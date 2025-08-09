Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;

Είναι από τα θέματα που τείνουν να γίνουν γραφικά: η υποστελέχωση σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών, είναι πια το «κλασικό» ρεπορτάζ του καλοκαιριού.

Ο Σωτήρης Σκούρτης, διευθυντής γενικής ιατρικής στο Πολυδύναμο Ιατρείο Αντιπάρου έκανε πρόσφατα μια εφημερία στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Η περιγραφή που έδωσε μετά από αυτήν, μέσα από ένα από post στο facebook, είναι ενδεικτική της άγριας κατάστασης που διαμορφώνεται στα πολύ τουριστικά νησιά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ανάμεσα σε άλλα ο κ. Σκούρτης περιέγραψε τα εξής:

«Ως γιατρός που εργάστηκα ξανά στο Κέντρο Υγείας Πάρου, μετά από καιρό, για εφημερία – τη χθεσινή – αποτέλεσμα της χρόνιας «λειψανδρίας», νιώθω την ανάγκη να μιλήσω για κάτι που δεν είναι απλώς επαναλαμβανόμενο. Είναι προβλέψιμο. Νέοι και νέες (πολύ συχνά ανήλικοι) λιπόθυμοι από μέθη, συνήθως προερχόμενοι από παραλιακά θορυβώδη μπαρ. Τροχαία με οχήματα τύπου ATV («γουρούνες»). Οδήγηση χωρίς δίπλωμα, χωρίς κράνος, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Υπάρχουν ζωές που περισσεύουν; Σε μία και μόνο εφημερία, αντιμετωπίσαμε σωρεία τροχαίων – σχεδόν αποκλειστικά με «γουρούνες» – από οδηγούς σε κατάσταση αμφίβολης οδηγικής ικανότητας. Το σενάριο γνώριμο: Νεαροί τραυματίες και πολυτραυματίες, άλλοι σε κώμα από μέθη, πανικός, διακομιδές, υπεράνθρωπες προσπάθειες προσωπικού. Ένα σύστημα υγείας στα όριά του – με σαφέστατη κρατική ευθύνη σε αυτό».

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Χατζηαντωνίου, ορθοπεδικό, ο οποίος εργάζεται από το 2017 στο Κέντρο Υγείας Πάρου: «αν και το δικό μας κέντρο θεωρείται από τα σχετικά καλά στελεχωμένα, η έλλειψη του χειρουργού κάνει εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τραυματίες και ειδικά από τροχαία, γεγονός πολύ συνηθισμένο τα καλοκαίρια στην Πάρο».

Προβλήματα και στα νοσοκομεία πιο μεγάλων νησιών

Η ιατρική μετά πολλών εμποδίων δεν είναι όμως πρόβλημα μόνο στις υπέρ τουριστικές Κυκλάδες αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου.

Η Κατερίνα Γαβαλά, Διευθύντρια Οφθαλμολογικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω, Αντιπρόεδρος Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Κω και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κω, λέει πως στο εν λόγω νοσοκομείο:

«Η αναντιστοιχία ανάμεσα στον πληθυσμό και το οργανόγραμμα του νοσοκομείου είναι κραυγαλέα. Η Κως διαθέτει 40.000 μόνιμους κατοίκους και δέχθηκε, σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία, 1.700.000 επισκέπτες. Παρ’ όλα αυτά, το οργανόγραμμα του νοσοκομείου έχει μείνει στάσιμο, προβλέποντας μόλις 40 γιατρούς, από τους οποίους σήμερα υπηρετούν μόνο 24. Το οργανόγραμμα αυτό θεσμοθετήθηκε σε μια εποχή που ο πληθυσμός και οι ανάγκες ήταν πολύ μικρότερες».

Mείωση προσωπικού από το 2024 στο 2025

Στις 29/5/2024, το «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω είχε:

▪ 24 μόνιμους ιατρούς Ε.Σ.Υ.

▪ 6 αγροτικούς ιατρούς

▪ 4 επικουρικούς ιατρούς

▪ 73 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό

▪ 41 υπαλλήλους στη διοικητική υπηρεσία

▪ 27 άτομα λοιπό προσωπικό

Σύνολο προσωπικού: 175 άτομα

Εναν χρόνo μετά, στις 26/5/2025:

▪ Οι μόνιμοι ιατροί είναι 23

▪ Οι αγροτικοί ιατροί: 4

▪ Οι επικουρικοί: 2

▪ Το νοσηλευτικό προσωπικό: 71

▪ Το διοικητικό προσωπικό: 33

▪ Λοιπό προσωπικό : 26

Σύνολο προσωπικού: 159 άτομα

«Μέσα σε έναν χρόνο το νοσοκομείο έχασε 16 άτομα προσωπικό» σημειώνει η κ. Γαβαλά και προσθέτει: «Η ιατρική υπηρεσία αποδυναμώθηκε σε κρίσιμες ειδικότητες. Ο δείκτης κάλυψης οργανικών θέσεων (του ελλιπούς και απαρχαιωμένου οργανισμού) στους γιατρούς ΕΣΥ έπεσε στο 51,85%, αφού είχαμε αποχωρήσεις σε νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό».

Για μια «σουρεαλιστική» κατάσταση στον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου Σάμου, κάνει λόγο και ο πρόεδρος των εργαζομένων εκεί, Σταμάτης Φιλιππής. Σύμφωνα με τον ίδιο, το παθολογικό ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), καλύπτεται από ιατροδικαστή και μικροβιολόγο, καθώς στο νοσοκομείο υπηρετούν μόλις δύο ειδικευμένοι παθολόγοι. Κλινικές καλύπτονται με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, για παράδειγμα η παθολογική κλινική καλύπτεται από πνευμονολόγους, νεφρολόγους, νευρολόγους κ.α. Ελλείψει εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας η διοίκηση έχει φέρει τέσσερις φαντάρους που υπηρετούν τη θητεία τους καθαρίζοντας το νοσοκομείο.

«Μας λείπουν ειδικότητες που πια στην περιφέρεια θεωρούνται πολυτέλεια: οφθαλμίατρος, ΩΡΛ, ογκολόγος, γαστρεντερολόγος, νευρουχειρουργός, ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, δερματολόγος, ενδοκρινολόγος» αναφέρει ο κ. Φιλιππής.

Οι λύσεις που έρχονται από τους ιδιώτες

Με δεδομένες τις ελλείψεις, ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι και γιατροί των νησιών στρέφονται στη «λύση» της βοήθειας από ιδιώτες. Μιλώντας για το κέντρο υγείας όπου εργάζεται στην Αντίπαρο, ο κ. Σκούρτης, χαρακτηρίζει την ομάδα που στελεχώνει το κέντρο, «τυχερή».

«Σε λίγες μέρες μεταφερόμαστε σε ένα νέο κέντρο, σύγχρονο και καλά εξοπλισμένο, σε κτίριο που δώρισε ο Δήμος. Το νέο κέντρο θα λειτουργήσει χάρις στην πρωτοβουλία ιδιωτών, κατοίκων και επισκεπτών του νησιού, δεν γίνεται με συνδρομή του κράτους. Στη μικρή Αντίπαρο, έχουμε φορητό υπέρηχο και απινιδωτές σε όλο το νησί. Και αυτά με χρήματα ιδιωτών τα αποκτήσαμε» σημειώνει ο κ. Σκούρτης.

Η «τυχερή» Αντίπαρος διαθέτει και δύο ασθενοφόρα, χάρις στις κινητοποιήσεις των κατοίκων και του Συλλόγου Εθελοντών Διασωστών που κατάφεραν να αγοράσουν με δωρεές το ένα από τα δύο ασθενοφόρα.

Με δωρεά (από το «Βελέντζειο Ιδρυμα Πρόνοιας και Μορφώσεως Πάρου») αγοράστηκε και το ελικόπτερο που έχει ριχτεί στη μεγάλη μάχη των αεροδιακομιδών από την Πάρο προς την ηπειρωτική Ελλάδα.

Και μπορεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να λύνει ορισμένα νευραλγικά ζητήματα, όμως, σε άλλες περιπτώσεις, η απουσία της Πολιτείας αφήνει χώρο στους ιδιώτες να καλύψουν (με το αζημίωτο) τα κενά. Ο κ. Χατζηαντωνίου αναφέρει πόσο κοστοβόρες είναι οι διακομιδές με πλωτά από την Πάρο προς το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. «Η αποζημίωση του κράτους στους ιδιώτες που πραγματοποιούν τις διακομιδές με πλωτά ανέρχεται στις 3.500 ευρώ για κάθε μεταφορά. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να χρειαστούν και δύο διακομιδές από το νησί μας».

Την ίδια στιγμή, η ύπαρξη ενός μόνο αξονικού τομογράφου στο Κέντρο Υγείας του νησιού σε συνδυασμό με την ασθμαίνουσα λειτουργία του κέντρου, έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία πέντε ιδιωτικών εργαστηριακών κέντρων, τριών απεικονιστικών, ενός για μαγνητική τομογραφία και δύο ιδιωτικών κέντρων για αξονική τομογραφία.

Πώς λύνουν τα προβλήματα οι γιατροί και τι προτείνουν

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι διοικητές στα νοσοκομεία των νησιών αξιοποιούν δύο ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας, για να επιλύνουν τις ελλείψεις που κάνουν εμφαντική την παρουσία τους το καλοκαίρι. Πρόκειται για τις μετακινήσεις γιατρών από νοσοκομεία της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά αλλά και τη δυνατότητα που δίνεται σε ιδιώτες γιατρούς να εργάζονται με σύμβαση έργου στα νοσοκομεία, παρέχοντας και εκεί τις υπηρεσίες τους.

Την ίδια στιγμή, τα οικονομικά «μπόνους» για μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού από τα αστικά κέντρα προς δομές υγείας νησιών και απομακρυσμένες περιοχές, φαίνεται να αποδίδει σε έναν βαθμό. Το οικονομικό κίνητρο, αυξήθηκε πέρυσι και πλέον διαμορφώνεται στα 2.100 ευρώ καθαρά για τους γιατρούς, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους, και στα 1.200 ευρώ για νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στο in ο Χρήστος Ροϊλός, διοικητής της 2ης ΥΠΕ (υγειονομική περιφέρεια):

Από 1/05/2025 έως σήμερα έχουν εκδοθεί αποφάσεις:

– μετακίνησης 72 γιατρών με το κίνητρο των 2.100 ευρώ, για κάλυψη αναγκών υγειονομικών μονάδων (νοσοκομείων και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ) των νησιών.

-Εκκρεμεί η έκδοση 4 ακόμη μετακινήσεων γιατρών για τους μήνες Σεπτέμβριο/Οκτώβριο.

-Εχουν επίσης μετακινηθεί 41 νοσηλευτές και 11 υπάλληλοι που ανήκουν στο παραϊατρικό προσωπικό (ΤΕ Ραδιολογίας/Ακτινολογίας, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Παρασκευαστών κ.λ.π.)

Ο διοικητής του νοσοκομείου Σύρου, Σωτήρης Λαμπρόπουλος, αναφέρει μιλώντας στο in πως με τη ρύθμιση για σύμβαση έργου με ιδιώτες αλλά και αυτή για τη μετακίνηση γιατρών από την ηπειρωτική Ελλάδα, τρεις γιατροί σε νευραλγικά πόστα έχουν τοποθετηθεί στο κεντρικό αυτό νοσοκομείο των Κυκλάδων.

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τις προκηρύξεις για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στα νησιά. Σύμφωνα με την κ. Γαβαλά, οι περισσότερες προκηρύξεις μόνιμων θέσεων γιατρών βγαίνουν άγονες, ενώ τα προσφερόμενα κίνητρα δεν επαρκούν.

«Προκηρυχθήκαν τέσσερις θέσεις αγροτικών γιατρών πριν από δύο μήνες στη Σάμο. Δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον κανείς. Προκηρύχθηκαν επίσης θέσεις για 11 γιατρούς, διάφορων ειδικοτήτων, στο νοσοκομείο. Εκδήλωσαν ενδιαφέρον τέσσερις» αναφέρει με τη σειρά του ο κ. Φιλιππής και προσθέτει: «και όσοι έρχονται όμως, φεύγουν μετά από λίγο καιρό, όταν βλέπουν την κατάσταση που επικρατεί. Εχουμε αλλάξει τέσσερις παιδιάτρους μέσα σε 10 χρόνια. Πέρυσι, η παιδίατρος υπέστη εγκεφαλικό και διακομίστηκε στο Γενικό Νίκαιας μετά από ένα σερί εφημεριών».

Το πρόβλημα σύμφωνα με την κ. Γαβαλά, δεν είναι μόνο οικονομικό.

Ο Σωτήρης Σεμερτζιάν, ο μοναδικός παιδίατρος στην Ιο, μέχρι να παραιτηθεί τον περασμένο Μάϊο, μιλάει εκ πείρας.

«Τα χρήματα δεν αρκούν για όσα αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση. Το πρόβλημα είναι η αδιαφορία που εισπράττουμε όταν αναφέρουμε τα προβλήματα μας στην υγειονομική περιφέρεια και στην Πολιτεία. Δεν φτάνει να λέμε ‘προκηρύξαμε 50 θέσεις’, δεν παίζουμε ηλεκτρονικό παιχνίδι. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ιατρική κάλυψη στα νησιά. Και να σημειώσουμε πως όσοι γιατροί μετακινούνται προς την Περιφέρεια, από κάπου φεύγουν. Δεν αυξάνονται οι γιατροί στα νησιά, αλλάζει απλώς για λίγους μήνες η εξίσωση της κατανομής του ιατρικού προσωπικού στη χώρα».

Να σημειωθεί πως μετά την παραίτηση του κ. Σεμερτζιάν, η θέση του παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας του νησιού παραμένι κενή. Μετακινούμενοι γιατροί από Νάξο και από Αθήνα εργάστηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο για μια εβδομάδα στο κέντρο, κάτι που αναμένεται να συμβεί και τον Αύγουστο.

«Ο γιατρός που επιλέγει να υπηρετήσει στο ΕΣΥ σε παραμεθόριο νησί, πρέπει να αισθάνεται ασφαλής και να έχει στήριξη» συνεχίζει να μας εξηγεί η κ. Γαβαλά.

«Αυτό, δυστυχώς, δεν συμβαίνει σήμερα. Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: ένας παθολόγος που έρχεται στην Κω, βρίσκεται μόνος σε μια κλινική υψηλών απαιτήσεων, χωρίς ειδικευμένους συναδέλφους σε βασικές ιατρικές ειδικότητες όπως η νευρολογία, η πνευμονολογία ή η γαστρεντερολογία. Δεν έχει τη δυνατότητα να συζητήσει δύσκολα περιστατικά με άλλους ειδικούς. Ταυτόχρονα, καλείται να καλύψει και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, όπου καταγράφονται έως και 200 εισαγωγές ημερησίως. Τα ΤΕΠ των περιφερειακών νοσοκομείων χρειάζονται θεσμική αναβάθμιση, ως αυτόνομοι οργανισμοί, με επαρκές προσωπικό».

Επιπλέον, κατά την κ. Γαβαλά, η διοικητική υπαγωγή των νησιών στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια με τα νοσοκομεία της Αττικής δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια. Οπως εξηγεί, η διαφορετική φύση και ο βαθμός προτεραιοποίησης μεταξύ μητροπολιτικών και νησιωτικών νοσοκομείων απαιτούν διαφορετικό διοικητικό μοντέλο. Η θεσμοθέτηση ξεχωριστής Υγειονομικής Περιφέρειας για τα νησιά του Αιγαίου θα ήταν μια στρατηγικά ορθή λύση.

Όλο το βάρος στις διακομιδές, οι οποίες συναντούν όμως εμπόδια

Τελικά, η αναντίρρητη απουσία γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, μεγεθύνει διαρκώς το σύστημα των διακομιδών (είτε από αέρος, είτε από θαλάσσης) προς τα μεγαλύτερα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. Σκούρτη, στην Πάρο, τo 2024 πραγματοποιήθηκαν 572 διακομιδές.

-Οι 205 ήταν με πλωτό για Σύρο

-Πραγματοποιήθηκαν 100 αεροδιακομιδές με πτητικό μέσο του ΕΚΑΒ

-7 έφυγαν με ιδιωτικό πτητικό μέσο με την ιδιωτική τους ασφάλεια.

-Οι υπόλοιποι είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο για νοσοκομείο στην Αθήνα ή στη Σύρο

Σύμφωνα με όλους τους τους γιατρούς που μίλησαν στο in, η διαδικασία των διακομιδών δεν είναι ανέφελη- αντιθέτως, ενέχει γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

