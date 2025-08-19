ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού
Η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον πρωθυπουργό αποτυπώνει με σαφήνεια την απογοήτευση και την αγανάκτηση για την αδικία που υφίστανται οι πυροσβέστες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ
Τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, όπως σημειώνεται σε κοινή ανακοίνωση των Ανδρέα Πουλά, υπεύθυνου του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και Μιχάλη Χάλαρη, γραμματέα Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας του κόμματος.
«Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά τιτάνιες μάχες με αυταπάρνηση, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Η Πολιτεία, αντί να αναγνωρίσει έμπρακτα το έργο τους, εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει με άνισα μέτρα και σταθμά», επισημαίνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Και σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι «η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον πρωθυπουργό αποτυπώνει με σαφήνεια την απογοήτευση και την αγανάκτηση για την αδικία που υφίστανται οι πυροσβέστες, οι οποίοι παραμένουν εκτός της πλήρους χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».
«Απαιτούνται πράξεις: Να επεκταθεί το επίδομα, χωρίς διαχωρισμούς»
«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, δια του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη», υπενθυμίζουν, «έχει δεσμευθεί δημόσια στις επισκέψεις του σε υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος να στηρίξει μέχρι τέλους το δίκαιο αίτημα για:
- «Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς.
- »Πλήρη ομογενοποίηση του προσωπικού με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ώστε να μπει οριστικό τέλος σε καθεστώτα πολλών ταχυτήτων».
«Η αναγνώριση του δύσκολου και απαιτητικού έργου των πυροσβεστών δεν μπορεί να μένει στα λόγια ή στις φωτογραφίες. Απαιτούνται πράξεις. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να διεκδικεί έμπρακτη δικαιοσύνη για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, που φυλάνε Θερμοπύλες για την κοινωνία και τη χώρα», τονίζουν καταληκτικά τα αρμόδια στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
