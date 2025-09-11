Ανδρουλάκης: Θα παρουσιάσω το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη, για να δώσουμε δημιουργική πνοή

Συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, στο δημαρχείο της πόλης, πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εν όψει της ομιλίας του στη ΔΕΘ το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

«Σήμερα είχα τη χαρά να επισκεφθώ τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη με αφορμή την ομιλία μου το Σάββατο στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιάσω το κυβερνητικό μας πρόγραμμα», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συμπλήρωσε πως «απέναντι στην αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, δική μας προτεραιότητα θα είναι η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία. Μόνο έτσι θα στηριχθούν ουσιαστικά και οι οικογένειες και τα παιδιά και συνολικά η ελληνική κοινωνία».

«Το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσω το σχέδιό μας»

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως θα παρουσιάσει κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, όπως είχε αναφέρει το in, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τη Θεσσαλονίκη.

«Επιπλέον με τον δήμαρχο είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσω το σχέδιό μας ώστε η πόλη να αποτελέσει υπόδειγμα πράσινης, μητροπολιτικής ανάπτυξης, μέσα από μια ολοκληρωμένη, ισόρροπη στρατηγική. Πρέπει να δώσουμε δημιουργική πνοή και τη θέση που αξίζει στη Θεσσαλονίκη μας στο οικονομικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης παρέστη στον αγιασμό εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς στο σχολικό συγκρότημα του 3ου και του 17ου δημοτικών σχολείων Θεσσαλονίκης.

