«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με τις πρωτοβουλίες του, δίνει καθημερινά μάχη για να μειώσει το κόστος ζωής και να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος. Γιατί μια Ελλάδα χωρίς ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία, δεν μπορεί να είναι μια δίκαιη Ελλάδα για όλους», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με την τροπολογία του κόμματος για τη διαφάνεια στις χρεώσεις των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας.

«Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί έξι χρόνια τώρα με μεγάλη ανησυχία και αγανάκτηση την κυβέρνηση να επιτρέπει την ανάπτυξη καταχρηστικών πρακτικών. Χιλιάδες ασθενείς βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση βλέποντας το κόστος της νοσηλείας τους να διογκώνεται», πρόσθεσε.

«Τροπολογία που προστατεύει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επέκρινε την κυβέρνηση της ΝΔ σημειώνοντας πως από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησης της η υγεία μετατρέπεται μεθοδικά σε είδος πολυτελείας, συμπληρώνοντας ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας.

Παράλληλα ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΕΣΥ υποβαθμίζεται καθημερινά και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, όπως κατέθεσε τροπολογία για τη διαφάνεια στα ασφάλιστρα υγείας, έτσι πήρε την πρωτοβουλία να καταθέσει σχετική τροπολογία που προστατεύει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας.

Οι κύριες ρυθμίσεις της τροπολογίας είναι οι εξής: