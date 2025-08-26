Από το Ζάππειο στη ΔΕΘ: Το crash test του ΠΑΣΟΚ για κυβερνησιμότητα – Πυρά σε Μητσοτάκη και στο βάθος… Τσίπρας

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του φθινοπώρου αναμένεται να αποτελέσει για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής το σημαντικότερο crash test για τη δυνατότητά του να εμφανιστεί με αξιώσεις ως κόμμα με κυβερνητική προοπτική.

Τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη έχουν στραμμένο το βλέμμα σε δύο κομβικές ημερομηνίες. Αρχικά, την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου θα παρουσιαστεί και το πρόγραμμα του κόμματος για το δημογραφικό. Στη συνέχεια, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα εμφανιστεί για πρώτη φορά ως αξιωματική αντιπολίτευση έπειτα από 16 χρόνια.

Η 3η Σεπτεμβρίου και το δημογραφικό

Κατά την εκδήλωση στο Ζάππειο, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει το σχέδιό του για το δημογραφικό. Την επιμέλεια είχαν ο συντονιστής προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, η βουλευτής Κοζάνης και υπεύθυνη ΚΤΕ Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Κατερίνα Καζάνη, καθώς και η γραμματέας του τομέα Κοινωνικής Συνοχής, Έφη Μπέκου.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα πραγματοποιηθούν δύο βασικές εισηγήσεις: από τον κ. Καρχιμάκη, ως εκπρόσωπο της γενιάς που επλήγη από το brain drain, και από τον πρώην υπουργό Τάσο Γιαννίτση. Στο πάνελ θα συμμετάσχουν επίσης οι κ.κ. Καζάνη και Μπέκου, ο διευθυντής του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων Βύρων Κοτζαμάνης, η διευθύντρια Ερευνών στη διαΝΕΟσις Φαίη Μακαντάση και ο δρ. Δημογραφίας Παύλος Μπαλτάς. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Πρόγραμμα 100 ημερών στη ΔΕΘ – «Aσφάλεια, ελπίδα, προοπτική»

Η μεγαλύτερη πρόκληση για το κόμμα εντοπίζεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα επιχειρήσει να εμφανιστεί ως αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του in, στην ομιλία του προς τους παραγωγικούς φορείςαναμένεται να παρουσιάσει το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, επιχειρώντας να δώσει σαφές στίγμα κυβερνησιμότητας.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεταρρύθμιση του κράτους με έμφαση στη Δικαιοσύνη, μέτρα στήριξης για τους μικρομεσαίους, αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ και τη φορολογία, καθώς και αύξηση του αφορολόγητου για νέους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι εξαγγελίες θα συγκεκριμενοποιηθούν μετά από συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, θα αποτυπώνει την πολιτική αλλαγή και τη μετάβαση σε νέο παραγωγικό μοντέλο προς όφελος των πολλών. Το πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, όπως είχε αναφέρει το in, αναμένεται να παρουσιαστεί στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ 0 ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. «Πρώτον, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σοβαρό, ισχυρό κράτος με διαφάνεια και μια λογοδοσία, που θα βάλει τέλος στον πελατειασμό και την αναξιοκρατία, για να μπορεί ο κάθε πολίτης να το εμπιστεύεται και να ξέρει πως τα χρήματα του δεν πάνε χαμένα».

«Και δεύτερον», πρόσθεσε, «το κοινωνικό κράτος και το πώς μπορούμε να στηρίξουμε με κοινωνικές πολιτικές για τους πολλούς. Με στήριξη στον ιδιωτικό τομέα, με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας όπου η χώρα μας είναι ουραγός σήμερα. Στον δημόσιο τομέα με επαναφορά του δέκατου τρίτου μισθού, στους συνταξιούχους με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, την αύξηση της ανταποδοτικότητας των συντελεστών αναπλήρωσης, την επαναφορά του ΕΚΑΣ και τη σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Με παρέμβαση στο μεγάλο βραχνά του ιδιωτικού χρέους, που σήμερα πνίγει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και με στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Η επεξεργασία του σχεδίου ξεκίνησε με μια αρχική βάση 1.200 σελίδων, που συνέλεξε ο Λευτέρης Καρχιμάκης, και ακολούθως συρρικνώθηκε σε περίπου 200. Στην εξειδίκευση συνέβαλαν στελέχη όπως οι Άννα Διαμαντοπούλου, Γιάννης Κουτσούκος, Χάρης Δημακαρέας και Πάρις Κουκουλόπουλος, ενώ στον τομέα της μεταρρύθμισης του κράτους παρείχε συνδρομή και ο πρώην υπουργός Σταύρος Μπένος. Υψηλόβαθμο στέλεχος περιέγραψε στο in το πρόγραμμα με τρεις λέξεις: «ασφάλεια, ελπίδα, προοπτική».

Παράλληλα, έχει εκπονηθεί ειδικό πρόγραμμα για τη Θεσσαλονίκη, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επέκταση του μετρό στη δυτική πλευρά της πόλης και τη μετατροπή της ΔΕΘ σε μητροπολιτικό πάρκο.

Το βλέμμα σε Μητσοτάκη και στο βάθος… Τσίπρας

Πέρα από τις προγραμματικές εξαγγελίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κληθεί να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική για την πρωθυπουργία. Στα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων υστερεί σημαντικά έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη, γεγονός που καθιστά τη ΔΕΘ κρίσιμη ευκαιρία για την ενίσχυση της εικόνας του.

Στην ομιλία του αναμένεται να επιτεθεί σφοδρά στον πρωθυπουργό για σειρά ζητημάτων, με αιχμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξάλλου, θα έχει προηγηθεί, η επιστροφή στη Βουλή του ζητήματος, μέσω της Διάσκεψης των Προέδρων, και ενδεχομένως η κατάθεση νέου αιτήματος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ώστε να ερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη μέσω προανακριτικής επιτροπής οι δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης και Μάκης Βορίδης, μετά το «θεσμικό φιάσκο», όπως το χαρακτηρίζουν τα πράσινα στελέχη, που είχε συντελεστεί στη Βουλή με τις επιστολικές ψήφους.

Άλλα μέτωπα που θα ανοίξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είναι αυτό της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Ωστόσο, πέραν της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, η ΔΕΘ θα αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist. Η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, προγραμματισμένη για τις 5 Σεπτεμβρίου, θα προηγηθεί χρονικά εκείνης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αναμένεται να αποτελέσει πεδίο επαναφοράς στο δημόσιο διάλογο των σεναρίων περί δυναμικής επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Στη Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν, χωρίς να σχολιάζουν τις κινήσεις του, γνωρίζοντας ότι η απεύθυνση είναι κοινή – στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο. Βέβαια, το σκηνικό της ΔΕΘ και όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά τις δύο ομιλίες (Τσίπρα 5/9, Μητσοτάκη 6/9) μπορεί να επιφυλάξει εκπλήξεις, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναφέρεται στον πρώην πρωθυπουργό.

«Με όλα αυτά που ακούμε: κόμματα, πρώην πρωθυπουργούς, δεν θα πλήξουμε τον χειμώνα που έρχεται», ήταν η τελευταία φορά που σχολίασε, λιτά, ο κ. Ανδρουλάκης τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.