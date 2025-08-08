Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο

Στα ευρήματα της έρευνας του Levy Institute που αναδεικνύει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν σκληρότερα και αμείβονται λιγότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αναφέρεται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

«Οι Έλληνες εργάζονται σκληρότερα και αμείβονται λιγότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Levy Economics Institute του Bard College των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίζεται ‘έντονη οικονομική πίεση στον πληθυσμό και αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ του εισοδήματος και του συνολικού παραγόμενου προϊόντος’», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

Συνεχίζει λέγοντας πως «επίσης αναφέρει πως ‘οι Έλληνες εργάζονται τις πιο πολλές ώρες στην Ευρώπη και οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι ως επί το πλείστον χαμηλά αμειβόμενες και δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ανάκαμψη της κοινωνίας μετά την οικονομική κρίση’».

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «με λίγα λόγια, επί Νέας Δημοκρατίας οι ανισότητες αυξάνονται. Ενώ αυξάνεται το ΑΕΠ και προφανώς, όπως ήταν αναμενόμενο, παράγεται περισσότερος πλούτος από την περίοδο της οικονομικής κρίσης , αυτός διανέμεται με πολύ άνισο τρόπο. Συσσωρεύεται σε λίγους, ενώ η κοινωνική πλειοψηφία -και πρωτίστως ο κόσμος της εργασίας- βλέπει το πραγματικό του εισόδημα καθηλωμένο».

«Ο κόσμος της εργασίας αξίζει πολλά περισσότερα»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επένδυσε συνειδητά σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης, υπονομεύοντας μακροπρόθεσμα το μοντέλο ανάπτυξης και δημιουργώντας εμπόδια στην ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Έβαλε αναχώματα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εντατικοποίησε την απασχόληση και μείωσε την αξία της».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει πως «αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ο κόσμος της εργασίας αξίζει πολλά περισσότερα».

Δουλεύοντας σκληρότερα, για λιγότερα

Νέα μελέτη, που μόλις δημοσιεύθηκε από το διεθνώς καταξιωμένο Levy Economics Institute, του Bard College των ΗΠΑ, εξετάζει την υποτίμηση των μισθών στην Ελλάδα. Τη μελέτη συνυπογράφουν οι οικονομολόγοι Βλάσης Μισσός και Νικόλαος Ροδουσάκης, υπο τον γενικό τίτλο «Working Harder-Paying Less».

Όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς της έρευνας, οι Έλληνες σήμερα «εργάζονται σκληρότερα και πληρώνονται λιγότερο», σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

Ενώ έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια από την έναρξη μιας ύφεσης που αποδείχθηκε τόσο βαθιά όσο και μακροχρόνια, δεν υπάρχουν ακόμη σημάδια πλήρους ανάκαμψης, σημειώνουν.

Από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 27% και δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα – σε πραγματικούς και όχι ονομαστικούς όρους.

Το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο, κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες, υπογραμμίζοντας «την έντονη οικονομική πίεση που ασκείται στον πληθυσμό και την αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ του εισοδήματος και του συνολικού παραγόμενου προϊόντος», τονίζουν οι ερευνητές.

Όμως η απασχόληση έχει αυξηθεί και η ανεργία προσεγγίζει μονοψήφια ποσοστά (αν και η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ παραδέχεται ότι τα μηνιαία στοιχεία δεν είναι απολύτως αξιόπιστα).

Ο δε συνολικός αριθμός ωρών εργασίας έχει ήδη επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα. Μόνο που οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι ως επί το πλείστον χαμηλά αμειβόμενες και δεν επαρκούν για να διατηρήσουν τα προηγούμενα επίπεδα εγχώριων δαπανών που απαιτούνται για την πλήρη ανάκαμψη.

Γι’αυτό η και η συγκεκριμένη φάση της αγοράς εργασίας που διανύουμε περιγράφεται ως περίοδος «απασχόλησης χωρίς ανάπτυξη».