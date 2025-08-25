«Καμπανάκι» Γιαννάκου για τις παθογένειες του ΕΣΥ – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας

newspaper
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος κάνει αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ, εστιάζοντας στην έλλειψη προσωπικού, τις τεράστιες λίστες αναμονής και τις ελλείψεις σε υποδομές

Την πρόσφατη έρευνα της Eurostat για τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες στη χώρα μας, αλλά και τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, σχολιάζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο κ. Γιαννάκος κάνει λόγο για παθογένειες που «πνίγουν» το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), αναδεικνύοντας την έλλειψη προσωπικού, τις τεράστιες λίστες αναμονής και τις ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, τονίζει ότι απαιτούνται άμεσες μεταρρυθμίσεις ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας

«Με βάσει την έρευνα της Eurostat η χώρα μας κατέχει αρνητική πρωτιά και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες του πληθυσμού εξ αιτίας οικονομικών δυσκολιών, λιστών αναμονής και απόστασης από τους παρόχους υγείας» σημειώνει ο κ. Γιαννάκος, συμπληρώνοντας ότι «η διαχρονική αυτή πρωτιά και πολλές άλλες (πρώτη σε ποσοστό ιδιωτικών δαπανών, πρώτη στο χαμηλότερο ποσοστό δημοσίων δαπανών) αναδεικνύει το μεγάλο κακό που μας έκαναν οι μνημονιακές πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα περασμένα χρόνια στα δημόσια κοινωνικά αγαθά όπως το ΕΣΥ και οι οποίες δεν διορθώθηκαν επαρκώς έως σήμερα».

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η έρευνα του υπουργείου Υγείας και τα αποτελέσματά της απευθύνεται σε νοσηλευόμενους ασθενείς, ενώ της Εurostat σε όλο το πληθυσμό που έχει ανάγκη ιατρικών υπηρεσιών.

«Ως εκ τούτων είναι δύο διαφορετικές έρευνες με κοινό συμπέρασμα την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες στη πρόσβαση των υπηρεσιών και την υπερπροσπάθεια των εργαζομένων στο ΕΣΥ να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες. Η κάθε έρευνα από επίσημο φορέα στην παροχή υπηρεσιών Υγείας είναι χρήσιμη για να διορθώνεις τα κακώς κείμενα και δεν προσφέρεται για καταστροφολογία ή θριαμβολογία» πρόσθεσε ο κ. Γιαννάκος.
«Οι ασθενείς που διακομίζονται στα επείγοντα είτε με ΕΚΑΒ, είτε με ιδία μέσα και χρήζουν νοσηλείας έχουν σε μεγάλο ποσοστό προτεραιότητα κατά την διαλογή στα επείγοντα. Επίσης σε πολλά νοσοκομεία μικρά και μεσαία της περιφέρειας που εφημερεύουν κάθε ημέρα (η έρευνα αφορούσε και τέτοια) η αναμονή είναι σχετικά μικρή» πρόσθεσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, εξηγώντας ότι «τα δύο αυτά ρίχνουν το μέσο όρο».

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, την ταλαιπωρία των πολύωρων αναμονών στα επείγοντα την έχουν οι ασθενείς που επισκέπτονται τα μεγάλα νοσοκομεία και δεν εισάγονται. «Η βασική αιτία είναι η έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η διαχρονική αποτυχία του προσωπικού – οικογενειακού γιατρού» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Όσοι συμμετείχαν στην έρευνα, είχαν βρει γιατρό»

Όπως τόνισε ο κ. Γιαννάκος, σε ένα νοσοκομείο όπως το «Αττικόν» μπορεί να βρεθούν για εξέταση 1.000 ασθενείς, από τους οποίους θα κάνουν εισαγωγή για νοσηλεία λιγότεροι από 200.

«Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στους οποίους απευθύνθηκε η έρευνα του υπουργείου Υγείας αναμενόμενο είναι ότι βρήκαν γιατρό της ειδικότητας που απαιτείται για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζουν έστω και εάν χρειάσθηκε διακομιδή» συμπλήρωσε ο κ. Γιαννάκος, εξηγώντας με αυτό τον τρόπο την «ικανοποίηση» των ασθενών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο του υπ. Υγείας.

«Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη. Και ένας ασθενής όταν απευθύνεται στο σύστημα και δεν εξυπηρετείται αλλοιώνεται η θεμελιώδης αρχή σύστασης του ΕΣΥ που είναι η δωρεάν, ισότιμη, εύκολη, καθολική πρόσβαση στο σύστημα υγείας» πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα της Ομοσπονδίας επί των νοσηλευόμενων ασθενών έδειξε ότι στα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου και της περιφέρειας το 50% των ασθενών έχουν τόπο κατοικίας εκτός πληθυσμού αναφοράς του νοσοκομείου.

«Αυτό δείχνει τις περιφερειακές, γεωγραφικές ανισότητες και μια από τις βασικές αιτίες ταλαιπωρίας των πολιτών αφού πολλά εκ των περιφερειακών νοσοκομείων έχουν απωλέσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα και έχουν μετατραπεί σε κέντρα διακομιδών λόγω ελλείψεων προσωπικού παρά τις συνεχείς προκηρύξεις, τα κίνητρα που χορηγήθηκαν όπως αναβάθμιση περιοχών σε άγονες» επεσήμανε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Η έρευνα της Eurostat

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρθηκε και στην έρευνα της Eurostat, σύμφωνα με την οποία το 21,9% των πολιτών στη χώρα μας δεν έχει έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας λόγω οικονομικών δυσκολιών, λιστών αναμονής και απόστασης από τους παρόχους υγείας εν αντιθέσει με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στο 3,6%.

