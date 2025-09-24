Στην ευθεία παραδοχή πως αποπέμφθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από παρέμβαση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, προχώρησε πριν από λίγο στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο διατελέσας για λίγους μήνες εντός του 2025 πρόεδρος του Οραγανισμού, Νίκος Σαλάτας.

Ο δεύτερος μάρτυρας της εξεταστικής κατονόμασε χωρίς περιστροφές ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης ήταν το πρόσωπο που τον καρατόμησε

Καταθέτοντας στην Επιτροπή, ο κ. Σαλάτας επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κ. Τυχεροπούλου (εργαζόμενη στον Οργανισμό) στην οποία καταλόγισε 20 αδικήματα, αλλά και στους εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας επειδή όπως είπε δεν ήλεγξαν την περίοδο 2022-2023.

«Η απόλυση» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ωστόσο σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη για το ποιο ήταν το πρόσωπο του μεγάρου Μαξίμου που τον απέπεμψε από τη θέση του είπε: «Ο κ Μυλωνάκης. Μίλησα μαζί του δεν του άρεσε η τοποθέτησή μου. Του είπα εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ την κατηγορία που είναι ψεύτικη. Δεν μπορώ να καταστήσω τον εαυτό μου ένοχο. Και μου λέει η πολιτική κτλ… Του λέω, εγώ είμαι δικαστής ας βάλετε πολιτικό…. Εκεί έγινε η απόλυση».

»Με πήρε τηλέφωνο η κ. Κυβέλου, εισαγγελέας Εφετών που είναι συντονίστρια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μου είπε “ρε Νίκο που ήρθες εδώ;”. Πηγαίνω εκεί και της λέω: κοίταξε να δεις, έρχεται ειδική επιστήμονας που πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει άλλους. Έχει πειθαρχικά και ποινικό αδίκημα. Μιλήσαμε πολύ είχε άλλη φιλοσοφία για το άτομο αυτό. Μου λέει υπάρχει πολυπλοκότητα ποιος θα μας βοηθήσει; πράγματι χρειάζεται αλλά όχι από άτομο που πρέπει να ελέγχεται», πρόσθεσε ο κ. Σαλάτας και συνέχισε: «πήγα δεύτερη φορά, είπα τα θέματα έγινε και τρίτη συνάντηση στα μέσα Μαρτίου. Της λέω έχετε κάνει πολύ λάθος θα έχετε προβλήματα στο μέλλον και ευθύνη γιατί έχετε στην υπηρεσία άνθρωπο που έπρεπε να ελέγχεται. Το θέμα ξεχάστηκε αλλά μας το θύμισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όταν με έγγραφο του ο κ. Πασχάλης ζητά την κ. Τυχεροπούλου με απόσπαση εκεί».

Για την Παρασκευή Τυχεροπούλου

Ο κ. Σαλάτας πρόσθεσε ακόμα ότι η κ. Τυχεροπούλου διέπραξε 20 συνολικά αδικήματα τα οποία όπως είπε αποδεικνύονται με έγγραφα.

«Στέλνουμε επιστολή στις 29/4 στον κ. Πασχάλη (ευρωπαϊκή Εισαγγελία). Στέλνω δεύτερη επιστολή που αναφέρω άλλο αδίκημα της, κακούργημα και λέω τις ευθύνες που έχει ο κ. Πασχάλης, ότι πρέπει να τιμήσει τον θεσμό ευρωπαϊκής εισαγγελίας και δεν μπορεί να αγνοεί τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν λέει υπάλληλος πρέπει να διωχθεί για 17 αδικήματα. Απαντάει μια Παρασκευή και αίρει την επιθυμία να πάει με απόσπαση εκεί- στην ευρωπαϊκή Εισαγγελία- η κ. Τυχεροπούλου και ότι θα πει στην κ. Παπανδρέου να δει τις διαδικασίες για να γυρίσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κ. Τυχεροπούλου. Δευτέρα έγινε έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και Τρίτη με συκοφαντεί ο Πασχάλης ότι παρεμπόδισα να γίνει έλεγχος», είπε και συνέχισε: «η συκοφαντία ήταν μεγάλη, έπρεπε να αντιδράσω, έπρεπε ο κ. Τσιάρας, δεν το έκανε και μετά ήμουν εγώ να αντιδράσω. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει στους εισαγγελείς το άτομο αυτό έχει κάνει 17, έχω βρει άλλα 3 έχω 20 τώρα αδικήματα. Τις επιστολές τις έστειλε ο κ. Τσιάρας στην κ. Αδιλείνη. Παράξενα πράγματα».

Ο κ. Σαλάτας άφησε αιχμές και κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη λέγοντας πως έχει μεγάλες ευθύνες για ψευδή βεβαίωση επ’ αυτοφώρω. «Υπήρχαν οι φραπέδες και οι χασάπηδες το 2019, 20, 21 όχι το 22,23 και εμφανίζονται μετά ξανά; Αυτή είναι επικίνδυνη ευρωπαϊκή εισαγγελία;», είπε.