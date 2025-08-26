newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας
Ελλάδα 26 Αυγούστου 2025 | 16:40

Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Γιατροί και κάτοικοι του νησιού μιλούν στο in για το πως έφτασαν να διακομίζονται με ανορθόδοξο τρόπο τα περιστατικά στο υποστελεχωμένο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Spotlight

Την σοκαριστική είδηση επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Στην Αίγινα των 13.000 μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι μαζί με τους επισκέπτες φτάνουν τους καλοκαιρινούς μήνες τα 80.000 με 100.000 άτομα σε καθημερινή βάση, οι ελλείψεις σε οδηγούς – διασώστες ασθενοφόρου, οδήγησαν στο να μεταφερθεί την Παρασκευή 22 Αυγούστου μια νεκρή γυναίκα, 79 ετών, στο Κέντρο Υγείας (ΚΥ) του νησιού με νεκροφόρα.

«Αν και η άτυχη συνάνθρωπος μας ήταν ήδη άνευ σφυγμού, αυτό ούτε δικαιολογία μπορεί να είναι, ούτε υπεκφυγή. Καθήκον μας να δίνουμε σε όλους την ιδανική ευκαιρία που δικαιούνται, όταν είναι να δώσουν αυτή την μάχη. Εάν υπάρχει ευθύνη του Κέντρου Υγείας θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος. Διευκρινίζω ότι δεν είναι θέμα ΕΚΑΒ, καθώς εκεί δεν έχουμε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά από το Κέντρο Υγείας» δήλωσε ο υπουργός Υγείας σχετικά με το περιστατικό.

Από την πλευρά της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) αναφέρθηκε ότι: «Την Παρασκευή 22 Αυγούστου περί ώρα 5:30 ενημερώθηκε το ΚΥ Αίγινας ότι ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, άσφυγμη από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Παρά τις προσπάθειες ιδιώτη ιατρού που βρισκόταν στην παραλία και του ναυαγοσώστη η γυναίκα κατέληξε. Στο ΚΥ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε οδηγός (αν και υπηρετούν 3) και η εφημερεύουσα ιατρός κάλεσε στο κινητό τους και τους 3 οδηγούς, χωρίς να ανταποκριθεί κανείς. Η θανούσα μεταφέρθηκε από την Παραλία από το Γραφείο Τελετών. Διετάχθη ήδη ΕΔΕ για τη διερεύνηση του συμβάντος».

Κινητοποίηση έξω από το Κέντρο Υγείας Αίγινας- photo via facebook Πρωτοβουλία Αγώνα για το Κέντρο Υγείας Αίγινας

Πέντε τα περιστατικά χωρίς ασθενοφόρο παρά τις βάρδιες

Η Αντωνία Δημητρουλάκου, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νησιών Αργοσαρωνικού και μέλος της Πρωτοβουλίας Αγώνα για το Κέντρο Υγείας Αίγινας, σημειώνει μιλώντας στο in πως το συγκεκριμένο είναι ένα από τα πέντε σοβαρά περιστατικά που συνέβησαν φέτος το καλοκαίρι στο νησί, στα οποία δεν υπήρχε οδηγός – διασώστης για να οδηγήσει ένα από τα δύο ασθενοφόρα του Κέντρου Υγείας.

«Τον περασμένο Ιούλιο, μια 83χρονη πνίγηκε στην παραλία του Μαραθώνα. Επειδή δεν υπήρχε οδηγός – διασώστης σε ενεργή βάρδια, ένας από τους τρεις διασώστες που εργάζονται στο Κέντρο Υγείας, έσπευσε με το δίκυκλο όχημα του, εκτός ωραρίου του, στο Κέντρο Υγείας για να πάρει ένα από τα οχήματα και να μεταβεί εθελοντικά στο σημείο. Δυστυχώς, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ακολούθησε κι άλλο περιστατικό με καρδιακό επεισόδιο στην απομακρυσμένη περιοχή των Αγίων, όπου και πάλι δεν υπήρχε πλήρωμα σε βάρδια. Πάλι ένας από τους εργαζόμενους διακόμισε εθελοντικά το περιστατικό».

