Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 16:15
Λήξη συναγερμού στους Αμπελόκηπους μετά από απειλή για βόμβα σε σουπερμάρκετ
ΠΑΣΟΚ: «Πυροβολεί» το Μαξίμου τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη – «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»
Πολιτική Γραμματεία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:10

ΠΑΣΟΚ: «Πυροβολεί» το Μαξίμου τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη – «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα έσοδα»

Σύνταξη
Vita.gr
«Η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι» και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα», αναφέρει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

«Πράγματι, υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε λίγα δευτερόλεπτα, εάν θέλει να είναι πειστικός, γιατί πολύ απλά απαιτείται τεκμηρίωση» είπε και πρόσθεσε:

Κατηγορούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «ακάλυπτες» υποσχέσεις

«Υπάρχουν, όμως και ερωτήσεις, στις οποίες η απάντηση είναι μονολεκτική, εάν θες κάποια στιγμή να σε πάρουν στα σοβαρά.

Αξίζει τον κόπο να δει κανείς τον τρόπο που απάντησε στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην πολύ απλή, αλλά κομβική ερώτηση: «πόσο κοστίζουν τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες;»».

Π. Μαρινάκη :Η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι» και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «αντί να πει έναν αριθμό, μιλούσε για αρκετά λεπτά και, αφού μας ταξίδεψε μέχρι και στο 2009, απλώς δεν απάντησε. Με παρόμοιο τρόπο (δεν) απάντησε και σε ανάλογη ερώτηση για τη μείωση του ΦΠΑ που εξήγγειλε χθες, όπως και σε κάθε σχετικό ερώτημα κοστολόγησης του πλουσιοπάροχου «καλαθιού» του».

Και σημείωσε: «Αντιθέτως, πριν από μία εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι κοστίζει 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ».

Ο κ. Μαρινάκης προσέθεσε ότι «η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν »στο πόδι» και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα» και κατέληξε: «Εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα αναγκαία έσοδα για τη χρηματοδότηση αυτών των εξαγγελιών, είναι ένα ακόμα »πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς… πρασίνισε».

Startups
Επιχειρήσεις: Το στοίχημα της νέας οικονομίας και των startups

Επιχειρήσεις: Το στοίχημα της νέας οικονομίας και των startups

Commodities
Κίνα: Η σταδιακή άνοδος του γουάν μπορεί να προσφέρει ώθηση στα αναδυόμενα νομίσματα

Κίνα: Η σταδιακή άνοδος του γουάν μπορεί να προσφέρει ώθηση στα αναδυόμενα νομίσματα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Σημαντική νίκη για την Καϊράτ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Σημαντική νίκη για την Καϊράτ

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, νίκησε με 1-0 την Ακτόμπε και παραμένει στην κορυφή του πρωταθλήματος του Καζακαστάν

Σύνταξη
Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 
Pet Gala 14.09.25

Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 

Ένας κακοποιημένος σκύλος που έτρεμε από τον φόβο του έγινε η έμπνευση για μια νέα κατηγορία δημιουργιών και ο Άντονι Ρούμπιο έγινε ο πρώτος επίσημος pet couturier στην Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης καταφέρνοντας να ενώσει τον κόσμο της κομψότητας με την προστασία των ζώων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.09.25

Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο

Η Washington Post εξηγεί πως ο δολοφονημένος Τσάρλι Κερκ αξιοποίησε αριστοτεχνικά το ψηφιακό του αποτύπωμα για να ανεβάσει δραματικά τη δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο ματς της επιστροφής του στον Ολυμπιακό, στάζει μέλι για τον κόσμο: «Τα είχαν κανονίσει πάρα πολύ ωραία και για αυτό είχα και εγώ μια πολύ καλή απόδοση»

Σύνταξη
Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα
Δύσκολο εγχείρημα 14.09.25

Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα

Πίσω από τα τολμηρά λόγια των πολιτικών περί ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας βρίσκονται σοβαρά εμπόδια. Η περίπτωση της κατασκευής drones στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «οι «παροχές Μητσοτάκη στη ΔΕΘ» δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια μεγάλη επικοινωνιακή φούσκα που θα την συμπαρασύρει, δυστυχώς, η εκρηκτική ακρίβεια τους επόμενους μήνες»

Σύνταξη
