Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει

Βολές κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση εξαπολύει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, τονίζοντας πως «το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό».

Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης σε δηλώσεις από το περιστύλιο της Βουλής, «13 ώρες στη δουλειά. Απλήρωτες υπερωρίες. Σπαστές άδειες. Εξτρατζήδες για 300 ευρώ το μήνα. Κι ο εργαζόμενος ανίσχυρος και μόνος απέναντι στο αφεντικό. Αυτή είναι η ‘δίκαιη εργασία’ της Νέας Δημοκρατίας».

Συμπλήρωσε πως «το μόνο δίκιο που την ενδιαφέρει είναι το δίκιο των εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι όμως είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ. Δικαιούνται σταθερές σχέσεις εργασίας, μεγαλύτερους μισθούς, πληρωμένες υπερωρίες. Και δικαιούνται ελεύθερο χρόνο. Χρόνο για τους δικούς τους ανθρώπους. Χρόνο για να σχεδιάσουν το μέλλον τους».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, «το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό. Και γι’ αυτό πρέπει να φύγει. Για να γίνει νόμος του κράτους το δίκιο των εργαζομένων. Για το δικαίωμά τους στη συλλογική οργάνωση και διαπραγμάτευση. Για το δικαίωμα των νέων ανθρώπων και του κόσμου της επισφάλειας στη δουλειά και στη ζωή».

Όσα ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης:

Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει εργασιακό κανιβαλισμό

«Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα και ατομικές συμβάσεις», υπογράμμισε νωρίτερα η Νέα Αριστερά για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

«Η κυβέρνηση φέρνει σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο 88 άρθρων με τον παραπλανητικό τίτλο ‘Δίκαιη εργασία για όλους’. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες εργάζονται ήδη κατά μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο λαό στην Ευρώπη. Κι όμως, η κυβέρνηση επιλέγει να νομιμοποιήσει την επιστροφή στον εργασιακό Μεσαίωνα: Ανοίγει τον δρόμο για 13ωρη ημερήσια απασχόληση έως και 37 φορές τον χρόνο. Γενικεύει τις ατομικές συμβάσεις, αποδυναμώνοντας τις συλλογικές συμφωνίες και αφήνοντας τον εργαζόμενο μόνο απέναντι στον εργοδότη. Μειώνει το κόστος των υπερωριών, ευνοώντας την εργοδοσία και πιέζοντας ακόμη περισσότερο τους μισθούς», επισήμανε η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως προσέθεσε πως «στην πραγματικότητα, το νομοσχέδιο επιτείνει την ανασφάλεια, καταπατά το δικαίωμα στην ξεκούραση και την προσωπική ζωή και επιβάλλει έναν εργασιακό κανιβαλισμό που υπονομεύει την ίδια την κοινωνία».

Σύμφωνα με την Πατησίων, «η κυβέρνηση παρουσιάζει ως ‘ελευθερία επιλογής’΄το δικαίωμα του εργαζομένου να αρνηθεί υπερωριακή εργασία ή ‘διευθέτηση’ του ωραρίου. Πρόκειται για υποκρισία. Σε μια σχέση όπου η μία πλευρά κατέχει την οικονομική και θεσμική ισχύ, πώς μπορεί πράγματι ο εργαζόμενος να αντιταχθεί στον εργοδότη χωρίς να κινδυνεύσει με απόλυση; Η ατομική διαπραγμάτευση δεν είναι ισότιμη∙ είναι μηχανισμός επιβολής αφού μετατρέπει τον εργαζόμενο σε ‘εθελοντή’ της ίδιας του της εκμετάλλευσης, ενώ η άρνηση παραμένει ένα θεωρητικό δικαίωμα».

«Η “δίκαιη εργασία” δεν μπορεί να είναι κούφιο σύνθημα»

Είπε πως «η “ευελιξία” που προωθεί η κυβέρνηση δεν είναι επιλογή του εργαζομένου· είναι εργοδοτική αυθαιρεσία με νομική κάλυψη». Παράλληλα, τονίζει πως «η Νέα Αριστερά αντιλαμβάνεται τον όρο “δίκαιη εργασία” τελείως διαφορετικά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και προτάσσει: 1) Μείωση των ωρών εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών. 2) Ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και του δικαιώματος στην απεργία. 3) Αξιοπρεπείς μισθούς και προστασία της υγείας στους χώρους δουλειάς. 4) Ψηφιακά εργαλεία υπέρ του εργαζόμενου, όχι ως μέσο ελέγχου και επιβολής πειθαρχίας».

Καταληκτικά ανέφερε πως «η “δίκαιη εργασία” δεν μπορεί να είναι κούφιο σύνθημα. Για τη Νέα Αριστερά, σημαίνει λιγότερη δουλειά, περισσότερη ζωή, δικαιώματα για όλους, όχι κέρδη για λίγους».