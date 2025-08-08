newspaper
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα
Οικονομία 08 Αυγούστου 2025 | 09:00

Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Νέα έρευνα tου Levy Institute εξετάζει την υποτίμηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός εξηγεί στο in γιατί παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΣυνέντευξηΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Spotlight

Η Ελλάδα δεν έχει μόνο τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, αλλά και το χαμηλότερο δεδουλευμένο ωρομίσθιο, σε όρους Κοινής Αγοραστικής Δύναμης (PPP). Από το 2020 και μετά, η αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου στην Ελλάδα συγκλίνει με εκείνο της Βουλγαρίας και, έκτοτε, η απόσταση μεταξύ τους διευρύνεται.

Τα παραπάνω δημοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά σχεδόν πριν ένα χρόνο, από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), σε μελέτη με θέμα «η σχετική θέση του μέσου ωρομισθίου και εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα».

Η ανάλυση την οποία υπέγραφε ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός, προκάλεσε αίσθηση αλλά και αντιδράσεις από το κυβερνητικό επιτελείο, που έκανε λόγο για «fake news». To υπουργείο Οικονομικών έψεξε όσους επικαλέστηκαν τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, για «μηδενισμό και ισοπέδωση» και ότι «παρουσιάζουν μια μίζερη εικόνα».

Μόνο που οι έρευνες αυτές βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα, δημοσιευμένα και από τη Εurostat.

Απευθυνθήκαμε εκ νέου στον συγγραφέα της μελέτης, με το ερώτημα αν η θέση της Ελλάδας έχει βελτιωθεί, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η απάντησή του ήταν αρνητική: «Το δεδουλευμένο ωρομίσθιο σε όρους Κοινής Αγοραστικής Δύναμης, παραμένει το χαμηλότερο στην ΕΕ27 και η τάση είναι εξαιρετικά ισχυρή. Θα χρειαστούν γενναίες αυξήσεις στην Ελλάδα ή σημαντική συρρίκνωση των μισθών των υπολοίπων χωρών της ΕΕ για να αλλάξει κάτι τέτοιο», δηλώνει στο in o Bλάσης Μισσός.

H εργάσιμη εβδομάδα στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ – πηγή: έρευνα Μισσού/Ροδουσάκη για το Levy Institute

Δουλεύοντας σκληρότερα, για λιγότερα

Νέα μελέτη, που μόλις δημοσιεύθηκε από το διεθνώς καταξιωμένο Levy Economics Institute, του Bard College των ΗΠΑ, εξετάζει την υποτίμηση των μισθών στην Ελλάδα. Τη μελέτη συνυπογράφουν οι οικονομολόγοι Βλάσης Μισσός και Νικόλαος Ροδουσάκης, υπο τον γενικό τίτλο «Working Harder-Paying Less».

Όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς της έρευνας,  οι Έλληνες σήμερα «εργάζονται σκληρότερα και πληρώνονται λιγότερο», σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

Ενώ έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια από την έναρξη μιας ύφεσης που αποδείχθηκε τόσο βαθιά όσο και μακροχρόνια, δεν υπάρχουν ακόμη σημάδια πλήρους ανάκαμψης, σημειώνουν.

Από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 27% και δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα – σε πραγματικούς και όχι ονομαστικούς όρους.

Το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο, κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες, υπογραμμίζοντας «την έντονη οικονομική πίεση που ασκείται στον πληθυσμό και την αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ του εισοδήματος και του συνολικού παραγόμενου προϊόντος», τονίζουν οι ερευνητές.

Όμως η απασχόληση έχει αυξηθεί και η ανεργία προσεγγίζει μονοψήφια ποσοστά (αν και η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ παραδέχεται ότι τα μηνιαία στοιχεία δεν είναι απολύτως αξιόπιστα).

Ο δε συνολικός αριθμός ωρών εργασίας έχει ήδη επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα. Μόνο που οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι ως επί το πλείστον χαμηλά αμειβόμενες και δεν επαρκούν για να διατηρήσουν τα προηγούμενα επίπεδα εγχώριων δαπανών που απαιτούνται για την πλήρη ανάκαμψη.

Γι’αυτό η και η συγκεκριμένη φάση της αγοράς εργασίας που διανύουμε περιγράφεται ως περίοδος «απασχόλησης χωρίς ανάπτυξη».

Στην Ελλάδα ο μέσος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι ο χαμηλότερος στην ΕΕ σε όρους PPS – πηγή: ΄Έρευνα Μισσού-Ροδουσάκη για το Levy Institute

Καθηλωμένοι μισθοί

Οι αναλυτές παραπέμπουν στα τελευταία στοιχεία της Εurostat, που δείχνουν ότι η χώρα μας κατατάσσεται τελευταία στην ΕΕ των 27, ως προς το επίπεδο του μέσου ακαθάριστου προσαρμοσμένου μισθού πλήρους απασχόλησης.

Όμως δεν περιορίζονται σε αυτά. Δείχνουν ότι η υποτίμηση του μισθού, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και το «ξεχείλωμα» του ωραρίου.

Υπογραμμίζουν, ότι εκτός από τα νομοθετικά μέτρα που ωθούν στην αύξηση του εργάσιμου χρόνου, πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν περισσότερο, γιατί οι μισθοί τους δεν φτάνουν για να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα έξοδα.

Στην Ελλάδα υπάρχει σύγκλιση των μισθών προς τα κάτω. Το χάσμα μεταξύ του μέσου και του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα έχει μειωθεί, με αυξανόμενη συγκέντρωση των εργαζομένων στο κατώτερο άκρο της κατανομής των μισθών.

