ΠΙΣ: «Πλάτη» γυρίζουν οι γιατροί στο ΕΣΥ με τα μέτρα – 52 λιγότερες αποχωρήσεις «βλέπει» ο Άδωνις

Αποψιλώνεται σταθερά το ΕΣΥ από γιατρούς, οι οποίοι «γυρνούν την πλάτη» στις πολιτικές που έχει υιοθετήσει το υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Ταυτόχρονα, οι ίδιες πολιτικές εντείνουν τελικά τις ανισότητες όχι μόνο προς τους ασθενείς, αλλά και προς τους γιατρούς.

Το αποτέλεσμα είναι οι προσλήψεις να υπολείπονται σταθερά των συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων των γιατρών, οι οποίοι δεν αντέχουν πλέον τις συνθήκες εργασίας στο δημόσιο τομέα υγείας. Έτσι, μόνο τους πρώτους επτά μήνες του 2025 καταγράφηκαν 364 αποχωρήσεις (152 συνταξιοδοτήσεις και 212 παραιτήσεις), όταν οι προσλήψεις περιορίστηκαν στις 307 το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι γιατροί δεν επιθυμούν να εργαστούν στο ΕΣΥ και αποφεύγουν εργασιακές σχέσεις με το δημόσιο

Η διαπίστωση ήρθε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ο οποίος καταγράφει τις αποφάσεις προσλήψεων, παραιτήσεων και συνταξιοδοτήσεων από τη Διαύγεια, ήδη από τον Οκτώβριο του 2024. Όπως διαπιστώθηκε, πολύ περισσότεροι γιατροί οδηγήθηκαν στην έξοδο από το ΕΣΥ το προηγούμενο τρίμηνο από τον περασμένο Μάιο ως τον Ιούλιο, καθώς οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 135 (με 90 παραιτήσεις και 45 συνταξιοδοτήσεις), ενώ οι προσλήψεις ήταν μόλις 92. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, είχαν γίνει 129 προσλήψεις και 134 αποχωρήσεις (48 συνταξιοδοτήσεις και 86 παραιτήσεις).

Ο ΠΙΣ επεσήμανε ότι μάταια αναμενόταν η εξομάλυνση, όμως τελικά, το ισοζύγιο του 2025 είναι τελικά χειρότερο από του 2024 πριν την λήψη των μέτρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου, στη χώρα διαθέτουμε 68.000 γιατρούς, ενώ άλλοι περίπου 19.000 γιατροί έχουν μεταναστεύσει σε άλλες χώρες. Οι γιατροί αυτοί σύμφωνα με τον ΠΙΣ «δεν επιθυμούν να εργαστούν στο ΕΣΥ και αποφεύγουν εργασιακές σχέσεις με το δημόσιο».

Τα μέτρα

Οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, αφορούσαν την πολιτική επιστράτευση γιατρών που ασκούν ιδιωτικό έργο για την κάλυψη αναγκών του ΕΣΥ, την κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, την παροχή κινήτρων για υπηρέτηση σε παραμεθόριο περιοχή και την δυνατότητα παράτασης του εργασιακού βίου των γιατρών του ΕΣΥ ως την ηλικία των 70 ετών.

Οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ εκτιμούν ότι η απόφαση πολιτικής επιστράτευσης γιατρών για τις ανάγκες του ΕΣΥ θα διαλύσει τις σχέσεις του ιατρικού κόσμου με την «εκβιάζουσα» πολιτεία, ενώ η κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ, δεν αφορά παρά μόλις το 20% των γιατρών που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το προνόμιο.

Όσο για τα κίνητρα για τις άγονες περιοχές, οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ υπογραμμίζουν ότι στην περίπτωση αποδοχής, μετά από τρία χρόνια υπηρεσίας σε άγονο ιατρείο, η μετακίνηση προς το κέντρο, αντί να λύσει θα δημιουργήσει προβλήματα.

Πολύ χειρότερα, η παράταση συνταξιοδότησης στα 70, ο ΠΙΣ επισημαίνει πως παρότι είναι λογική, θα επιφέρει παραιτήσεις νεότερων γιατρών εφόσον δεν αποσυνδεθεί από τη διεύθυνση κλινικών και άλλων διοικητικών θέσεων.

Σε ότι αφορά, δε, τη συνεργασία ιδιωτών ιατρών με Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ο ΠΙΣ αμφισβήτησε την πιθανότητα εφαρμογής του και απέφυγε να διατυπώσει κριτική, λέγοντας πως το σχετικό ΦΕΚ «είναι ανάλογο των δημιουργών του και θα κριθεί στην πράξη, αν υπάρξουν ιατρικές πράξεις σε αυτό το πλαίσιο».

Καταλήγοντας ο ΠΙΣ σημείωσε: «Αισθανόμαστε λύπη την ώρα που τα Νοσοκομεία μας χτίζονται, ανακαινίζονται, εξοπλίζονται, η διαχείριση του προσωπικού να αποτυγχάνει έτσι.

Λυπούμαστε περισσότερο γιατί επαληθεύονται οι προβλέψεις μας, οι οποίες ανοίκεια αντιμετωπίσθηκαν τότε που έπρεπε να αξιοποιηθούν».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στην επιχειρηματολογία του ΠΙΣ αντέδρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην κακή προσωπική του σχέση με τον πρόεδρο του Συλλόγου και προσθέτοντας ότι δεν επιβεβαιώνεται ο αριθμός των αποχωρήσεων του Συλλόγου. Ο υπουργός όμως, χρησιμοποιεί στοιχεία της υπηρεσίας του υπουργείου μέχρι τις 20 Αυγούστου αντί της 31 Ιουλίου που αναφέρει ο ΠΙΣ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, αναφέρονται 312 παραιτήσεις, εκ των οποίων οι 132 αφορούν παραιτήσεις για διορισμό σε άλλη θέση ΕΣΥ ή στο Πανεπιστήμιο.

Όσο για τις προσλήψεις του 2025, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι αφορούν προκηρύξεις των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024 και επί συνόλου 790 θέσεων που προκηρύχθηκαν, βάσει των στοιχείων της υπηρεσίας στις 1.8.2025 έγιναν: 320 ολοκληρωμένοι διορισμοί (267) και διορισμοί σε εξέλιξη (53), ενώ για 80 θέσεις εξελίσσεται η διαδικασία κρίσης και επιλογής στα συμβούλια.

Σε ότι αφορά το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών, μονίμων και επικουρικών, τον Μάιο 2024 ήταν 21.748, ενώ τον Ιούνιο 2025 ήταν 21.861, παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση 383 γιατρών, έναντι 71, αν συνυπολογιστούν οι συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις.