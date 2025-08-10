Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;

Βολές στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τα εργασιακά εξαπολύει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης.

Σημειώνεται ότι ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε «τρεις πολιτικές της κυβέρνησης που στηρίζουν τόσο τα δικαιώματα και τα εισοδήματα των μισθωτών εργαζομένων όσο και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, δημιουργούν μέρα με τη μέρα μια νέα πιο δίκαιη και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας στη χώρα μας».

«Ο υπουργός Επικρατείας κ. Σκέρτσος επιχείρησε σήμερα, για ακόμη μία φορά, να παρουσιάσει ένα ροζ σύννεφο πάνω από την ελληνική αγορά εργασίας αγνοώντας επιδεικτικά τα όσα βιώνουν εκατομμύρια πολίτες στην καθημερινότητά τους. Όμως η πραγματικότητα, που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη», τόνισε ο κ. Χρηστίδης,.

Πρόσθεσε πως «η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζομένων παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, παρότι οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη (39,8 ώρες την εβδομάδα). Αυτό δεν είναι επιτυχία, είναι υποτίμηση της εργασίας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την ‘αναδιάταξη’ της αγοράς, ενώ στους χώρους δουλειάς εξελίσσεται μια σιωπηλή ανθρωπιστική κρίση: 132 εργαζόμενοι χάθηκαν το πρώτο επτάμηνο του 2025, με προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ τους 110 για το αντίστοιχο διάστημα του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος, καθώς ένας στους τρεις νεκρούς το 2025 ήταν συνταξιούχοι εργαζόμενοι. Η ψηφιακή κάρτα δεν μπορεί να καλύψει τη γύμνια μιας αγοράς που ανταμείβει την ελαστικότητα και τιμωρεί τη σταθερότητα. Όπου οι κατασκευές, ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή γίνονται πεδία υψηλού κινδύνου χωρίς επαρκή έλεγχο. Όπου οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν αν θα επιστρέψουν στο σπίτι τους μετά το μεροκάματο».

«Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις;»

Επισήμανε ότι «στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για νομοθετική θωράκιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και απελευθέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων».

Καταληκτικά ο κ. Χρηστίδης ανέφερε πως «όταν κυβερνάς έξι χρόνια και οι Έλληνες έχουν την προτελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά, πώς μπορεί να πανηγυρίζεις;».