Προτάσεις πολιτικής

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες από όλους τους άλλους στην ΕΕ, όμως οι αμοιβές τους παραμένουν συγκριτικά χαμηλές.

Για να ανέβει ουσιωδώς το επίπεδο των μισθών και να βελτιωθούν οι εργασιακές σχέσεις, απαιτείται να ενισχυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Οι προτάσεις τους κινούνται στον αντίποδα όσων νομοθετεί η κυβέρνηση. «Η αναβάθμιση των ελάχιστων προτύπων για τον χρόνο εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των ορίων για τις εργάσιμες ημέρες και εβδομάδες, των περιόδων ανάπαυσης και των ετήσιων αμειβόμενων

αδειών) θα συμβάλει στην προώθηση μιας πιο υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», υπογραμμίζουν. Αντί γι’αυτό το μόνο που βλέπουμε ως τώρα είναι η περεταίρω ελαστικοποίηση του ωραρίου, με εξαήμερα και 13ωρα.

Τέλος, προτείνουν την προώθηση συστημάτων «εγγυημένης απασχόλησης», με αμοιβές πάνω από τα όρια του κατώτατου, ως «διαρθρωτική λύση για την υπερεργασία και τους χαμηλούς μισθούς».

Βλάσης Μισσός: Ανεπαρκείς οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός επιβεβαιώνει ότι παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του δεδουλευμένου ωρομισθίου.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση, δεν αρκεί για τη βελτίωση της θέσης των μισθωτών.

«Ο κατώτατος μισθός επηρεάζει όσες/όσους έχουν χαμηλές αποδοχές, σχεδόν αποκλειστικά. Αλλά η επίδρασή του είναι συνολικά ανίσχυρη για δύο λόγους. Κατ’ αρχάς, οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού δεν ανταποκρίνονται στο κόστος διαβίωσης. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταγραφεί ότι ο κατώτατος μισθός πλησιάζει ολοένα περισσότερο προς τον μέσο μισθό. Δηλαδή, ολοένα και περισσότεροι μισθοί συγκεντρώνονται πολύ κοντά στον κατώτατο, ένδειξη ότι η εργασία στην Ελλάδα συνεχίζει και υποτιμάται», μας λέει ο κ. Μισσός.

Ο ίδιος συμπληρώνει ότι καταλυτικό ρόλο στην υποτίμηση των μισθών, διαδραματίζει πλέον η εκτεταμένη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η επιθετική επέκταση των ωραρίων εργασίας.

«Οι αυξήσεις των μισθών, φαίνεται να συνοδοιπορούν με αυξήσεις των ωρών εργασίας, γεγονός που εμπνέει ανησυχία. Τέτοιες μεταβολές συναντώνται σε υπαναπτυσσόμενες οικονομίες».

Εργαζόμενοι φτωχοί

Η έρευνα  του ΚΕΠΕ δείχνει ότι ως και το 2022 σχεδόν ο ένας στους τέσσερις εργαζόμενους ζούσε με εισόδημα χαμηλότερο από το κατώφλι της φτώχειας του 2009. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα;

«Στην μέτρησή μου για το ποσοστό φτώχειας των εργαζόμενων στην Ελλάδα, τα στοιχεία δείχνουν μια ήπια βελτίωση μεταξύ 2022 και 2023. Κατά το 2023, περίπου 21,6% της συνολικής απασχόλησης (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι) ζουν κάτω από το όριο φτώχειας του 2009.

Δύο παρατηρήσεις: Μετά από 15 χρόνια, το ποσοστό δεν έχει επανέλθει στα παλαιότερα επίπεδα (14%), συνεπώς η επίδραση των μέτρων λιτότητας συνεχίζεται.

Δεύτερον, η μικρή αποκλιμάκωση δεν σημαίνει απαραίτητα βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Τους μισθούς οφείλουμε να τους εξετάζουμε όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας, τα ωράρια, τα δικαιώματα που αυτός φέρει (άδειες, παροχές, επιδόματα, ασφάλιση κτλ), αλλά και με την διαπραγματευτική δύναμη των συνδικάτων, η οποία στην περίπτωση της Ελλάδας έχει συρρικνωθεί.

Η εργασία νέων παιδιών σε κάποιο νησί των Κυκλάδων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με εξαντλητικά ωράρια και μηδενική κάλυψη, ακόμα και έναντι υψηλότατων αποδοχών, δεν αποτελεί αναπτυξιακή λύση στο ζήτημα των μισθών».

Δείτε τις έρευνες για τους μισθούς ΕΔΩ και ΕΔΩ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

World
Χρυσός: Δασμούς επιβάλουν οι ΗΠΑ στις ράβδους ενός κιλού πλήττοντας την Ελβετία

Χρυσός: Δασμούς επιβάλουν οι ΗΠΑ στις ράβδους ενός κιλού πλήττοντας την Ελβετία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70
Ο στόχος του Μερτς 08.08.25

Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70

Η μετάβαση στη σύνταξη στα 67 που θα ολοκληρωθεί το 2029 δεν αρκεί για την υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για το ηλικιακό όριο

Γιώργος Παππάς
Μεταβιβάσεις: Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ – Το κρίσιμο πιστοποιητικό
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 08.08.25

Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ - Το κρίσιμο πιστοποιητικό

Οι συμβολαιογράφοι και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις ως προς τις μεταβιβάσεις υπόκεινται σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος απέναντι στην αμερικανική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
Έκκληση 08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Σύνταξη
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
Jolly Roger 08.08.25

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ

Μετά το φιάσκο των διαπραγματεύσεων για τους αμερικανικούς δασμούς, πολιτικοί στην Ελβετία ζητούν από τον πρόεδρο της FIFA να μεσολαβήσει, αξιοποιώντας τη του σχέση με τον Τραμπ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο