου Μπέα αναφορικά με την κατάσταση που επικρατούσε στο νοσηλευτικό ίδρυμα ανήμερα του δεκαπενταύγουστου.

«Με 73 εφημερεύοντες σε ημέρα αργίας εκ των οποίων 17 διευθυντές δεν το λες και κατάρρευση…του ΕΣΥ, για να ξέρουμε και τί λέμε!», έγραψε ο Αδ. Γεωργιάδης πανηγυρίζοντας.

Μήνυμα που μου έστειλε ο κ. Μπέας Διοικητής του Γ. Νοσοκομείου Χανίων: «Λίγα λόγια για την Εφημερία της 15ης Αυγούστου στο Νοσοκομείο Χανίων. Σύνολο Εφημερευόντων 73 εκ των οποίων 1 Συντονίστρια Διευθύντρια , 16 Διευθυντές (9 σε ενεργό εφημερία – 5 Μικτή – 2 Ετοιμότητας ) , 13… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 16, 2025

Ανήμερα του δεκαπενταύγουστου

Δεν άργησε όμως να λάβει την απάντηση από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος της Κρήτης που τον καλεί να «δούμε το πρόβλημα στα μάτια».

Ο Γιώργος Πετράκης, επιμελητής Β’ Χειρουργός Γενικού Νοσοκομείου Χανίων MD, MSc(HPB), PhD, που εφημέρευε στο νοσοκομείο ανήμερα του δεκαπενταύγουστου, μετέφερε μια εικόνα που προκαλεί αν μη τι άλλο προβληματισμό.

«Χθες το βράδυ εφημέρευα. Όπως και την ημέρα του δεκαπενταύγουστου όπως τόσοι άλλοι συνάδελφοί μου. Εφημέρευα όμως και την Δευτέρα 11/8, την Τεταρτη 13/8, την Παρασκευή 15/8 και χθες Κυριακή 17/8 χωρίς ειδικευόμενο οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπόρεσα να ξεκουραστώ στιγμή. Επίσης σε δύο ημέρες ξαναεφημερεύω πάλι χωρίς ειδικευόμενο.

Τα ίδια περνούν και οι υπόλοιποι γιατροί της κλινικής», σημειώνει ο Γιώργος Πετράκης «χαλώντας» την εικόνα που θέλησε να δημιουργήσει ο υπουργός Υγείας.

«Ας δούμε το πρόβλημα στα μάτια»

«Τα παιδιά μου και την γυναίκα μου δεν πρόλαβα να τα δω. Την επομένη εβδομάδα ήταν να πάρω πέντε ημέρες άδειας αλλά δεν θα πάρω γιατί ένας άλλος γιατρός της κλινικής πήρε αναρρωτική άδεια. Οι χειρουργοί στο νοσοκομείο από 12 οργανικές θέσεις έχουν μείνει 6 συν ένας ο οποίος είναι με σύμβαση εργασίας. Επίσης ένας πήρε αναρρωτική άδεια. Από τις δέκα θέσεις ειδικευόμενων υπηρετούν δύο», συνεχίζει ο Γ. Πετράκης φανερώνοντας πως οι δυσκολίες που καλούνται να ξεπεράσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι «βουνό».

Οπότε, γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο FB «ας μην πανυγυρίζουμε καλύτερα και ας δούμε το πρόβλημα στα μάτια» και αναφερόμενος στον κ. Γεωργιάδη σημειώνει: «κ.Υπουργέ μην αναφέρεστε σε δήθεν κατάρρευση του ΕΣΥ, η κατάρρευση υπάρχει και αφορά εμάς τους γιατρούς σαν άτομα και προσωπικότητες».

Ωστόσο, δηλώνει «πιστός στον όρκο του» και συνεχίζει την δουλειά του «ταπεινά» συμβουλεύοντας τον κυβερνητικό αξιωματούχο να αφήσει «τους πανηγυρισμούς» και να κάνει το ίδιο.

«Θέλουμε ουσιαστική βοήθεια και όχι πολιτική του διαδικτύου κ. Υπουργέ! Δείξτε τουλάχιστον σεβασμό στον κόπο μας!», καταλήγει.