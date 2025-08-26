newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Νέα Αριστερά: Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει εργασιακό κανιβαλισμό – Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα
Πολιτική Γραμματεία 26 Αυγούστου 2025 | 11:41

Νέα Αριστερά: Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει εργασιακό κανιβαλισμό – Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα

«Η “δίκαιη εργασία” δεν μπορεί να είναι κούφιο σύνθημα. Για τη Νέα Αριστερά, σημαίνει λιγότερη δουλειά, περισσότερη ζωή, δικαιώματα για όλους, όχι κέρδη για λίγους».

«Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα και ατομικές συμβάσεις», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

«Η κυβέρνηση φέρνει σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο 88 άρθρων με τον παραπλανητικό τίτλο ‘Δίκαιη εργασία για όλους’. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες εργάζονται ήδη κατά μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο λαό στην Ευρώπη. Κι όμως, η κυβέρνηση επιλέγει να νομιμοποιήσει την επιστροφή στον εργασιακό Μεσαίωνα: Ανοίγει τον δρόμο για 13ωρη ημερήσια απασχόληση έως και 37 φορές τον χρόνο. Γενικεύει τις ατομικές συμβάσεις, αποδυναμώνοντας τις συλλογικές συμφωνίες και αφήνοντας τον εργαζόμενο μόνο απέναντι στον εργοδότη. Μειώνει το κόστος των υπερωριών, ευνοώντας την εργοδοσία και πιέζοντας ακόμη περισσότερο τους μισθούς», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως προσθέτει πως «στην πραγματικότητα, το νομοσχέδιο επιτείνει την ανασφάλεια, καταπατά το δικαίωμα στην ξεκούραση και την προσωπική ζωή και επιβάλλει έναν εργασιακό κανιβαλισμό που υπονομεύει την ίδια την κοινωνία».

Σύμφωνα με την Πατησίων, «η κυβέρνηση παρουσιάζει ως ‘ελευθερία επιλογής’΄το δικαίωμα του εργαζομένου να αρνηθεί υπερωριακή εργασία ή ‘διευθέτηση’ του ωραρίου. Πρόκειται για υποκρισία. Σε μια σχέση όπου η μία πλευρά κατέχει την οικονομική και θεσμική ισχύ, πώς μπορεί πράγματι ο εργαζόμενος να αντιταχθεί στον εργοδότη χωρίς να κινδυνεύσει με απόλυση; Η ατομική διαπραγμάτευση δεν είναι ισότιμη∙ είναι μηχανισμός επιβολής αφού μετατρέπει τον εργαζόμενο σε ‘εθελοντή’ της ίδιας του της εκμετάλλευσης, ενώ η άρνηση παραμένει ένα θεωρητικό δικαίωμα».

«Η “δίκαιη εργασία” δεν μπορεί να είναι κούφιο σύνθημα»

Συμπληρώνει πως «η “ευελιξία” που προωθεί η κυβέρνηση δεν είναι επιλογή του εργαζομένου· είναι εργοδοτική αυθαιρεσία με νομική κάλυψη». Παράλληλα, τονίζει πως «η Νέα Αριστερά αντιλαμβάνεται τον όρο “δίκαιη εργασία” τελείως διαφορετικά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και προτάσσει: 1) Μείωση των ωρών εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών. 2) Ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και του δικαιώματος στην απεργία. 3) Αξιοπρεπείς μισθούς και προστασία της υγείας στους χώρους δουλειάς. 4) Ψηφιακά εργαλεία υπέρ του εργαζόμενου, όχι ως μέσο ελέγχου και επιβολής πειθαρχίας».

Καταληκτικά αναφέρει πως «η “δίκαιη εργασία” δεν μπορεί να είναι κούφιο σύνθημα. Για τη Νέα Αριστερά, σημαίνει λιγότερη δουλειά, περισσότερη ζωή, δικαιώματα για όλους, όχι κέρδη για λίγους».

