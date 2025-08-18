newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
18.08.2025 | 19:55
Συναγερμός για επίθεση στο Κίεβο – Ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής
ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»
Πολιτική Γραμματεία 18 Αυγούστου 2025 | 21:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ανάρτησή του σχετικά με το ΕΣΥ. Καλεί τον Κ.Μητσοτάκη να σταματήσει τις «θριαμβολογίες» και να δείξει «πολιτική βούληση για ανασυγκρότηση» του συστήματος.

Για στρεβλή παρουσίαση της αλήθειας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ανάρτησή του για το ΕΣΥ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι «οι πολίτες αξίζουν αλήθεια, όχι άλλο καμουφλάζ της αποτυχίας».

Σε κοινή ανακοίνωση των τομεαρχών Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννη Τσίμαρη και Γιώργου Φραγγίδη, σημειώνεται ότι «αντί για θριαμβολογίες, η χώρα χρειάζεται πολιτική βούληση για ουσιαστική ανασυγκρότηση του δημόσιου συστήματος υγείας».

Εικονική πραγματικότητα

«Αν πάρουμε τοις μετρητοίς τις αναρτήσεις του κ. Μητσοτάκη, στην εικονική πραγματικότητα που βιώνουν στον μικρόκοσμο του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία», σχολιάζουν ειδικότερα. Αναφέρουν ότι διαφεύγουν της προσοχής του πρωθυπουργού τα εξής:

– οι Έλληνες πληρώνουν 7,3 δισ. ευρώ από την τσέπη τους και ιδιωτικές ασφάλειες (πρώτη θέση στην ΕΕ) για υπηρεσίες υγείας,

– το 21% των πολιτών που είχαν ανάγκη περίθαλψης, δεν μπόρεσαν να τις καλύψουν το 2023 (πρώτη θέση στην ΕΕ)

– λόγω της διαλυμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επιβαρύνονται τα νοσοκομεία

– όσοι διαγνωστούν με παθολογικά ευρήματα στα προληπτικά τεστ αδυνατούν να βρουν εγκαίρως καθοδήγηση και αντιμετώπιση».

Και σχολιάζοντας τις απαντήσεις των πολιτών στα ερωτηματολόγια, τονίζουν ότι «η κυβέρνηση επιχειρεί -για ακόμη μια φορά- να μετατρέψει μια ανησυχητική καταγραφή της πραγματικότητας σε εργαλείο επικοινωνιακής αυτοδικαίωσης». Οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι ο πρωθυπουργός, «αντί να διαβάσει τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης του ΕΣΥ με ευθύνη και σοβαρότητα, τα παρουσιάζει ως επιτυχία, σκοπίμως αποκρύπτοντας τα πιο κρίσιμα και ανησυχητικά στοιχεία».

Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζουν πως «όταν 4 στους 10 ασθενείς δηλώνουν πως δεν είχαν επαρκή νοσηλευτική φροντίδα, αυτό δεν είναι ένδειξη “προόδου”. Είναι κραυγή για βοήθεια». Επίσης, ότι «όταν το 39% δεν συμμετείχε στην απόφαση για τη θεραπεία του, αυτό δεν είναι “λειτουργικότητα του ΕΣΥ”, αλλά πατερναλισμός και αποκλεισμός». Και πως «όταν σχεδόν 1 στους 3 ασθενείς δεν έλαβε καμία ενημέρωση για κοινωνικές παροχές, πρόκειται για θεσμική εγκατάλειψη των πιο ευάλωτων».

Αποσπασματική ανάγνωση δεικτών

Ακόμη οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν ότι «η αποσπασματική ανάγνωση των θετικών δεικτών -όπως η εμπιστοσύνη στους γιατρούς και η καλή επικοινωνία- δεν μπορεί να κρύψει το δάσος της υποστελέχωσης, της εξάντλησης του προσωπικού και των τραγικών ελλείψεων στην περιφέρεια».

Αντίθετα υποστηρίζουν ότι «αυτή η σκόπιμα στρεβλή παρουσίαση συνιστά προσβολή απέναντι στους πολίτες που παλεύουν με ώρες αναμονής και άθλιες υποδομές, στους επαγγελματίες υγείας που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ με προσωπικό κόστος» και «στην ίδια την αλήθεια, που η κυβέρνηση επιχειρεί να καμουφλάρει πίσω από νούμερα».

Και καταλήγουν: «Αντί για θριαμβολογίες, η χώρα χρειάζεται πολιτική βούληση για ουσιαστική ανασυγκρότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, ξεκινώντας από τα βασικά: ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδότηση, ισότιμη πρόσβαση για όλους». Προσθέτουν, τέλος, ότι «η αξιολόγηση των ερωτηματολογίων δεν είναι εργαλείο προπαγάνδας», αλλά καθρέφτης και πως «ο καθρέφτης δείχνει ένα ΕΣΥ που αγωνίζεται, αλλά δεν υποστηρίζεται». «Οι πολίτες αξίζουν αλήθεια, όχι άλλο καμουφλάζ της αποτυχίας», τονίζουν.

ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ
Επικαιρότητα 18.08.25

ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ

«Το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση», σημειώνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 18.08.25

Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ. Και τον εγκάλεσε, λέγοντας ότι «προσπαθεί να δικαιολογήσει την ιδιωτικοποίησή του»

Σύνταξη
Le Monde: Διαλυμένο το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας – «Έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, χαμηλές αμοιβές»
Στην Κυριακάτικη έκδοση 18.08.25

Le Monde: Διαλυμένο το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας – «Έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, χαμηλές αμοιβές»

Ηχηρό ράπισμα από τη γαλλική εφημερίδα, που τονίζει πως ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα υποφέρει από έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, ενώ κάνει λόγο «για χαμηλές αμοιβές που ωθούν τους γιατρούς να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
Δήλωση Νικητιάδη 18.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή

«Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες, αρνείται -όπως προκύπτει από τις ίδιες τις διαρροές της- να εξετάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα», τονίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου
«Ηττοπάθεια» 18.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτιμά ότι με την «τυπική επιστροφή» Δημητριάδη στο στενό επιτελείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους
ΠΑΣΟΚ 18.08.25

Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους

«Αυτό που βλέπουμε επί ημερών της ΝΔ είναι να διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αυτή η υποτυπώδης ανάπτυξη να μην φτάνει στις τσέπες των πολιτών», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη
ΕΣΥ 18.08.25

Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κατάσταση του ΕΣΥ και η... «ενθαρρυντική εικόνα» παρά τη μεγάλη πίεση στα επείγοντα - Τα προβλήματα στα νοσοκομεία παραμένουν, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να τα ωραιοποιήσει

Σύνταξη
«Νέα Γιάλτα», «στάση κομπάρσου», «εποχές αναστάτωσης» – Πώς βλέπουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τις διεθνείς εξελίξεις
Στο πλαίσιο του Ουκρανικού 18.08.25

«Νέα Γιάλτα», «στάση κομπάρσου», «εποχές αναστάτωσης» – Πώς βλέπουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τις διεθνείς εξελίξεις

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Βάσια Αναστασίου και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Μπάρκας αναφέρθηκαν στις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό στο φόντο των συναντήσεων του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
«Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές
Σφοδρά πυρά 18.08.25

«Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές

Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν βέλη κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των πυρκαγιών - Τι είπε ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος

Σύνταξη
Βλέπουν να πλησιάζει ο καιρός που το 112 θα το χτυπήσει ο λαός για εκκένωση Μαξίμου από το καθεστώς και τεστάρουν αντοχές για να αλλάξει ο νόμος ο εκλογικός
in Confidential 18.08.25

Βλέπουν να πλησιάζει ο καιρός που το 112 θα το χτυπήσει ο λαός για εκκένωση Μαξίμου από το καθεστώς και τεστάρουν αντοχές για να αλλάξει ο νόμος ο εκλογικός

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ άντρο ρουσφετιού και ατιμίας, το 112 άλλοθι απραξίας, γεμίσαμε μνημεία πολιτικής υποκρισίας και αλαζονείας, με ή χωρίς δυνατή αντιπολίτευση ζωές που ‘γίναν στάχτη και συντρίμμια αργά η γρήγορα αναζητούν τη λύτρωση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους
Πολιτική Γραμματεία 18.08.25

Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους

Η κυβέρνηση όπως και σε άλλες περιπτώσεις έτσι και στην Πάτρα έδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί πως οφείλει να χειριστεί ένα τόσο δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Οι επιθέσεις στον δήμαρχο του ΚΚΕ, Κώστα Πελετίδη αναδεικνύουν περισσότερο την αμηχανία της...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της
Επικαιρότητα 17.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για τα περί αλλαγής του εκλογικού νόμου: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών
ΣΥΡΙΖΑ 17.08.25

Πυρά Ζαχαριάδη σε Μητσοτάκη για εκλογικό νόμο - «Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει αν υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου. «Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;» ρωτά.

Σύνταξη
Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου
«Απορρίπτεται στο σύνολό της» 16.08.25

Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου

Η Αθήνα κατέρριψε τους ισχυρισμούς της Λιβύης για τη μέση γραμμή στην ελληνική ΑΟΖ με δική της ρηματική διακοίνωση, που απέστειλε στις 5 Αυγούστου στον ΟΗΕ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»
«Η αλήθεια απελευθερώνει» 16.08.25

Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»

«Η δημιουργικότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ εξαντλείται στη συστηματική παραποίηση των στατιστικών δεδομένων», υποστηρίζει ο Άκης Σκέρτσος, με τον Κώστα Τσουκαλά να του απαντά πως «νομίζει είτε ότι ζει σε άλλη χώρα είτε πως είναι μέλος σε άλλη κυβέρνηση»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ
«Παρατηρητής η ΕΕ» 16.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

«Στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες
«'Καλολαδωμένο' κύκλωμα» 16.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες

«Γαλάζιοι βουλευτές» που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές της χώρας, όπως ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων

Σύνταξη
Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»
Ανάρτηση Μηταράκη 16.08.25

Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»

Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να καμουφλάρει τις ανεπάρκειες στη διαχείριση των πυρκαγιών προχωρά σε άγαρμπες επικοινωνιακές κινήσεις - Η βιντεοκλήση Μητσοτάκη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων

Σύνταξη