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στις 12 Αυγούστου το πρωί όταν ένα ζευγάρι Γάλλων τουριστών έπεσαν με τη γουρούνα στην οποία επέβαιναν πάνω σε ένα δέντρο και από εκεί σε γκρεμώδες σημείο στην περιοχή της Κολώνας. Το περιστατικό εξυπηρετήθηκε εθελοντικά από οδηγό ο οποίος είχε ήδη σχολάσει από τη βραδινή του βάρδια.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό συνέβη μόλις πριν δύο μέρες μετά από τροχαίο ατύχημα. Λόγω κενής βάρδιας σε πλήρωμα ασθενοφόρου, οι τραυματίες παρέμειναν στην άσφαλτο επί μία ώρα. Οι αστυνομικοί δημιούργησαν προστατευτικό κλοιό γύρω από τους τραυματίες, έτσι ώστε να μην παρασυρθούν από διερχόμενα οχήματα. Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες προς εξεύρεση λύσης, αποφασίστηκε το περιπολικό να φέρει τη γιατρό από το Κέντρο Υγείας στο σημείο του ατυχήματος έτσι ώστε να αποφασίσει εκείνη αν οι τραυματίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν με τα περιπολικά, αντί με ασθενοφόρο, όπως και τελικά συνέβη.

«Οι οδηγοί που ήδη έχουν ολοκληρώσει τη βάρδιά τους ή δουλεύουν στην επόμενη δεν οφείλουν να σπεύδουν ανά πάσα ώρα και στιγμή απ’ όπου κι αν βρίσκονται στο Κέντρο Υγείας. Το έχουν κάνει πολλά χρόνια τώρα. Η απάντηση στις ελλείψεις με ΕΔΕ είναι απαράδεκτη κίνηση» σχολιάζει η κ. Δημητρουλάκου.

Η ενεργειακή αναβάθμιση καθυστέρησε πολύ σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα οδηγώντας σε απορρύθμιση το Κέντρο Υγείας Αίγινας- photo via facebook Νάσος Ηλιόπουλος

Πώς άρχισε να ξηλώνεται το Κέντρο Υγείας

Οι ελλείψεις σε οδηγούς – διασώστες ασθενοφόρων δεν είναι οι μοναδικές που πλήττουν το Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Σύμφωνα με την κ. Δημητρουλάκου την τελική ώθηση στο να διογκωθεί το πρόβλημα έδωσε η πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας τον Μάιο του 2023 να προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση του ΚΥ Αίγινας.

Όπως περιγράφει η κ. Δημητρουλάκου, «λόγω εργασιών οδοντιατρείο, ακτινολογικό και άλλα ιατρεία μετακινήθηκαν σε άλλες δομές του νησιού. Οι εργασίες προκάλεσαν απορρύθμιση στο Κέντρο Υγείας που ήδη αντιμετώπιζε, όπως όλα τα κέντρα, ελλείψεις σε προσωπικό. Αντί για τέσσερις μήνες, η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε μετά από έναν χρόνο και αυτό έπειτα από συστηματικές κινητοποιήσεις των Αιγινητών. Ο εργολάβος που ανέλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση οκτώ Κέντρων Υγείας μετακινούσε το προσωπικό από το ένα νησί στο άλλο, με τις εργασίες να διαιωνίζονται κατά αυτόν τον τρόπο σε κάποια Κέντρα Υγείας».

«Εμείς μείναμε χωρίς ακτινολογικό για καιρό λόγω των αργόσυρτων εργασιών. Επί μήνες οι Παριανοί πλήρωναν από την τσέπη τους τις ακτινογραφίες για τις οποίες απευθύνονταν σε ιδιώτες. Τελικά απαιτήσαμε να διακοπούν οι εργασίες το φετινό καλοκαίρι για να μπορέσουμε να εργαστούμε υπό κανονικές συνθήκες. Θα αρχίσουν ξανά στο τέλος Σεπτεμβρίου» επιβεβαιώνει την κατάσταση μιλώντας στο in ο Αλέξανδρος Χατζηαντωνίου, ορθοπεδικός στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Το πράσινο βανάκι είναι αυτό που διακόμισε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας την νεκρή 79χρονη γυναίκα ελλείψει οδηγού σε βάρδια για να οδηγήσει ένα από τα δύο ασθενοφόρα του ΚΥ Αίγινας- photo via facebook Πολίτης του Κόσμου

Τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Πίσω στις ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Αίγινας, στις 24 Αυγούστου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερώτηση που του τέθηκε για την κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αίγινας.

