Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
Επικαιρότητα 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:11

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά αναφορικά με τις λίστες των μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που θα εξετάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πέπλο προστασίας σημαντικών και κρίσιμων μαρτύρων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ επέβαλε το μονοκομματικό προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής στη σημερινή δεύτερη συνεδρίασή της», σημειώνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «η πλειοψηφία της ΝΔ ενέκρινε μόνο τον κατάλογο μαρτύρων του κυβερνώντος κόμματος, απορρίπτοντας τους καταλόγους μαρτύρων της αντιπολίτευσης και, φυσικά, απέρριψε το αίτημά της να κληθεί να καταθέσει και ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης».

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες  παρωδίες που στήσατε»

Επισημαίνει, μάλιστα, πως «με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει να καταθέσουν ως μάρτυρες πρωταγωνιστές του σκανδάλου, όπως οι κ. Μυλωνάκης, Μπουκώρος, Μπρατάκος, Ξυλούρης (Φραπές), Στρατάκης (Χασάπης) και Σεμερτζίδου, ενώ την ίδια ώρα καλεί μάρτυρες απολύτως άσχετους με το σκάνδαλο».

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε. Θα σας γυρίσει μπούμερανγκ», τόνισε εκ μέρους της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ξάνθης, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, ο οποίος προσέθεσε: «Ξεκινήσατε εκλέγοντας και εδώ μονοκομματικό προεδρείο, όπως κάνατε και στην εξεταστική για τη λίστα Πέτσα ή στις προανακριτικές για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το έγκλημα των Τεμπών. Γεγονός που, κατά τη γνώμη μας, επιβεβαιώνει ότι ο μοναδικός σας στόχος είναι η συγκάλυψη, για μία ακόμη φορά. Σας λέμε εξαρχής ότι, με τέτοιες πρακτικές, το μόνο που καταφέρνετε είναι να εξαγριώνετε την ελληνική κοινωνία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Business
Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Stream newspaper
Παύλος Φύσσας: Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του – Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ
Όλοι μαζί 17.09.25

Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα - Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε βάναυσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά - Ο θάνατός του ξετύλιξε το «κουβάρι» του φασισμού και οδήγησε την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στη φυλακή

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη
Στοιχεία ΟΟΣΑ 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη

«Η πτώση του εισοδήματος συμβαίνει ενώ συνεχίζεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της διατήρησης των υψηλών συντελεστών στους έμμεσους φόρους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί
Σημαντικές επαφές 17.09.25

Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί

Το θέμα της ενέργειας θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ θα παραστεί και σε δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή
«Δώστε άμεσα εξηγήσεις» 17.09.25

ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή

Για ένα «τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως, αλλά και θέμα εγκυρότητας και νομιμότητας της όλης διαδικασίας», κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»
Ασφαλιστικό 17.09.25

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»

Η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε ότι με νόμο της ΝΔ, το 2014, επετεύχθη η δυνατότητα εισαγωγής ανασφάλιστων στα νοσοκομεία, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλεί «νέτο σκέτο ψέμα», καθώς η σχετική ΚΥΑ «ουδέποτε εφαμόσθηκε», όπως τονίζει

Σύνταξη
Κικίλιας: Στην Ουάσινγκτον για σημαντικές επαφές – Η κομβική συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του
Σημαντικές επαφές 16.09.25

Στην Ουάσινγκτον για θέματα ναυτιλίας και ενέργειας ο Κικίλιας - Η συνάντηση με τον Αμερικανό υπ. Μεταφορών

Με φορείς που εμπλέκονται άμεσα με τη ναυτιλία, τα ναυπηγεία και την ενεργειακή πολιτική θα συναντηθεί μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Επικαιρότητα 15.09.25

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο σήμερα 15 και αύριο16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της "London Shipping Week".

Σύνταξη
Κύπρος: «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»
Ασύλληπτες διαστάσεις 15.09.25

«Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»

Ακόμα και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ινδίας κάνουν λόγο για το νέο αμυντικό σύστημα που φέρεται να απέκτησε η Κύπρος από το Ισραήλ, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια
«Αισχροκέρδεια» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια

«Το παράδοξο - ο αγρότης να πληρώνεται λιγότερο και ο καταναλωτής να πληρώνει περισσότερο - είναι το άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη: της ασυδοσίας των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών
Πολιτική 10.09.25

Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών

Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη ευρωζώνη, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να φτάνει 50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα
Βουλή 18.09.25

Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα

«Παραίτηση αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης που υποσκάπτει το κράτος Δικαίου, το συντομότερο», ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο λαός «έχει απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του
Βίντεο 18.09.25

«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του

«Μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Είναι σαν τον καλύτερό μου φίλο. Σχεδιάζουμε, δηλαδή, όλο το μέλλον μας μαζί. Δώσαμε ονόματα στα παιδιά μας», είπε μεταξύ άλλων η θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες
Λιτότητα εν όψει 18.09.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες

Λίγο πριν λήξει το έτος ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της γερμανικής κυβέρνησης για το 2025. Προβλέπει αυξημένο δανεισμό και ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα, αλλά και για την απασχόληση.

