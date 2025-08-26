Νέα Αριστερά: Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει εργασιακό κανιβαλισμό – Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα

«Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα και ατομικές συμβάσεις», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

«Η κυβέρνηση φέρνει σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο 88 άρθρων με τον παραπλανητικό τίτλο ‘Δίκαιη εργασία για όλους’. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες εργάζονται ήδη κατά μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο λαό στην Ευρώπη. Κι όμως, η κυβέρνηση επιλέγει να νομιμοποιήσει την επιστροφή στον εργασιακό Μεσαίωνα: Ανοίγει τον δρόμο για 13ωρη ημερήσια απασχόληση έως και 37 φορές τον χρόνο. Γενικεύει τις ατομικές συμβάσεις, αποδυναμώνοντας τις συλλογικές συμφωνίες και αφήνοντας τον εργαζόμενο μόνο απέναντι στον εργοδότη. Μειώνει το κόστος των υπερωριών, ευνοώντας την εργοδοσία και πιέζοντας ακόμη περισσότερο τους μισθούς», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως προσθέτει πως «στην πραγματικότητα, το νομοσχέδιο επιτείνει την ανασφάλεια, καταπατά το δικαίωμα στην ξεκούραση και την προσωπική ζωή και επιβάλλει έναν εργασιακό κανιβαλισμό που υπονομεύει την ίδια την κοινωνία».

Σύμφωνα με την Πατησίων, «η κυβέρνηση παρουσιάζει ως ‘ελευθερία επιλογής’΄το δικαίωμα του εργαζομένου να αρνηθεί υπερωριακή εργασία ή ‘διευθέτηση’ του ωραρίου. Πρόκειται για υποκρισία. Σε μια σχέση όπου η μία πλευρά κατέχει την οικονομική και θεσμική ισχύ, πώς μπορεί πράγματι ο εργαζόμενος να αντιταχθεί στον εργοδότη χωρίς να κινδυνεύσει με απόλυση; Η ατομική διαπραγμάτευση δεν είναι ισότιμη∙ είναι μηχανισμός επιβολής αφού μετατρέπει τον εργαζόμενο σε ‘εθελοντή’ της ίδιας του της εκμετάλλευσης, ενώ η άρνηση παραμένει ένα θεωρητικό δικαίωμα».

«Η “δίκαιη εργασία” δεν μπορεί να είναι κούφιο σύνθημα»

Συμπληρώνει πως «η “ευελιξία” που προωθεί η κυβέρνηση δεν είναι επιλογή του εργαζομένου· είναι εργοδοτική αυθαιρεσία με νομική κάλυψη». Παράλληλα, τονίζει πως «η Νέα Αριστερά αντιλαμβάνεται τον όρο “δίκαιη εργασία” τελείως διαφορετικά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και προτάσσει: 1) Μείωση των ωρών εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών. 2) Ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και του δικαιώματος στην απεργία. 3) Αξιοπρεπείς μισθούς και προστασία της υγείας στους χώρους δουλειάς. 4) Ψηφιακά εργαλεία υπέρ του εργαζόμενου, όχι ως μέσο ελέγχου και επιβολής πειθαρχίας».

Καταληκτικά αναφέρει πως «η “δίκαιη εργασία” δεν μπορεί να είναι κούφιο σύνθημα. Για τη Νέα Αριστερά, σημαίνει λιγότερη δουλειά, περισσότερη ζωή, δικαιώματα για όλους, όχι κέρδη για λίγους».