«Η έρευνα αυτή δεν αφορά τα επείγοντα στη περίθαλψη που οι ασθενείς έχουν ισότιμη, δωρεάν πρόσβαση προσερχόμενοι σε νοσοκομεία, σε πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας είτε με ίδια μέσα, είτε με ασθενοφόρο. Η έρευνα της Εurostat αναδεικνύει τις παθογένειες του συστήματος υγείας στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης με τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία ειδικά των μικρών και μεσαίων της περιφέρειας, την αποτυχία του θεσμού του προσωπικού, οικογενειακού γιατρού» εξήγησε ο κ. Γιαννάκος.

«Δυστυχώς η επιλογή του ασθενή εδώ και πολλά χρόνια είναι είτε πληρώνει από τη τσέπη του επίσκεψη σε ιδιώτη γιατρό, είτε προσφεύγει στα επείγοντα νοσοκομείου ή κέντρου υγείας» πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές δεν υπάρχει ανεπτυγμένος ιδιωτικός τομέας.

«Άλλοι παράγοντες που συμβάλουν ώστε οι πολίτες να έχουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες είναι οι μεγάλες λίστες αναμονής για διαγνωστικές εξετάσεις στα νοσοκομεία, ειδικά των ανασφάλιστων που δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα (πρέπει να πληρώνουν το σύνολο των εξετάσεων), οι γεωγραφικές περιφερειακές ανισότητες στη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, επίσης θεραπείες όπως οι οδοντιατρικές που παρέχονται πλημμελώς από το ΕΣΥ λόγω ελλείψεων προσωπικού» κατέληξε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Αντιμέτωπη με άλλη μια έρευνα, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ξανά η κυβέρνηση. Αυτήν τη φορά, όπως αποκαλύπτει το Politico, ερευνάται, για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Ο πατέρας του 40χρονου εγκαυματία, από τη φωτιά στον ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Είπε ότι ο γιος του έπαθε ανακοπή το πρώτο βράδυ, αλλά γλίτωσε.

Μια πραγματική κόλαση βίωνε στα χέρια του κακοποιητή συζύγου και δολοφόνου της, η 36χρονη γυναίκα από τον Βόλο, την οποία ο δράστης κατακρεούργησε μπροστά στα 4 παιδιά τους.

Στο σημείο είχαν σπεύσει Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο παρά τις εκκλήσεις και των περίοικων η γυναίκα έπεσε στο κενό την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα

Πώς συνδέεται η μείωση των μαθητών της Α' δημοτικού στα δημόσια σχολεία με το δημογραφικό; Γιατί τα «πρωτάκια» μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις; Ο καθηγητής δημογραφίς Βύρων Κοτζαμάνης απαντά.

Τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και δέκα ημέρες - «Με έκλεβε, τον είχα δει να βγαίνει από το χωράφι μου» είπε στους αστυνομικούς ο δράστης

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το 4χρονο κορίτσι πήγε μόνο στην πισίνα ερευνούν οι Αρχές - Αύριο, ανήμερα των γενεθλίων του η κηδεία στους Παξούς

Μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΥΠ και του Λιμενικού στην Εύβοια εντοπίστηκαν να μεταφέρονται παράνομα 32 αλλοδαποί - Διέφυγαν δύο από τους τέσσερις διακινητές που εντοπίστηκαν

Ο 17χρονος, Ρίο Νγκουμόχα, μπήκε αλλαγή στο 90+6′ και στο 90+10′ έδωσε τη νίκη με 3-2 στη Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ που είχε ισοφαρίσει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο.

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, καθώς ισχυρές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, με επιχείρημα την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προπονήθηκε, μπαίνει την Τρίτη στο πρόγραμμα και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Οι παρατηρήσεις του Βάσκου για τον Αστέρα και η απάντηση στο «γιατί Γιαζίτσι».

Αντιμέτωπη με άλλη μια έρευνα, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ξανά η κυβέρνηση. Αυτήν τη φορά, όπως αποκαλύπτει το Politico, ερευνάται, για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Ο πατέρας του 40χρονου εγκαυματία, από τη φωτιά στον ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Είπε ότι ο γιος του έπαθε ανακοπή το πρώτο βράδυ, αλλά γλίτωσε.

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, αποδεχόμενος το βραβείο από το Φεστιβάλ Βενετίας, δήλωσε: «Πάντα προσπαθούσα να είμαι ένας πιστός στρατιώτης του κινηματογράφου και αυτό μοιάζει με παράσημο για το έργο μου».

«75 Χρόνια Μαρακανά: Ένα Μεγάλο Στάδιο σε Πλήρη Κίνηση», είναι ο τίτλος της έκθεσης στο ιστορικό Παλάσιο Τιραντέντες του Ρίο Ντε Τζανέιρο

Μια πραγματική κόλαση βίωνε στα χέρια του κακοποιητή συζύγου και δολοφόνου της, η 36χρονη γυναίκα από τον Βόλο, την οποία ο δράστης κατακρεούργησε μπροστά στα 4 παιδιά τους.

Σε ένα ματς θρίλερ με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Φλαμένγκο νίκησε την Μπάρτσα και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διηπειρωτικό Νέων.

«Η ψυχαγωγία είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν είναι πλέον παιχνίδι» ανέφερε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, ο ράπερ Ice-T μιλώντας για τους θανάτους των δύο φίλων του από φαιντανύλη.

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλεί τις επιθέσεις σε νοσοκομεία της Γάζας «τραγικό ατύχημα», ενώ το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός ακόμη δημοσιογράφου

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Ίντερ – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Τορίνο για την 1η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Στο σημείο είχαν σπεύσει Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο παρά τις εκκλήσεις και των περίοικων η γυναίκα έπεσε στο κενό την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα

