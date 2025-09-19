ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»

Οι κυβερνητικοί χειρισμοί ή, για την ακρίβεια, οι «μεθοδεύσεις του Μαξίμου», όπως καταγγέλλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο μείζον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το κυβερνών κόμμα να φθάνει στο σημείο να απαξιώνει ακόμα και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και, παράλληλα, να εφαρμόζει το ρητό «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση, αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες, έχουν δημιουργήσει μία ζοφερή εικόνα, που ούτε το πολυδιαφημισμένο από τη ΝΔ «καλάθι της ΔΕΘ» δεν μπορεί να απαλλάξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την συσσωρευμένη λαϊκή οργή και δυσαρέσκεια.

Χαρακτηριστικό είναι, εξάλλου, ότι η δυσπιστία των πολιτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σχεδόν καθολική αφού, σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB, το 77,2% πιστεύει πως δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε θα επιστραφούν τα χρήματα.

Ακόμη σημαντικότερο: σχεδόν 6 στους 10 πολίτες (58,7%) θεωρούν πως τα προβλήματα στον Οργανισμό οφείλονται στην κυβέρνηση και την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων, ενώ το 30,5% σε παθογένειες.

«Ο Μητσοτάκης πρέπει να είναι στον κατάλογο των μαρτύρων», λένε τα κόμματα, αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω…

«Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»

Την ίδια ώρα, πρόσωπα που φαίνεται να έχουν παίξει κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη του σκανδάλου αποκλείσθηκαν από τη λίστα των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή, το προεδρείο της οποία είναι… μονοκομματικό, καθώς αποτελείται μόνο από βουλευτές της ΝΔ, λόγω της πλειοψηφίας που διατηρεί σε Ολομέλεια και επιτροπές της Βουλής.

Το πλέον χαρακτηριστικό είναι ότι πρόσωπα όπως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης (τον οποίο καταγγελίες και δημοσιεύματα συνδέουν με τις αναφορές του Χρήστου Μπουκώρου πως το Μαξίμου γνώριζε για τις παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ένα χρόνο πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή), όπως και οι διαβόητοι «Χασάπης» και «Φραπές», παρότι ζητήθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν περιλαμβάνονται τελικώς στις λίστες των μαρτύρων.

Παράλληλα, δεν περιλαμβάνεται στις λίστες ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την κλήση του οποίου στην εξεταστική είχε επίσης ζητήσει η αντιπολίτευση.

«Ο Μητσοτάκης πρέπει να είναι στον κατάλογο των μαρτύρων»

Η εισηγήτρια της μειοψηφίας στην εξεταστική, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, τόνισε ότι στο «ζέον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να αποφύγουμε παιχνίδια τακτικισμών». Όπως είπε, η εξέταση των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη προϋποθέτει προηγούμενη εξέταση και κατάθεση των κ.κ. Βάρρα και Σημανδράκου, ενώ υπογράμμισε πως «ο πρωθυπουργός έχει αμάχητο τεκμήριο ότι γνώριζε. Οφείλει να συνεισφέρει στο μέτρο της ευθύνης του και των γνώσεών του».

Σημείωσε, μάλιστα, πως δεν υπάρχει θέμα συμφωνίας κατά 70% στους μάρτυρες, αλλά ότι «δεν μπορεί να γίνει εξεταστική επιτροπή και ουσιαστική διερεύνηση των ευθυνών χωρίς την εξέταση προσώπων όπως οι κ.κ. Μυλωνάκης, Παπασταύρου, Μπρατάκος, Μπουκώρος, Σερμετζίδου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης» και άλλοι. «Είναι το πρώτο ηχηρό σήμα μιας επιχειρούμενης για πολλοστή φορά προσπάθειας συγκάλυψης της κυβερνητικής πλειοψηφίας», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, κάλεσε την επιτροπή να δικαιολογήσει τυχόν απόρριψη κρίσιμων μαρτύρων όπως ο Γιώργος Μυλωνάκης, σημειώνοντας ότι ίσως χρειαστεί κατ’ αντιπαράθεση εξέταση των κ.κ. Βορίδη και Βάρρα. Όπως είπε, ο Μυλωνάκης, σύμφωνα με όσα ήρθαν στο φως, «είναι μηνυόμενος, ότι γνώριζε για τηλεφωνικές επισυνδέσεις, σύμφωνα με όσα είπε ο βουλευτής Μπουκώρος, ενώ ο κ. Μπρατάκος πρέπει να κληθεί ως λήπτης ενημερωτικού σημειώματος από τον Σημανδράκο».

Και η αναπληρώτρια εισηγήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, επισήμανε πως η ΝΔ έχει ακέραια ευθύνη για την υπόθεση. Όπως είπε, «γνώριζε το σκάνδαλο από την πρώτη στιγμή, γι’ αυτό άλλαζε διοικήσεις για να το κουκουλώσει. Γι’ αυτό πρέπει να είναι ο Μητσοτάκης στον κατάλογο των μαρτύρων», υπογράμμισε.

ΠΑΣΟΚ: Πετάξατε τη δικογραφία από το παράθυρο της Βουλής

Η «καυτή» αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την εξεταστική σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίσθηκε, όμως, την Πέμπτη και σε… διπλανή αίθουσα από αυτήν όπου συνεδριάζει η εξεταστική επιτροπή και, συγκεκριμένα, στη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία πως «αρνήθηκε να καλέσει ακόμη και τον ‘Φραπέ’ και τον ‘Χασάπη’, τους πρωταγωνιστές της εγκληματικής οργάνωσης, που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντόπισε και ζήτησε από τη Βουλή τη διερεύνηση της υπόθεσης. Πετάξατε τη δικογραφία από το παράθυρο της Βουλής και τώρα δεν καλείτε καν τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ως μάρτυρες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Και καλείτε τον Γιώργο Ανωμερίτη. Να μας πει για τον ‘Φραπέ’ και τον ‘Χασάπη’ ο Ανωμερίτης! Να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ, τριάντα χρόνια πίσω, αλλά όχι για τα έξι τελευταία χρόνια και το ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο. Προφανώς, δεν κάλεσε η ΝΔ ούτε τον κ. Μητσοτάκη, ούτε τον κ. Μυλωνάκη, ούτε την κ. Σεμερτζίδου, ούτε τους εκπροσώπους των συνεταιρισμών που κατήγγειλαν πρώτοι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε, για να τονίσει χαρακτηριστικά: «Δεν τηρείτε ούτε τα προσχήματα! Πόσο καταγέλαστη είναι αυτή η επιλογή! Πόσο ντροπιαστική, υποκριτική!».

Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη

Ερωτήματα για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με την εμπλοκή στελεχών του Μαξίμου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έθεσε, μιλώντας στην Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, προειδοποιώντας ότι λόγω της «εξεταστικής – πλυντήριο ευθυνών» υπάρχει κίνδυνος παραγραφής για τους εμπλεκόμενους υπουργούς.

«Να το πω ξεκάθαρα: Είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα ένας πρωθυπουργός που στήνει μηχανισμούς για να φιμώσει τους βουλευτές του και την Ευρωπαία Εισαγγελέα, για να κουκουλώσει ένα γαλάζιο σκάνδαλο το οποίο είναι 100% σκάνδαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα ίδια έκανε στις υποκλοπές. Τα ίδια έκανε στα Τέμπη. Τα ίδια γίνονται δυστυχώς σε πολλές υποθέσεις διαφθοράς που κουκουλώνονται στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το κράτος της διαφθοράς στήνουν οι μηχανισμοί της Δεξιάς, της παλιάς Δεξιάς, σε όλη την Ελλάδα, με εντολή Κυριάκου Μητσοτάκη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί σχετικά με την εμπλοκή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, και του υπομνήματος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που παραδέχτηκε ότι ζήτησε και έλαβε, ενώ έκανε λόγο για ένα «εκτεταμένο καθεστώς της αρπαχτής, του βολέματος, του αυταρχισμού και του σκοταδισμού», προσθέτοντας πως «ο ελληνικός λαός εδώ και πολύ καιρό έχει απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη. Δεν τον πιστεύει, δεν τον εμπιστεύεται. Δεν πάει άλλο αυτός ο κατήφορος. Και δεν μπορούν να καλυφθούν και οι ευθύνες της κυβέρνησης».

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε, αλλά θα σας γυρίσει μπούμερανγκ», τόνισε και η Νέα Αριστερά, κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έκανε λόγο για «πέπλο προστασίας σημαντικών και κρίσιμων μαρτύρων του σκανδάλου», που «επέβαλε το μονοκομματικό προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής στη σημερινή (18/9) δεύτερη συνεδρίασή της», τονίζοντας πως «η πλειοψηφία της ΝΔ ενέκρινε μόνο τον κατάλογο μαρτύρων του κυβερνώντος κόμματος, απορρίπτοντας τους καταλόγους μαρτύρων της αντιπολίτευσης και, φυσικά, απέρριψε το αίτημά της να κληθεί να καταθέσει και ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης».

«Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει να καταθέσουν ως μάρτυρες πρωταγωνιστές του σκανδάλου, όπως οι κ. Μυλωνάκης, Μπουκώρος, Μπρατάκος, Ξυλούρης (Φραπές), Στρατάκης (Χασάπης) και Σεμερτζίδου, ενώ την ίδια ώρα καλεί μάρτυρες απολύτως άσχετους με το σκάνδαλο», ανέφερε χαρακτηρηστικά.