Σύνταξη
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
On Field 18.09.25

Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» έναν βοηθό του προπονητή της Ατλέτικο, να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ και μετά έγινε ο κακός χαμός που οδήγησε στην αποβολή του Σιμεόνε. Η UEFA ξεκίνησε έρευνα και… έρχονται τιμωρίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία
Εποχή της οθόνης 18.09.25

«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία

Καθώς μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι όλο και περισσότεροι Gen Z μένουν κλεισμένοι στο σπίτι για μέρες, γίνεται πιο κατανοητό γιατί παρατηρούμε μαζική επιδείνωση της ψυχικής υγείας και άνοδο της «εποχής της οργής»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του

Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει κάνει τον Άρη να δείχνει όσο ομάδα δεν έδειξε ποτέ στις 266 ημέρες παραμονής του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος
Λαθρεμπόριο 18.09.25

Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος

Τα λαθραία προϊόντα εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ σε κοντέινερ φορτηγού με πινακίδες Κοσόβου. Συνελήφθη ο οδηγός, κατασχέθηκαν τα είδη ατμίσματος (υγρά αναπληρωσης και ηλεκτρονικά τσιγάρα) και το φορτηγό.

Σύνταξη
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου

Ο Ντενίζ Αϊτεκίν δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας στο διαδίκτυο, ταξιδεύει ως ομιλητής σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, δίνει διαλέξεις για τη διαιτησία, ενώ σταματάει το καλοκαίρι τη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης
Μπαίνουν κανόνες 18.09.25

Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης

Η νομοθεσία στην Ιταλία περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών και επιβάλλει ποινές φυλάκισης για την επιβλαβή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο
«Θάλασσα φιλίας» 18.09.25

Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Κοινή ναυτική άσκηση που θα πραγματοποιήσουν Τουρκία και Αίγυπτος 22-26 Σεπτεμβρίου στην ανατολική Μεσόγειο. Η κίνηση αυτή είναι ενδεικτική της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύνταξη
Η πιο κρίσιμη επιλογή
On Field 18.09.25

Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
Ελλάδα 18.09.25 Upd: 18:38

Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Συγκεντρώσεις και πορείες για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Πέρρος - Φωτογραφίες/βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;
Culture Live 18.09.25

Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;

Ειδικοί στην Ουάσινγκτον εντόπισαν κάτω από τον διάσημο πίνακα μια ανδρική μορφή, που ενδέχεται να αποτελεί το μοναδικό πορτρέτο άνδρα του Βερμέερ ή ένα χαμένο έργο του Φαμπρίτιους

Σύνταξη
Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε

Αβροφροσύνες Γκουαρδιόλα – Ντοναρούμα πριν το μεγάλο ματς στο Μάντσεστερ. Σιτι - Νάπολι απόψε στο Έτιχαντ με επίκεντρο τον Κέβιν , όπως παραδέχτηκε και ο κόουτς Αντόνιο Κόντε.

Γιάννης Κουριδάκος
Παναγιωτόπουλος: Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη – Μπαράζ διώξεων και εκδικητικότητας εναντίον συνδικαλιστών
«Μαξίμου Α.Ε.» 18.09.25

«Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη» - Για «μπαράζ διώξεων συνδικαλιστών» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ

«Οι καρατομήσεις επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους, όπως θα γινόταν σε κάθε αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του, χωρίς πρότερη ενημέρωση και καμία αιτιολογία», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο
East Village 18.09.25

Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο

Την πολυαναμενόμενη βιογραφία «Samo Lives» υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά θα δούμε τον ηθοποιό Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ αντικατοπτρίζει την αντίληψή της για ένα συγκεντρωτικό κράτος», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου
WSJ 18.09.25

«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ερώτημα είναι αν θα θυμώσει αρκετά ώστε να κάνει κάτι για αυτό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας
Χάνονται θέσεις εργασίας 18.09.25

Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Επείγοντα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας ένδυσης από τη γρήγορη μόδα ζητούν ευρωπαϊκές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Διότι οι αγορές από πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu είναι «πεταμένα λεφτά»

Σύνταξη
