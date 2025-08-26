Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την Υγεία – «Τρομακτικές ελλείψεις και εικόνα κατάρρευσης στο ΕΣΥ»

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαπολύει η αντιπολίτευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συνθήκες κατάρρευσης.

Όπως τόνισε στο MEGA ο συντονιστής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Λευτέρης Καρχιμάκης, επισήμανε πως «το ΕΣΥ καταρρέει».

Όπως είπε ο κ. Καρχιμάκης, «σε όλη την περιφέρεια και ιδιαίτερα στα νησιά, θα σας πουν ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και υπηρεσιών υγείας. Αυτό, ιδιαίτερα στα νησιά, είναι τρομακτικό, διότι όταν μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη, για δημογραφικό, για τους ανθρώπους που θέλουμε να πάνε να ζήσουν στην περιφέρεια, οι πρώτοι τους ανάγκη είναι η παροχή υγείας»

Σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάζεται ένα ολιστικό πλαίσιο για την περιφερειακή υγεία και το ΕΣΥ. «Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε την κουβέντα και για το πώς το ΕΣΥ θα εκσυγχρονιστεί. σε αυτό το πλαίσιο θα παρουσιάσουμε και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και στη ΔΕΘ», συμπλήρωσε. Παράλληλα, όσον αφορά τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τόνισε πως «υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τον 13ο μισθό στο δημόσιο».

«Ο πλούτος πηγαίνει στους διάφορους φραπέδες, χασάπηδες»

Τρομακτικές χαρακτήρισε τις ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Διονύσης Τεμπονέρας.

«Χρειαζόμαστε στήριξη εισοδήματος, δηλαδή αυξήσεις πραγματικές των μισθών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μια πρόταση για παράδειγμα για το δημόσιο για να επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κάτι το οποίο το αρνείται πεισματικά η κυβέρνηση», είπε.

Τόνισε πως «αν πάρουμε από τη μία τα πλεονάσματα από την έμμεση φορολογία, τα οποία έχουν εκτοξευτεί και τα οποία παραδέχεται η κυβέρνηση, αλλά και τα πλεονάσματα – υπερκέρδη των τραπεζών που ήταν 4 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2024, των εταιριών ενέργειας, των εταιριών διύλισης, τα τρόφιμα και μια σειρά από κατηγορίες που φαίνεται ότι 50 πρώτες εισηγμένες εταιρείες χρηματιστηρίου αυτή τη στιγμή έχουν κέρδη πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία διετία, προφανώς ο πλούτος υπάρχει και παράγεται, απλά τι συμβαίνει; Πηγαίνει στις τσέπες λίγων και εκλεκτών, πηγαίνει στους διάφορους φραπέδες, χασάπηδες και ΟΠΕΚΕΠΕδες της πολιτικής και προφανώς δεν μένει για το για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία».

«Μπορεί να μας λείπουν γιατροί, αλλά είναι οι καλύτεροι»

Η βουλευτής Β’3 Νοτίου Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ Σοφία Βούλτεψη τόνισε πως υπάρχει μεγάλη έλλειψη γιατρών, όπως χειρουργών, εντατικολόγων και αναισθησιολόγων.

«Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι όποιος πάθει κάτι οτιδήποτε, τα νοσοκομεία που εφημερεύουν τον υποδέχονται. Δεν είναι ωραίο να δημιουργείται αυτή η αίσθηση, ότι δεν έχεις πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Έχουμε πολύ μεγάλα νοσοκομεία, μπορεί να μας λείπουν γιατροί, αλλά είναι οι καλύτεροι», είπε στο MEGA η κ. Βούλτεψη, ενώ τόνισε για το περιστατικό που σημειώθηκε στην Αίγινα ότι πρέπει να ελεγχθεί. Υπενθυμίζεται ότι μία ηλικιωμένη λιποθύμησε μέσα στο νερό και έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Έγιναν κλήσεις στο κέντρο υγείας Αίγινας για ασθενοφόρο, ωστόσο δεν υπήρχε βάρδια τη συγκεκριμένη ώρα, άρα ούτε διαθέσιμος οδηγός για το ασθενοφόρο.

Όσον αφορά για την επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης, η κ. Βούλτεψη είπε πως «τα λεφτά δεν βγαίνουν».

Ακόμη, πρόσθεσε πως «δεν θα πετάμε νούμερα στον αέρα. Δηλαδή ‘λεφτά υπάρχουν’ και μετά μας λένε, ‘ναι αλλά δεν τα βρήκαμε’. Ναι, υπάρχουν, στη φοροδιαφυγή, που αντιμετωπίζεται σίγουρα, αλλά δεν μπορεί να μας λέει κάθε φορά ένα κόμμα ‘λεφτά υπάρχουν’, να το πιστεύει ο κόσμος και μετά να γίνεται αυτό που γίνεται».

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA: