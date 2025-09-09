Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα

Με τον δήμαρχο Βηθλεέμ Μαχέρ Νικόλα Καναουάτι, τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Αθήνα Γιούσεφ Ντόρκχομ και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, καθώς οι δύο πόλεις είναι αδελφοποιημένες, συναντήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την πρόσφατη πρωτοβουλία του να συζητηθεί -προ ημερησίας διατάξεως- στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη, με στόχο να επιβεβαιωθεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου ψηφίσματος (ειδικής απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Να βρεθεί λύση βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σε όλες τις ανάλογες πρωτοβουλίες, που έχουν αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

«Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ελληνικό λαό, είναι να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση που εξελίσσεται στη Γάζα. Και επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Έτσι ώστε να υπάρχει ευημερία και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και να ζήσουν και ο λαός του Ισραήλ και ο λαός της Παλαιστίνης με ειρήνη, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο», σημείωσε σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης.

Στη συνάντηση παρέστη και ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος.