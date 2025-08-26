Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Την σοκαριστική είδηση επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Στην Αίγινα των 13.000 μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι μαζί με τους επισκέπτες φτάνουν τους καλοκαιρινούς μήνες τα 80.000 με 100.000 άτομα σε καθημερινή βάση, οι ελλείψεις σε οδηγούς – διασώστες ασθενοφόρου, οδήγησαν στο να μεταφερθεί την Παρασκευή 22 Αυγούστου μια νεκρή γυναίκα, 79 ετών, στο Κέντρο Υγείας (ΚΥ) του νησιού με νεκροφόρα.

«Αν και η άτυχη συνάνθρωπος μας ήταν ήδη άνευ σφυγμού, αυτό ούτε δικαιολογία μπορεί να είναι, ούτε υπεκφυγή. Καθήκον μας να δίνουμε σε όλους την ιδανική ευκαιρία που δικαιούνται, όταν είναι να δώσουν αυτή την μάχη. Εάν υπάρχει ευθύνη του Κέντρου Υγείας θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος. Διευκρινίζω ότι δεν είναι θέμα ΕΚΑΒ, καθώς εκεί δεν έχουμε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά από το Κέντρο Υγείας» δήλωσε ο υπουργός Υγείας σχετικά με το περιστατικό.

Από την πλευρά της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) αναφέρθηκε ότι: «Την Παρασκευή 22 Αυγούστου περί ώρα 5:30 ενημερώθηκε το ΚΥ Αίγινας ότι ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, άσφυγμη από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Παρά τις προσπάθειες ιδιώτη ιατρού που βρισκόταν στην παραλία και του ναυαγοσώστη η γυναίκα κατέληξε. Στο ΚΥ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε οδηγός (αν και υπηρετούν 3) και η εφημερεύουσα ιατρός κάλεσε στο κινητό τους και τους 3 οδηγούς, χωρίς να ανταποκριθεί κανείς. Η θανούσα μεταφέρθηκε από την Παραλία από το Γραφείο Τελετών. Διετάχθη ήδη ΕΔΕ για τη διερεύνηση του συμβάντος».

Πέντε τα περιστατικά χωρίς ασθενοφόρο παρά τις βάρδιες

Η Αντωνία Δημητρουλάκου, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νησιών Αργοσαρωνικού και μέλος της Πρωτοβουλίας Αγώνα για το Κέντρο Υγείας Αίγινας, σημειώνει μιλώντας στο in πως το συγκεκριμένο είναι ένα από τα πέντε σοβαρά περιστατικά που συνέβησαν φέτος το καλοκαίρι στο νησί, στα οποία δεν υπήρχε οδηγός – διασώστης για να οδηγήσει ένα από τα δύο ασθενοφόρα του Κέντρου Υγείας.

«Τον περασμένο Ιούλιο, μια 83χρονη πνίγηκε στην παραλία του Μαραθώνα. Επειδή δεν υπήρχε οδηγός – διασώστης σε ενεργή βάρδια, ένας από τους τρεις διασώστες που εργάζονται στο Κέντρο Υγείας, έσπευσε με το δίκυκλο όχημα του, εκτός ωραρίου του, στο Κέντρο Υγείας για να πάρει ένα από τα οχήματα και να μεταβεί εθελοντικά στο σημείο. Δυστυχώς, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ακολούθησε κι άλλο περιστατικό με καρδιακό επεισόδιο στην απομακρυσμένη περιοχή των Αγίων, όπου και πάλι δεν υπήρχε πλήρωμα σε βάρδια. Πάλι ένας από τους εργαζόμενους διακόμισε εθελοντικά το περιστατικό».

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στις 12 Αυγούστου το πρωί όταν ένα ζευγάρι Γάλλων τουριστών έπεσαν με τη γουρούνα στην οποία επέβαιναν πάνω σε ένα δέντρο και από εκεί σε γκρεμώδες σημείο στην περιοχή της Κολώνας. Το περιστατικό εξυπηρετήθηκε εθελοντικά από οδηγό ο οποίος είχε ήδη σχολάσει από τη βραδινή του βάρδια.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό συνέβη μόλις πριν δύο μέρες μετά από τροχαίο ατύχημα. Λόγω κενής βάρδιας σε πλήρωμα ασθενοφόρου, οι τραυματίες παρέμειναν στην άσφαλτο επί μία ώρα. Οι αστυνομικοί δημιούργησαν προστατευτικό κλοιό γύρω από τους τραυματίες, έτσι ώστε να μην παρασυρθούν από διερχόμενα οχήματα. Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες προς εξεύρεση λύσης, αποφασίστηκε το περιπολικό να φέρει τη γιατρό από το Κέντρο Υγείας στο σημείο του ατυχήματος έτσι ώστε να αποφασίσει εκείνη αν οι τραυματίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν με τα περιπολικά, αντί με ασθενοφόρο, όπως και τελικά συνέβη.