Η κ. Γαβαλά εξήγησε πως δουλεύει αυτό το σύστημα: «Οι διακομιδές απαιτούν πολύωρη διαδικασία: κλήση στο ΕΚΑΒ, εξεύρεση εφημερεύοντος νοσοκομείου, απευθείας επικοινωνία με κλινικές και υπευθύνους γιατρούς, περιγραφή του περιστατικού και λήψη έγκρισης. Η γραφειοκρατία και τα συνεχή τηλεφωνήματα αποτελούν σοβαρό επιχειρησιακό εμπόδιο για τους γιατρούς, και τελικά για τους ίδιους τους ασθενείς. Δεδομένου ότι οι αεροδιακομιδές είναι αυτές που σώζουν σε πολλές περιπτώσεις την κατάσταση, πρέπει τα περιφερειακά νοσοκομεία να διαθέτουν τουλάχιστον αυτές τις ειδικότητες που είναι απαραίτητες για να σταθεροποιήσουν ένα περιστατικό μέχρι να έρθει η ώρα της διακομιδής».

«Απαραίτητη η συνεργασία των τοπικών κοινωνιών»

Ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, Χρήστος Ροϊλός, παραδέχεται πως η υποστελέχωση στα περιφερειακά νοσοκομεία είναι ένα δύσκολο πρόβλημα με πολλές προκλήσεις.

«Τα τελευταία δύο χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος. Στο Κέντρο Υγείας Μήλου έχουμε 13 γιατρούς. Θα θέλαμε να έχουμε άλλους τέσσερις. Πρέπει να υπάρχουν όμως και οι κατάλληλες συνθήκες. Στη Μήλο, όπου το καλοκαίρι του 2022 είδε το φως της δημοσιότητας καταγγελία γιατρού η οποία έμενε μέσα στο Κέντρο Υγείας, ελλείψει κάποιου σπιτιού για να νοικιάσει, τρία χρόνια μετά, ακόμα ο Δήμος, δεν έχει παραχωρήσει ένα σπίτι σε ολόκληρο το νησί για να πάει ένας γιατρός να συνδράμει με τις υπηρεσίες του. Ούτε μας υποδεικνύει έναν χώρο για να δημιουργήσουμε εμείς κατοικίες για γιατρούς.

Δεν είναι δυνατό να έχουμε 15.000 κλίνες στην Κω προς τουριστική εκμετάλλευση και να μην δίνουμε δύο σπίτια στους γιατρούς για να εργαστούν στο νησί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και να χρειάζεται να πιέζουμε εμείς για αυτό».

«Εμείς ως Δήμος αποφασίσαμε να δίνουμε 300 ευρώ για στέγαση, μηνιαίως, σε όποιον γιατρό έρχεται να εργαστεί στο νησί μας» μας λέει ο δήμαρχος Σύρου, Αλέξης Αθανασίου, προσθέτοντας πως: «Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την ενίσχυση των νησιών, έρχονται κάποιοι γιατροί, κυρίως ειδικευόμενοι, την επόμενη χρονιά, όμως, ξεκινάμε από την αρχή. Χρειαζόμαστε μόνιμες λύσεις και όχι μια συνεχόμενα ανοιχτή προκήρυξη για προσλήψεις γιατρών, η οποία συνήθως βγαίνει άγονη.

Το νοσοκομείο τςη Σύρου είναι νοσοκομείο αναφοράς για όλες τις Κυκλάδες. Δεδομένου ότι δέχεται σε καθημερινή βάση περιστατικά από πολλά νησιά γύρω μας, θα έπρεπε να είναι πλήρως στελεχωμένο και άριστα εξοπλισμένο. Τα μεγάλα νοσοκομεία της περιφέρειας πρέπει να είναι αυτοδύναμα».

Ο κ. Ροϊλος συμφωνεί πως τα οικονομικά κίνητρα, δεν φέρνουν την άνοιξη ενώ σημειώνει πως το ζήτημα με τις «γουρούνες» στα νησιά απαιτεί όντως ρύθμιση από την Πολιτεία. Οσον αφορά τις διακομιδές, σημειώνει πως η Πολιτεία προσπαθεί διαρκώς να ενισχύει αυτό το κομμάτι- ο ίδιος μάλιστα ανέφερε πως το ΕΚΑΒ έχει εξοπλιστεί με τρία νέα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα που δώρισε το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

«Σε αυτή τη φάση επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο, όπου οι νέοι γιατροί που θα μεταβαίνουν σε ένα νησί, θα έχουν τη δυνατότητα για κάποιους μήνες να εργάζονται σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της ηπειρωτικής Ελλάδας, έτσι ώστε να εξελίσσονται στο κομμάτι της επιμόρφωσης στο αντικείμενο τους».