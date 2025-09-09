Χαρίτσης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα

Συνάντηση με τον δήμαρχο Βηθλεέμ, Maher Nicola Canawati, πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, στη Βουλή, το μεσημέρι της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου.

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

«’Ζούμε σε ένα κλουβί!’

Αυτή είναι η φράση που μου έμεινε από τη σημερινή συνάντησή μου στη Βουλή με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Maher Nicola Canawati. Της ιστορικής πόλης που όλοι γνωρίζουμε ως τόπο γένεσης του Ιησού Χριστού.

Μια σύγχρονη πόλη της Δυτικής Όχθης που συμπυκνώνει την τραγωδία του Παλαιστινιακού λαού. Χιλιάδες άνθρωποι που ζουν σε καθεστώς Απαρτχάιντ. Που δεν μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα. Που το βλέμμα τους σκοντάφτει στο τείχος της ντροπής που έχει ορθώσει το κράτος του Ισραήλ.

Άκουσα έναν άνθρωπο ψύχραιμο και αποφασισμένο που τον πνίγει το δίκιο για το λαό του.

Τον διαβεβαίωσα ότι θα κάνω και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε τη γενοκτονία στη Γάζα και να σπάσουμε τον αποκλεισμό των παλαιστινιακών εδαφών.

Οι μέρες για τη σύνοδο του ΟΗΕ πλησιάζουν. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης και να συνταχθεί με την επιβολή κυρώσεων στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ.

Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, που προσκάλεσε τον δήμαρχο της Βηθλεέμ σε μια συμβολική κίνηση μεγάλης αξίας.

Η αλληλεγγύη είναι η μόνη επιλογή σε εποχές βαρβαρότητας».

