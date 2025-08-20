newspaper
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 20 Αυγούστου 2025 | 16:00

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Κράτος με διαφάνεια και κοινωνικό κράτος για τους πολλούς

«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

Spotlight

Στο μεγάλο θέμα του δημογραφικού αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντάς το κεντρικό εθνικό ζήτημα με κοινωνικές προεκτάσεις και υπενθύμισε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης το έθεσε τον Δεκέμβριο στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό ως βασικό πεδίο συναινέσεων».

Εκτίμησε ότι το δημογραφικό «δεν λύνεται σε μία κυβερνητική θητεία ή με έναν νόμο και ένα άρθρο, αλλά απαιτεί μακροπρόθεσμη, συνεκτική και ολιστική στρατηγική με νέο μοντέλο ανάπτυξης, παραγωγική ανασυγκρότηση και περιφερειακή ανάπτυξη με σειρά κοινωνικών πολιτικών για να στηριχθεί η οικογένεια. Δεν είδαμε ο πρωθυπουργός, ενώ είχε δεσμευθεί, να παίρνει μέτρα στην κατεύθυνση αυτή έως τώρα», σημείωσε.

Επισήμανε, δε, ότι «την ώρα που η χώρα μας είναι αρνητική πρωταθλήτρια στις φορολογικές επιβαρύνσεις οικογενειών με περισσότερα από δύο τέκνα, με καταβαραθρωμένη την αγοραστική δύναμη των πολιτών, με το να υπερφορολογείς τις οικογένειες με παιδιά, δημιουργείς έντονα αντικίνητρα στο να αυξηθούν οι γεννήσεις».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM 90,1, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν τις πιο πολλές ώρες σε όλη την Ευρώπη «και ταυτόχρονα η χώρα όπου περίπου το 40% των εργαζομένων, βάσει της Eurostat, δηλώνει ότι εργάζεται Σάββατο και Κυριακές. Αυτό δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για να στηριχθεί η οικογένεια. Άρα, έχουμε ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης με μια λογική εντατικοποίησης της εργασίας με χαμηλές αποδοχές, φθηνή απασχόληση και χαμηλή παραγωγικότητα».

«Αν δεν αλλάξουμε τον πυρήνα της οικονομίας και αν δεν διασφαλίσουμε ένα κράτος με διαφάνεια και λογοδοσία, όποια μέτρα λαμβάνονται θα είναι αποσπασματικά και δεν ξέρω αν θα έχουν αποτέλεσμα», υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει εδώ και δύο χρόνια προτάσεις για το δημογραφικό «που δεν εισακούστηκαν» και προανήγγειλε ότι η φετινή επέτειος της 3η Σεπτέμβρη θα έχει σε μεγάλο βαθμό στο επίκεντρο την απάντηση σε αυτή τη μεγάλη «εθνική πρόκληση».

«Λιγότερος πληθυσμός σημαίνει πολλά δισ. λιγότερο ΑΕΠ, υποβάθμιση της θέσης της χώρας στο διεθνές γίγνεσθαι σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, λιγότερες εισφορές υπερ υγείας, άρα λιγότερες παροχές στην υγεία, άρα πιο μεγάλες ανισότητες. Σημαίνει λιγότερες εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση, άρα μικρότερες συντάξεις και αυξημένα όρια ηλικίας», πρόσθεσε.

Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να υπογραμμίσει και τους σοβαρούς εθνικούς κινδύνους ως απόρροια του δημογραφικού, την ώρα που «η Τουρκία δίπλα μας αναπτύσσεται τόσο δημογραφικά όσο και σε επίπεδο οπλικών συστημάτων, έχοντας παράλληλα μια επιθετική λογική με κυρίαρχο το αφήγημα της ‘γαλάζιας πατρίδας’».

«Χρειάζεται ριζική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική»

Σχολιάζοντας, στη συνέχεια, τις εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «αν η διαδικασία ειρήνευσης λάβει χώρα στην ουσία με τη νομιμοποίηση της εισβολής και κατοχής ενός ποσοστού που ανήκε στην Ουκρανία, δημιουργεί αρνητικά δεδομένα σε σχέση και με το διεθνές δίκαιο γενικότερα, τη στιγμή που η χώρα μας έχει και εκείνη υποστεί επιθέσεις, ενώ η Κύπρος τελεί ακόμα υπό παράνομη εισβολή και κατοχή».

«Το ότι γυρνάμε σε αυτοκρατορικού τύπου διαπραγματεύσεις με το δίκαιο του ισχυρού και των σφαιρών επιρροής και χωρίς τη συμμετοχή του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ και των διεθνών οργανισμών, δημιουργεί έναν έντονο προβληματισμό για το ρόλο της Ευρώπης», υπογράμμισε.

Ως εκ τούτου, ο κ. Τσουκαλάς επέστησε την προσοχή στην κυβέρνηση λέγοντας ότι «πρέπει να έχει μια εξωτερική πολιτική αυτόνομη, πάντα με πυξίδα το διεθνές δίκαιο και προφανώς με τις συμμαχίες μας και με τις ΗΠΑ και με άλλες δυνάμεις. Είμαστε μια δύναμη η οποία έχει στραμμένο το βλέμμα της στη Δύση, αλλά θέλει μια Ευρωπαϊκή Ένωση παράγοντα ασφάλειας, ειρήνης, σταθερότητας. Γι’ αυτό και έχουμε διαφωνήσει και με την πολιτική της κυβέρνησης στο πώς αντιμετωπίζει την εθνοκάθαρση στη Γάζα και στο ότι αντιμετωπίζει με ένα αρκετά υποχωρητικό τρόπο την επιθετική πολιτική της Τουρκίας», όπως είπε.

Παράλληλα, τόνισε ότι «χρειάζεται ριζική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει από την αρχή ότι αυτή η πολιτική των συνεχών υποχωρήσεων μπροστά σε μια αναθεωρητική δύναμη παράγει τετελεσμένα και αρνητικά δεδομένα. Η κυβέρνηση όμως βιάζεται να είναι βασιλικότερη του βασιλέως, να είναι δεδομένη σε όλα και ταυτόχρονα να έχει μία υποχωρητική στάση απέναντι στην Τουρκία».

«Κατέρρευσε το αφήγημα περί κυβέρνησης που είχε μειώσει τους φόρους»

Ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των επικείμενων εξαγγελιών του πρωθυπουργού, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «το γεγονός πως η κυβέρνηση εδώ και δύο μήνες τροφοδοτεί συνεχώς τον Τύπο με μια παραφιλολογία περί μείωσης φόρων καταδεικνύει ότι το αφήγημα περί κυβέρνησης που είχε μειώσει τους φόρους κατέρρευσε. Αν είχε η κυβέρνηση πράγματι μειώσει τους φόρους, δεν θα είχαμε τη σημερινή εικόνα. Αποδεικνύεται ότι έως τώρα είχε υπερφορολογήσει τους Έλληνες πολίτες».

«Είδαμε πριν λίγες μέρες μελέτη συστημικού πιστωτικού ιδρύματος που κατέδειξε ότι με τις επιλογές της κυβέρνησης να μην τιμαριθμοποιήσει τις φορολογικές κλίμακες και να μην τις αγγίξει τα τελευταία πολλά χρόνια εξοικονομήθηκαν 800 εκατ. ευρώ φορολογώντας τη μεσαία τάξη το 2024 και ένα δισ. ευρώ περίπου το 2025. Άρα, επιβεβαιώνεται η δική μας κριτική ότι αυτή η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν έχει μειώσει τη φορολογία, αλλά έχει αυξήσει τη φορολογία κυρίως πλήττοντας τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα», επισήμανε.

Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι δεν προτίθεται να αγγίξει την άδικη έμμεση φορολογία, παρόλο που υπάρχουν δύο ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες στην ουσία παραινούν τα κράτη-μέλη να μειώσουν τους έμμεσους φορολογικούς συντελεστές, τον ΦΠΑ.

«Δεν το κάνει γιατί θεωρεί ότι από αυτά μπορεί να συνεχίσει να ασκεί μια πελατειακή και ψηφοθηρική επιδοματική πολιτική, παίρνοντας πολλά από τους πολλούς και δίνοντας λίγα σε αρκετά λιγότερους, όπως κάνει έως τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη ΔΕΘ οι δύο κεντρικοί άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: «Πρώτον, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σοβαρό, ισχυρό κράτος με διαφάνεια και μια λογοδοσία, που θα βάλει τέλος στον πελατειασμό και την αναξιοκρατία, για να μπορεί ο κάθε πολίτης να το εμπιστεύεται και να ξέρει πως τα χρήματα του δεν πάνε χαμένα».

«Και δεύτερον», προσέθεσε, «το κοινωνικό κράτος και το πώς μπορούμε να στηρίξουμε με κοινωνικές πολιτικές για τους πολλούς. Με στήριξη στον ιδιωτικό τομέα, με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας όπου η χώρα μας είναι ουραγός σήμερα. Στον δημόσιο τομέα με επαναφορά του δέκατου τρίτου μισθού, στους συνταξιούχους με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, την αύξηση της ανταποδοτικότητας των συντελεστών αναπλήρωσης, την επαναφορά του ΕΚΑΣ και τη σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Με παρέμβαση στο μεγάλο βραχνά του ιδιωτικού χρέους, που σήμερα πνίγει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και με στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

«Έχουμε μία τελείως διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της κυβέρνησης, η οποία κρατάει χαμηλά το εισόδημα, αυξάνει την ακρίβεια για να εισπράττει φόρους και να κερδίζουν κάποια καρτέλ και παράλληλα σπαταλά τις παραγωγικές δυνατότητες που έδινε ο πακτωλός χρημάτων που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση», σημείωσε καταληκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Κοινωνία
Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