«Στο Κέντρο Υγείας Αίγινας υπηρετούν συνολικά 40 άτομα, ιατρικό και λοιπό προσωπικό, τέσσερις γιατροί γενικής οικογενειακής ιατρικής, ένας παιδίατρος, ένας οφθαλμίατρος για επτά μέρες τον μήνα και δύο αγροτικοί γιατροί. Εξι νοσηλευτές, δύο επισκέπτριες υγείας και τρεις υπάλληλοι πλήρωμα ασθενοφόρου. Εχει εγκριθεί η συνεργασία με ιδιώτη παθολόγο με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για κάλυψη τεσσάρων εφημεριών τον μήνα και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύναψης σχετικής σύμβασης. Ακόμα, προγραμματίζεται η μετακίνηση ενός διευθυντή μαιευτικής γυναικολογίας από το Τζάνειο μία ημέρα τον μήνα.

Στον εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας πίνακα με τις θέσεις ιατρικού προσωπικού δομών της Πανελλήνιας Φαρμακευτικής Υπηρεσίας που είναι δυνατό να καλυφθούν με μετακίνηση, με το οικονομικό κίνητρο των 2.100 ευρώ, υφίσταται μια θέση γενικής οικογενειακής ιατρικής και μία καρδιολογίας. Αναμένεται άμεσα η έγκριση πρόσληψης από το υπουργείο Υγείας ενός επικουρικού γιατρού Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής και ενός επικουρικού Ιατρικής Βιοπαθολογίας καθώς και για το λοιπό επικουρικό προσωπικό εντός ΤΕ [Τεχνολογικής Εκπαίδευσης] Νοσηλευτικής και ενός ΔΕ [Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης] πληρώματος ασθενοφόρου. Ενός και ενός δηλαδή. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη οι διορισμός ενός ΔΕ πληρώματος ασθενοφόρου με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Κ/2019».

Τι λένε τα στοιχεία των Αιγινητών

Μιλώντας στο in, ο υπεύθυνος για τον συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του ΚΥ Αίγινας, Ανδρέας Καψόκουλος σημείωσε πως οι γενικοί γιατροί που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας δεν είναι τέσσερις αλλά τρεις.

Σύμφωνα με την κ. Δημητρουλάκου, μία γιατρός η οποία είχε αναφέρει πολλές φορές τον περασμένο χειμώνα ότι δεν μπορεί να εργάζεται υπό αυτές τις συνθήκες ζήτησε και μετατέθηκε τον περασμένο Ιούνιο σε Κέντρο Υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Στις 25 Αυγούστου, ημέρα που συνομιλήσαμε με τον κ. Καψόκουλο, ο ίδιος μας είπε πως ήταν ο μοναδικός γενικός γιατρός που υπηρετεί τις τελευταίες τουλάχιστον δέκα μέρες στο ΚΥ Αίγινας, αφού οι άλλοι δύο γενικοί γιατροί απουσιάζουν εδώ με αναρρωτική άδεια.

Όπως ανέφερε: «Εχω εγκλωβιστεί να κάνω μόνος μου εφημερίες επί σειρά ημερών. Ενημέρωσα την 2η ΥΠΕ και με ενέργειές της ήρθαν δύο αγροτικοί γιατροί και δύο ειδικευόμενοι γιατροί. Δεν μπορούν όμως βάσει νόμου να προΐστανται μιας εφημερίας».

Σημειώνεται πως και η παρουσία του χειρουργού δεν είναι καθημερινά εξασφαλισμένη μιας και το ΚΥ Αίγινας επισκέπτεται – από το Τζάνειο όπου κανονικά εργάζεται- ένας χειρουργός δύο φορές τον μήνα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την κ. Δημητρουλάκου, οι νοσηλευτές αυτή τη στιγμή είναι όντως έξι όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά μόνο στα χαρτιά, μιας και και εδώ και έναν μήνα, οι δύο λείπουν με αναρρωτική άδεια.