Economy
Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Νοτοπούλου: Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Νοτοπούλου: Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό

Το 2024 καταγράφηκε αύξηση του φτωχού πληθυσμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα υποχώρησε περαιτέρω ως ποσοστό του εθνικού ορίου κινδύνου φτώχειας

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη
Πολιτική 26.08.25

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι πριν από έξι μήνες η κυβέρνηση ισχυριζόταν πως δεν μπορεί να μειώσει φόρους επειδή θα οδηγούσε τη χώρα στα βράχια, ενώ τελικά καταγράφηκε πλεόνασμα έξι δισ. ευρώ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in για το πάρτι απευθείας αναθέσεων και την ΕΑΔ: Όλα τα σκάνδαλα της κυβέρνησης θα ελεγχθούν
Σφοδρά πυρά 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in για το πάρτι απευθείας αναθέσεων και την ΕΑΔ: Όλα τα σκάνδαλα της κυβέρνησης θα ελεγχθούν

Το in.gr αποκάλυψε ότι σε ένα άσχετο νομοσχέδιο ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να ακρωτηριάσει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ιπποκράτειο Αθηνών
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ιπποκράτειο Αθηνών

Με τα πυρά από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και αντιπολίτευση να είναι σφοδρά για την κατάσταση του ΕΣΥ στη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», έχοντας πλάι του τον υπουργός Υγείας

Σύνταξη
Το 13ωρο είναι η κορυφή του παγόβουνου – Προσλήψεις 2 ημερών και άλλες «διευθετήσεις» στο εργασιακό νομοσχέδιο
«Να αποσυρθεί» 26.08.25

Το 13ωρο είναι η κορυφή του παγόβουνου – Προσλήψεις 2 ημερών και άλλες «διευθετήσεις» στο εργασιακό νομοσχέδιο

Πριν ακόμη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το εργασιακό νομοσχέδιο -που μεταξύ άλλων νομιμοποιεί το 13ωρο- είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως «το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα»

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την Υγεία – «Τρομακτικές ελλείψεις και εικόνα κατάρρευσης στο ΕΣΥ»
Πολιτική αντιπαράθεση 26.08.25

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την Υγεία – «Τρομακτικές ελλείψεις και εικόνα κατάρρευσης στο ΕΣΥ»

Λευτέρης Καρχιμάκης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Διονύσης Τεμπονέρας από ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης - Τι είπε η βουλεύτρια της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη

Σύνταξη
ΚΚΕ για 13ωρο: Να αποσυρθεί το έκτρωμα που πάει τους εργαζόμενους στον Μεσαίωνα
«Πιο κοντά στο Μεσαίωνα» 26.08.25

ΚΚΕ κατά κυβέρνησης για 13ωρο: Αθλιότητες τα περί δίκαιης εργασίας - Να αποσυρθεί το έκτρωμα

Το ΚΚΕ τονίζει ότι είναι αναγκαίο «να δυναμώσει η πάλη για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για 7ώρο – 5νθήμερο – 35ωρο με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και ΣΣΕ».

Σύνταξη
Από το Ζάππειο στη ΔΕΘ: Το crash test του ΠΑΣΟΚ για κυβερνησιμότητα – Πυρά σε Μητσοτάκη και στο βάθος… Τσίπρας
Έρχεται πρόγραμμα 26.08.25

Από το Ζάππειο στη ΔΕΘ: Το crash test του ΠΑΣΟΚ για κυβερνησιμότητα – Πυρά σε Μητσοτάκη και στο βάθος… Τσίπρας

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έχουν στραμμένο το βλέμμα σε δύο κομβικές ημερομηνίες - Στο στόχαστρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών του κόμματος

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
«Απορρύθμιση» 25.08.25

Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων - Το 13ωρο στις ερωτοαπαντήσεις του υπουργείου

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει ημερήσια 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Αντιδρούν τα συνδικάτα. Το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε σχέδιο νόμου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα
Πολιτική 25.08.25

Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα

Η νέα ανάρτηση Τσίπρα ως απάντηση σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που κατέφυγε σε χυδαιότητες προκειμένου να αποδυναμώσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Τα βασικά ερωτήματα του πρώην πρωθυπουργού που δεν απαντήθηκαν από το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα

«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση στο κόμμα της Κουμουνδούρου μέσω κυβερνητικών πηγών.

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής
Πολιτική 25.08.25

Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής

Κρεσέντο τοξικότητας από Μαξίμου, μέσω του Παύλου Μαρινάκη: Επιτίθεται αγοραία στον Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να απαξιώσει την αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα ζητήματα της Οικονομίας, ενώ καλύπτει Αδωνη Γεωργιάδη για την ακραία επίθεση στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ και επιμένει στη στοχοποίηση των ΜΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