«Οι οδηγοί που ήδη έχουν ολοκληρώσει τη βάρδιά τους ή δουλεύουν στην επόμενη δεν οφείλουν να σπεύδουν ανά πάσα ώρα και στιγμή απ’ όπου κι αν βρίσκονται στο Κέντρο Υγείας. Το έχουν κάνει πολλά χρόνια τώρα. Η απάντηση στις ελλείψεις με ΕΔΕ είναι απαράδεκτη κίνηση» σχολιάζει η κ. Δημητρουλάκου.

Πώς άρχισε να ξηλώνεται το Κέντρο Υγείας

Οι ελλείψεις σε οδηγούς – διασώστες ασθενοφόρων δεν είναι οι μοναδικές που πλήττουν το Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Σύμφωνα με την κ. Δημητρουλάκου την τελική ώθηση στο να διογκωθεί το πρόβλημα έδωσε η πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας τον Μάιο του 2023 να προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση του ΚΥ Αίγινας.

Όπως περιγράφει η κ. Δημητρουλάκου, «λόγω εργασιών οδοντιατρείο, ακτινολογικό και άλλα ιατρεία μετακινήθηκαν σε άλλες δομές του νησιού. Οι εργασίες προκάλεσαν απορρύθμιση στο Κέντρο Υγείας που ήδη αντιμετώπιζε, όπως όλα τα κέντρα, ελλείψεις σε προσωπικό. Αντί για τέσσερις μήνες, η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε μετά από έναν χρόνο και αυτό έπειτα από συστηματικές κινητοποιήσεις των Αιγινητών. Ο εργολάβος που ανέλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση οκτώ Κέντρων Υγείας μετακινούσε το προσωπικό από το ένα νησί στο άλλο, με τις εργασίες να διαιωνίζονται κατά αυτόν τον τρόπο σε κάποια Κέντρα Υγείας».

«Εμείς μείναμε χωρίς ακτινολογικό για καιρό λόγω των αργόσυρτων εργασιών. Επί μήνες οι Παριανοί πλήρωναν από την τσέπη τους τις ακτινογραφίες για τις οποίες απευθύνονταν σε ιδιώτες. Τελικά απαιτήσαμε να διακοπούν οι εργασίες το φετινό καλοκαίρι για να μπορέσουμε να εργαστούμε υπό κανονικές συνθήκες. Θα αρχίσουν ξανά στο τέλος Σεπτεμβρίου» επιβεβαιώνει την κατάσταση μιλώντας στο in ο Αλέξανδρος Χατζηαντωνίου, ορθοπεδικός στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Πίσω στις ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Αίγινας, στις 24 Αυγούστου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερώτηση που του τέθηκε για την κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αίγινας.

«Στο Κέντρο Υγείας Αίγινας υπηρετούν συνολικά 40 άτομα, ιατρικό και λοιπό προσωπικό, τέσσερις γιατροί γενικής οικογενειακής ιατρικής, ένας παιδίατρος, ένας οφθαλμίατρος για επτά μέρες τον μήνα και δύο αγροτικοί γιατροί. Εξι νοσηλευτές, δύο επισκέπτριες υγείας και τρεις υπάλληλοι πλήρωμα ασθενοφόρου. Εχει εγκριθεί η συνεργασία με ιδιώτη παθολόγο με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για κάλυψη τεσσάρων εφημεριών τον μήνα και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύναψης σχετικής σύμβασης. Ακόμα, προγραμματίζεται η μετακίνηση ενός διευθυντή μαιευτικής γυναικολογίας από το Τζάνειο μία ημέρα τον μήνα.

Στον εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας πίνακα με τις θέσεις ιατρικού προσωπικού δομών της Πανελλήνιας Φαρμακευτικής Υπηρεσίας που είναι δυνατό να καλυφθούν με μετακίνηση, με το οικονομικό κίνητρο των 2.100 ευρώ, υφίσταται μια θέση γενικής οικογενειακής ιατρικής και μία καρδιολογίας. Αναμένεται άμεσα η έγκριση πρόσληψης από το υπουργείο Υγείας ενός επικουρικού γιατρού Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής και ενός επικουρικού Ιατρικής Βιοπαθολογίας καθώς και για το λοιπό επικουρικό προσωπικό εντός ΤΕ [Τεχνολογικής Εκπαίδευσης] Νοσηλευτικής και ενός ΔΕ [Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης] πληρώματος ασθενοφόρου. Ενός και ενός δηλαδή. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη οι διορισμός ενός ΔΕ πληρώματος ασθενοφόρου με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Κ/2019».

Τι λένε τα στοιχεία των Αιγινητών

Μιλώντας στο in, ο υπεύθυνος για τον συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του ΚΥ Αίγινας, Ανδρέας Καψόκουλος σημείωσε πως οι γενικοί γιατροί που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας δεν είναι τέσσερις αλλά τρεις.