Όσον αφορά τους οδηγούς – διασώστες, αυτοί θα έπρεπε βάσει οργανογράμματος να είναι έξι. Αντ’ αυτού, εδώ και καιρό οι διασώστες είναι τρεις, κάτι που ανέφερε και ο κ. Μαρινάκης. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι βάρδιες στο ασθενοφόρο μένουν κενές. «Το 2019 οι διασώστες ήταν πέντε. Πλήρωμα με έξι διασώστες δεν είδαμε ποτέ» λέει η κ. Δημητρουλάκου.

Σύμφωνα με την ίδια, στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου, τα μέλη της πρωτοβουλίας συναντήθηκαν με τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ. «Μας ενημέρωσε πως όσον αφορά τους διασώστες – οδηγούς ασθενοφόρων αλλά και τους νοσηλευτές / νοσηλεύτριες, θα καλύπτονταν δύο θέσεις, μιας και για τις συγκεκριμένες ειδικότητες δεν απαιτούνται προκηρύξεις κάλυψης θέσεων που μένουν επί καιρό άγονες όπως συμβαίνει με το ιατρικό προσωπικό, αλλά υπάρχουν οι λίστες με επικουρικό προσωπικό, το οποίο περιμένει να προσληφθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι το κονδύλι της πρόσληψης».

Και ενώ η έγκριση για το κονδύλι του επικουρικού προσωπικού (για έναν οδηγό – διασώστη και έναν νοσηλευτή / νοσηλεύτρια) έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με τον Φίλιππο Τζίτζη, πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) Αίγινας, ακόμα οι προσλήψεις δεν έχουν γίνει. «Υπάρχουν Αιγινήτες σε αυτές τις λίστες που περιμένουν να προσληφθούν» ανέφερε.

Ο κ. Τζίτζης κάνει λόγο για αύξηση των γιατρών σε σχέση με την περσινή χρονιά στο ΚΥ Αίγινας, χάρη στις ενέργειες της 2ης ΥΠΕ. Παρόλα αυτά, ο ίδιος λέει: «Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε έναν παθολόγο ακόμα, μια νοσηλεύτρια και έναν οδηγό – διασώστη. Ένας διασώστης – οδηγός μετακινήθηκε στη Μήλο, ένας άλλος στην Εύβοια, ένας άλλος παραιτήθηκε. Ετσι μείναμε με τρεις».

Στο νησί οι συζητήσεις αλλά και διαμάχες των Αιγινητών αλλά και των εμπλεκόμενων συνεχίζονται γύρω από το θέμα: Για το αν το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό μετακινείται ορθώς σε άλλες περιοχές, για το αν αυτό επιτρέπεται ή όχι βάσει της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το Κέντρο Υγείας Αίγινας, ακόμα και για το αν οι αναρρωτικές άδειες δικαιολογούνται ή έρχονται ως αποτέλεσμα ενός παρατεταμένου burnout στο συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας. Αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούν είναι πως οι μετακινήσεις, οι απουσίες και οι παραιτήσεις δείχνουν να πηγάζουν από την κόπωση και την κλονισμένη πια εμπιστοσύνη του προσωπικού απέναντι στον θεσμό του ΕΣΥ, όπως αυτός λειτουργεί, ειδικά στην Περιφέρεια. Ακόμα κι αν αυτή βρίσκεται μια ανάσα από την Αθήνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του
Πέλλα 26.08.25

Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του

Ο 76χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας κάτι στο πρόσωπό του για να το καλύπτει

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στην Αλόννησο – Μηχανική βλάβη στο Superstar της SeaJets
Σποράδες 26.08.25

Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στην Αλόννησο λόγω βλάβης στο Superstar της SeaJets

Οι επιβάτες που είδαν για μία ακόμα φορά πλοίο της SeaJets να μην πραγματοποιεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, διαμαρτύρονται για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης και οργάνωσης.

