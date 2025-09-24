Αυξημένες νεφώσεις και πρώτες ψιχάλες στη Βουλή κατά την έναρξη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του Οργανισμού Νίκο Σαλάτα.

Αντιπαράθεση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στην ολομέλεια της Βουλής

Η Βουλή έγινε επίκεντρο της αντιπαράθεσης των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων με «κερασάκι στην τούρτα» τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τα Τέμπη.

Η ευθεία παραδοχή Σαλάτα πως αποπέμφθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από παρέμβαση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη και γενικότερα η κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού λειτούργησε ως «προσάναμμα» για να ξεσπάσει «φωτιά».

«Μια ακόμα σκευωρία»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, υπερασπίστηκε την κυβέρνηση που παραμένει βαριά τραυματισμένη από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Λαζαρίδης ισχυρίστηκε πως η κυβέρνηση «ήθελε τον πλήρη έλεγχο και την άψογη συνεργασία με τους ευρωπαίους εισαγγελείς» κάτι που γνωστοποιήθηκε στον κ. Σαλάτα. Όταν «εκείνος επέμεινε στην κόντρα με τους ευρωπαίους εισαγγελείς, τότε η κυβέρνηση του ξεκαθάρισε ότι αυτή η κόντρα δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι αν συνέχιζε να αντιστέκεται στον έλεγχο, δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του».

Ο «γαλάζιος» βουλευτής κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να στήσει μια ακόμα σκευωρία σε βάρος της κυβέρνησης και είπε πως σήμερα αποδείχθηκε ότι αυτή η κυβέρνηση άνοιξε στις πόρτες για τον έλεγχο στον ΟΠΕΚΕΠΕ (…).

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε επίσης ότι με όσα είπε ο κ. Σαλάτας στην εξεταστική επιτροπή, προκύπτει ότι υπάρχει ένα διαχρονικό, διακομματικό πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη δημιουργία του, το 2001.

Αναφέρθηκε και στα Τέμπη, λέγοντας ότι αυτή η εθνική τραγωδία θα κριθεί στα δικαστήρια και όχι στα λαϊκά δικαστήρια που στήνουν κάποιοι εντός της Βουλής. Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο βουλευτής της ΝΔ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να την εκμεταλλευτεί πολιτικά γιατί κάποιοι δεν επιθυμούν να ξεκινήσει η δίκη, για λόγους πολιτικούς ενδεχομένως και οικονομικούς.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ ανέγνωσε δηλώσεις της κ. Διαμαντοπούλου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς και τις αναφορές της στην κ. Κωνσταντοπούλου και στην κ. Καρυστιανού, τις αναφορές της στον «ευτελισμό διαδικασιών που αποδείχθηκαν ψέματα», αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Ο κ. Λαζαρίδης ερμήνευσε τις αναφορές αυτές της κ. Διαμαντοπούλου ως «κριτική εσωκομματική στον κ.Ανδρουλάκη», προκαλώντας αντιδράσεις.

«H κυβέρνηση ευτελίζει το κοινοβούλιο και τους βουλευτές»

«Εμείς αυτό που λέμε, και το λέμε όλα τα στελέχη, είναι ότι κινούμαστε θεσμικά. Είμαστε πιστοί στη δικογραφία και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και επειδή εμείς μένουμε πιστοί στη δικογραφία, ο πρωθυπουργός έχει χάσει μισή ντουζίνα υπουργούς και συνεργάτες. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ακριβώς επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει κινηθεί θεσμικά, εσείς χάνετε έναν έναν τους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί με αυτές τις υποθέσεις. Αυτό υπογραμμίζει και η κ. Διαμαντοπούλου και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και κατηγόρησε η κυβέρνηση είναι αυτή που ευτελίζει το κοινοβούλιο και τους βουλευτές της συμπολίτευσης.

Όσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γερουλάνος κάλεσε τον κ. Λαζαρίδη να μην ξεχνάει ότι η συζήτηση αφορά συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων, συνδρομή σε υπεξαίρεση, υποκίνηση για τη διάπραξη των αδικημάτων αυτών από στελέχη της ΝΔ, όπως ο «φραπές», ο «χασάπης», ο κ. Μελάς, ο κ. Μπαμπασίδης, ο κ. Ζερβός, ο κ. Στρατάκος.

«Σκάνδαλο ΝΔ»

«Επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη συγκάλυψη και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως κάνει και με το έγκλημα των Τεμπών. Απέκλεισε την προανακριτική για τους εμπλεκόμενους υπουργούς, προχώρησε στην εξεταστική επιτροπή αρνούμενη να κληθούν μάρτυρες που εμπλέκονται, επιφανή στελέχη της ΝΔ», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης και τόνισε ότι αυτό το σκάνδαλο είναι σκάνδαλο της ΝΔ και έτσι το βλέπουν συνολικά οι αγρότες και είναι σκάνδαλο και της ΕΕ.

«Τον άνθρωπο που ακόμα και σήμερα έβριζε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον κ. Σαλάτα, εσείς κύριε Λαζαρίδη, ήρθατε να μας πείτε ότι είναι αξιόπιστος. Ή βρίσκεστε σε σύγχυση ή λέτε ψέματα. Μας είπατε επίσης ότι είναι εμπλεκόμενοι μόνο οι υπάλληλοι. Προφανώς ο κ. Λαζαρίδης τη δικογραφία τη διάβαζε πηδώντας σελίδες», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος.

Στην κατάθεση του Νίκου Σαλάτα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε παρέμβασή της στην ολομέλεια. «O κ. Σαλάτας, ο τελευταίος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που καρατομήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη (…) λέει ότι δεν έχει σχέση ούτε με τις παρακολουθήσεις ούτε με τις διευθετήσεις (…) είπε η κ. Κωνσταντοπούλου για να προσθέσει ότι «εδώ είμαστε ενώπιον μιας πάρα πολύ σκοτεινής και αξιόποινης δράσης με στόχο την δημοκρατική λειτουργία».