Σύμφωνα με την κ. Δημητρουλάκου, μία γιατρός η οποία είχε αναφέρει πολλές φορές τον περασμένο χειμώνα ότι δεν μπορεί να εργάζεται υπό αυτές τις συνθήκες ζήτησε και μετατέθηκε τον περασμένο Ιούνιο σε Κέντρο Υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Στις 25 Αυγούστου, ημέρα που συνομιλήσαμε με τον κ. Καψόκουλο, ο ίδιος μας είπε πως ήταν ο μοναδικός γενικός γιατρός που υπηρετεί τις τελευταίες τουλάχιστον δέκα μέρες στο ΚΥ Αίγινας, αφού οι άλλοι δύο γενικοί γιατροί απουσιάζουν εδώ με αναρρωτική άδεια.

Όπως ανέφερε: «Εχω εγκλωβιστεί να κάνω μόνος μου εφημερίες επί σειρά ημερών. Ενημέρωσα την 2η ΥΠΕ και με ενέργειές της ήρθαν δύο αγροτικοί γιατροί και δύο ειδικευόμενοι γιατροί. Δεν μπορούν όμως βάσει νόμου να προΐστανται μιας εφημερίας».

Σημειώνεται πως και η παρουσία του χειρουργού δεν είναι καθημερινά εξασφαλισμένη μιας και το ΚΥ Αίγινας επισκέπτεται – από το Τζάνειο όπου κανονικά εργάζεται- ένας χειρουργός δύο φορές τον μήνα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την κ. Δημητρουλάκου, οι νοσηλευτές αυτή τη στιγμή είναι όντως έξι όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά μόνο στα χαρτιά, μιας και και εδώ και έναν μήνα, οι δύο λείπουν με αναρρωτική άδεια.

Όσον αφορά τους οδηγούς – διασώστες, αυτοί θα έπρεπε βάσει οργανογράμματος να είναι έξι. Αντ’ αυτού, εδώ και καιρό οι διασώστες είναι τρεις, κάτι που ανέφερε και ο κ. Μαρινάκης. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι βάρδιες στο ασθενοφόρο μένουν κενές. «Το 2019 οι διασώστες ήταν πέντε. Πλήρωμα με έξι διασώστες δεν είδαμε ποτέ» λέει η κ. Δημητρουλάκου.

Σύμφωνα με την ίδια, στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου, τα μέλη της πρωτοβουλίας συναντήθηκαν με τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ. «Μας ενημέρωσε πως όσον αφορά τους διασώστες – οδηγούς ασθενοφόρων αλλά και τους νοσηλευτές / νοσηλεύτριες, θα καλύπτονταν δύο θέσεις, μιας και για τις συγκεκριμένες ειδικότητες δεν απαιτούνται προκηρύξεις κάλυψης θέσεων που μένουν επί καιρό άγονες όπως συμβαίνει με το ιατρικό προσωπικό, αλλά υπάρχουν οι λίστες με επικουρικό προσωπικό, το οποίο περιμένει να προσληφθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι το κονδύλι της πρόσληψης».

Και ενώ η έγκριση για το κονδύλι του επικουρικού προσωπικού (για έναν οδηγό – διασώστη και έναν νοσηλευτή / νοσηλεύτρια) έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με τον Φίλιππο Τζίτζη, πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) Αίγινας, ακόμα οι προσλήψεις δεν έχουν γίνει. «Υπάρχουν Αιγινήτες σε αυτές τις λίστες που περιμένουν να προσληφθούν» ανέφερε.

Ο κ. Τζίτζης κάνει λόγο για αύξηση των γιατρών σε σχέση με την περσινή χρονιά στο ΚΥ Αίγινας, χάρη στις ενέργειες της 2ης ΥΠΕ. Παρόλα αυτά, ο ίδιος λέει: «Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε έναν παθολόγο ακόμα, μια νοσηλεύτρια και έναν οδηγό – διασώστη. Ένας διασώστης – οδηγός μετακινήθηκε στη Μήλο, ένας άλλος στην Εύβοια, ένας άλλος παραιτήθηκε. Ετσι μείναμε με τρεις».

Στο νησί οι συζητήσεις αλλά και διαμάχες των Αιγινητών αλλά και των εμπλεκόμενων συνεχίζονται γύρω από το θέμα: Για το αν το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό μετακινείται ορθώς σε άλλες περιοχές, για το αν αυτό επιτρέπεται ή όχι βάσει της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το Κέντρο Υγείας Αίγινας, ακόμα και για το αν οι αναρρωτικές άδειες δικαιολογούνται ή έρχονται ως αποτέλεσμα ενός παρατεταμένου burnout στο συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας. Αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούν είναι πως οι μετακινήσεις, οι απουσίες και οι παραιτήσεις δείχνουν να πηγάζουν από την κόπωση και την κλονισμένη πια εμπιστοσύνη του προσωπικού απέναντι στον θεσμό του ΕΣΥ, όπως αυτός λειτουργεί, ειδικά στην Περιφέρεια. Ακόμα κι αν αυτή βρίσκεται μια ανάσα από την Αθήνα.