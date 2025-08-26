ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια, ας σοβαρευτούν στην κυβέρνηση!», σημειώνει χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννης Τσίμαρης.

Όπως τονίζει, «επί 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία απαξιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υποβαθμίζει συστηματικά τις κοινωνικές παροχές», ενώ προσθέτει πως «η αδυναμία της να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις ανάγκες των ασθενών καταγράφεται και στην πρόσφατη έκθεση – κόλαφο της Eurostat. Tο 20,9% των Ελλήνων που χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία δεν μπορούν να την λάβουν λόγω οικονομικών δυσκολιών, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους υγείας. Επιδείνωση 5,2% από το 2022».

«Οι τηλεοπτικές φιέστες του Γεωργιάδη υποτιμούν τους πολίτες»

«Οι τηλεοπτικές φιέστες του υπουργού για να αποδείξει το αντίθετο, υποτιμούν τους πολίτες!», υπογραμμίζει ο κ. Τσίμαρης για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «οι κτηριακές αναβαθμίσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων – με συχνά αμφίβολες προτεραιοποιήσεις, επιλογές, κοστολόγια – που δεν εξυπηρετούν ένα στρατηγικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ, γίνονται ένα ακόμη επικοινωνιακό παιχνίδι για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των πολιτών, που πληρώνουν τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας πανευρωπαϊκά».

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε, το πρωί της Τρίτης, το γενικό νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη και αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας πως «αποτελεί μέρος ενός πλέγματος παρεμβάσεων που αποβλέπουν τόσο στην ενίσχυση του Ιπποκρατείου με προσωπικό όσο και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του».