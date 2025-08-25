ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις

Άμεσα αναμένονται οι επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την «ψηφοφορία-παρωδία», όπως τη χαρακτηρίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη, για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουλίου, κατά τη διαδικασία και την ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είχε ζητήσει αναβολή, επικαλούμενο τις συνθήκες που επικράτησαν με τις αθρόες επιστολικές ψήφους βουλευτών της ΝΔ.

Ωστόσο, το προεδρείο της Βουλής κήρυξε περαιωμένη τη διαδικασία και προχώρησε στην ψηφοφορία, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να αποχωρεί καταγγέλλοντας τη διαδικασία.

«Η παρωδία που σημειώθηκε δεν παράγει αποτέλεσμα»

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είχε χαρακτηρίσει τη διαδικασία «ντροπή» και δεν αναγνώρισε το αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι δεν πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 86 του Συντάγματος για λήψη απόφασης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών.

Με την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα θέσει εμφατικά στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι «η παρωδία που σημειώθηκε στην ψηφοφορία για την προανακριτική δεν παράγει αποτέλεσμα και το αίτημα δεν έχει απορριφθεί». Ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί –όπου την πλειοψηφία διαθέτει το κυβερνών κόμμα– θα επικυρωθούν οι επόμενες κινήσεις του κόμματος στην κοινοβουλευτική σκακιέρα.

Ισχυρό είναι το ενδεχόμενο κατάθεσης νέου αιτήματος για προανακριτική επιτροπή ακόμη και πριν από τη ΔΕΘ. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον Νίκο Ανδρουλάκη ενόψει της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα από τα κεντρικά των παρεμβάσεών του θα είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαχείρισή του από την κυβέρνηση.

Στο ζύγι της απόφασης για νέο αίτημα θα μπει το ενδεχόμενο, αν αυτό συμβεί, να προστεθούν νέα στοιχεία και να υπάρξουν εξελίξεις στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε το αίτημα να είναι νέο και εμπλουτισμένο. Διαφορετικά, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα κινηθεί στη βάση συνταγματικών ερμηνειών για την ακυρότητα της προηγούμενης διαδικασίας, επιχειρώντας να καταδείξει –όπως σημειώνουν στελέχη της Χαρ. Τρικούπη– «τη θεσμική εκτροπή» και τον «κατάφωρο ευτελισμό των θεσμών από τα χέρια μιας επικίνδυνης κυβέρνησης».

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 2012-2015 και συνταγματολόγος Ευάγγελος Βενιζέλος είχε επιτεθεί σφοδρά στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για ευτελισμό των θεσμών λόγω κρίσης νομιμοποίησης, σχετικά με όσα είχαν συμβεί στην ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.