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.08.25

ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις

«Το υπουργείο Εργασίας επέλεξε να παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα», τονίζει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο
InShorts 26.08.25

Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο

Έτσι γίνεται στη Σίκινο. Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίο, την ώρα που απομακρύνεται από το λιμάνι, οι νέοι παίρνουν φόρα και βουτάνε στην θάλασσα, στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ομάδα της Λισαβόνας τα έχει βρει με τον Φώτη Ιωαννίδη και πλέον απομένει να τα βρει και με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε
«Στάχτη στα μάτια» 26.08.25

ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε

«Επί 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία απαξιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υποβαθμίζει συστηματικά τις κοινωνικές παροχές - Οι τηλεοπτικές φιέστες του Γεωργιάδη υποτιμούν τους πολίτες»», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων
13ωρο 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων

«Οι εργαζόμενοι και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα αγωνιστούν να μην περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο», σημειώνει ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο., Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη
Golden Passport 26.08.25

Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη

Επί του MV Odyssey, το οποίο κάνει κρουαζιέρες από τον Οκτώβριο του 2024, οι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενοι 425 λιμάνια και 147 χώρες σε τρεισήμισι χρόνια

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;

Ένας έφηβος τέσσερις ημέρες πριν τα 17α γενέθλιά του έστρεψε με γκολ στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων στο γήπεδο «Σεντ Τζειμσις Παρκ» πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Γιάννης Κουριδάκος
Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων
ΚΚΕ 26.08.25

Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων

Η Διαμάντω Μανωλάκου κατήγγειλε την κυβέρνηση για το «αντεργατικό έκτρωμα που επιβάλει 13 ώρες εργασίας, το οποίο αυξάνει τους κινδύνους για εργατικά ατυχήματα», και την κάλεσε να το αποσύρει

Σύνταξη
«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
ΓΑΒ! 26.08.25

«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλων μια φιλική υπενθύμιση για τον περίφημο Λουκάνικο, τον σκύλο-αντιεξουσιαστή που δεν δάγκωνε αλλά γάβγιζε για δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης
Κόσμος 26.08.25

Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης

Ψήφο εμπιστοσύνης ζήτησε ο πρωθυπουργός στη Γαλλία, Φρανσουά Μπαϊρού, πυροδοτώντας εκ νέου την πολιτική κρίση, με το μέλλον για την κυβέρνηση να είναι πιο αβέβαιο από ποτέ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του
Πέλλα 26.08.25

Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του

Ο 76χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας κάτι στο πρόσωπό του για να το καλύπτει

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στην Αλόννησο – Μηχανική βλάβη στο Superstar της SeaJets
Σποράδες 26.08.25

Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στην Αλόννησο λόγω βλάβης στο Superstar της SeaJets

Οι επιβάτες που είδαν για μία ακόμα φορά πλοίο της SeaJets να μην πραγματοποιεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, διαμαρτύρονται για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης και οργάνωσης.

Σύνταξη
Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα
«Αναπηριοποίηση» 26.08.25

Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα

Η UNICEF καταγράφει ότι πάνω από 10 παιδιά κάθε μέρα χάνουν ένα ή και τα δύο πόδια τους στο πλαίσιο σκόπιμης δημιουργίας ΑμεΑ στην Γάζα από τον Ισραηλινό Στρατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
BBC: Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών παρακαλεί τον Έλον Μασκ να αφαιρέσει συνδέσμους προς τις εικόνες της
Μία μεγάλη έρευνα 26.08.25

Μία γυναίκα που είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά ως παιδί, ο Έλον Μασκ και το «σκοτεινό διαδίκτυο» των παιδεραστών

Πώς οι παιδεραστές και οι έμποροι εικόνων και βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων χρησιμοποιούν το «Χ» του Έλον Μασκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν
Sci-fi αισθητική 26.08.25

Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν

Η πρώτη αφίσα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, εθεάθη κοντά στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.08.25

ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις

«Το υπουργείο Εργασίας επέλεξε να παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα», τονίζει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει
Βουλή 26.08.25

Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει

«Το μόνο δίκιο που την ενδιαφέρει είναι το δίκιο των εργοδοτών», ανέφερε για την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Σύνταξη
Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση
Δημιουργική απασχόληση 26.08.25

Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση

Η πράξη προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ αναμένεται να στηρίξει 2.639 δικαιούχους μέσω voucher καλύπτοντας 3.146 παιδιά σε όλα τα Ιόνια νησιά για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο