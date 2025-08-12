Τσουκαλάς: Για πόσο ακόμη η κυβέρνηση θα συγκρίνεται με τα μνημόνια; – Σπαταλώνται πολύτιμες δυνατότητες της χώρας

Πυρά κατά της κυβέρνησης για τα προβλήματα της καθημερινότητας εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Πρόσφατη μελέτη μεγάλου πιστωτικού ιδρύματος έδειξε ότι η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας ενώ τα ονομαστικά εισοδήματα και ο πληθωρισμός αυξάνονται, οδήγησε το 2024 σε 800 εκατομμύρια περαιτέρω φορολογικές επιβαρύνσεις. Για φέτος προβλέπονται στο 1 δισεκατομμύριο. Συνεπώς το αφήγημα ότι οι φόροι μειώνονται δεν ισχύει» σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αντίστοιχα τα αποτελέσματα και στο τεκμαρτό εισόδημα, όπου 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες είδαν φορολογική αύξηση . Το βλέπουν κάθε χρόνο όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς αυξάνονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Άρα το αφήγημα μιας κυβέρνησης που μειώνει φόρους και εισφορές δεν έχει βάση. Παρουσιάζουν μια λίστα 72 φόρων -έχουν γίνει κάποιες ελαφρύνσεις, δεν τις αρνούμαι- αλλά δεν είναι αυτή η μεγάλη εικόνα. Με τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας έχουμε γδάρσιμο της μεσαίας τάξης».

«Για πόσο ακόμη θα συγκρίνεται με την περίοδο των μνημονίων;»

Φέτος είναι η χειρότερη χρονιά σε σχέση με τους δείκτες που αποτυπώνουν πόσοι μπορούν να πάνε διακοπές, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Σε μια χώρα με βροχή κοινοτικών πόρων από την πανδημία, όργιο μετακλητών υπαλλήλων και απευθείας αναθέσεων, η κυβέρνηση μιλά για ανάπτυξη , το να πανηγυρίζει ότι κατέβασε το ποσοστό όσων δεν μπορούν να πάνε διακοπές από το 56% στο 47%, δεν την τιμά. Πανηγυρίζει για αυτήν την ελάχιστη μείωση, μια κυβέρνηση που εμφανίζει ότι έχει αλλάξει τη χώρα; Για πόσο ακόμη θα συγκρίνεται με την περίοδο των μνημονίων; Σπαταλώνται πολύτιμες δυνατότητες της χώρας. Δεν διαχέεται ο πλούτος της οικονομίας στην κοινωνία, αλλά αντίθετα πάει σε λίγα καρτέλ. Ενώ για την πλειοψηφία δεν βγαίνει ο λογαριασμός, κάποιοι αρεστοί της κυβέρνησης έχουν μόνιμο και ανοιχτό λογαριασμό με τα δημόσια ταμεία. Χρειάζεται ριζική αλλαγή υποδείγματος διακυβέρνησης. Η πλειοψηφία βλέπει να γίνεται ένα οικονομικό πάρτι λίγων, αλλά η ίδια να μην βγάζει τον λογαριασμό» τόνισε.

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «η υστέρηση ανάπτυξης και οι κοινωνικές ανισότητες είναι ένα πολύ επικίνδυνο μείγμα για τη χώρα».