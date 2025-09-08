Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ

Την τακτική «στρίβειν δια της… αναρμοδιότητας» επέλεξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης, προκειμένου να αποφύγει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις κακοτοπιές που αυτός μπορεί να επιφέρει ειδικά στο ζήτημα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μυλωνάκης, που εμφανίστηκε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα για να απαντήσει σε ερώτηση για το εσωτερικό σημείωμα του Μεγάρου Μαξίμου, απέφυγε αυτή τη φορά τον έλεγχο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που του ζήτησε να ενημερώσει το Σώμα για τις καταγγελίες και τα δημοσιεύματα, πως το πρωθυπουργικό μέγαρο γνώριζε και ενημέρωσε βουλευτές της ΝΔ για τις νόμιμες συνακροάσεις της ΕΛ.ΑΣ. στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικό ερώτημα, μάλιστα, για τις καταγγελίες του βουλευτή και πρώην υπουργού της ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου, είχε απευθύνει και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, χωρίς ωστόσο και τότε να λάβει απάντηση από τον υπουργό.

«Δεν θα συζητηθεί λόγω αναρμοδιότητας», είπε ο προεδρεύων, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μεταφέροντας την ενημέρωση της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στην ερώτηση της κ. Κωνσταντοπούλου, που αφορούσε στην «εμπλοκή σας, με εντολή Πρωθυπουργού, σε παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και των δικαστικών-εισαγγελικών ερευνών, κατά κατάχρηση εξουσίας, σχετιζόμενη με το σκάνδαλο-κακούργημα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το γεγονός της εκ μέρους σας ενημέρωσης βουλευτών για την απόφαση μη υπουργοποίησής τους, λόγω των συγκεκριμένων στοιχείων, αποδεικνύει και την πλήρη γνώση του Μεγάρου Μαξίμου, δηλαδή του κ. Μητσοτάκη, όλων των λεπτομερειών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων, εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Αποδεικνύει επίσης την δράση του κ. Μητσοτάκη προς συγκάλυψη των ευθυνών και διαχείριση των πολιτικών ζημιών», σημειώνει και επικαλείται την «πρόσφατη ηχηρή επιβεβαίωση αυτών από τον παραιτηθέντα υφυπουργό Χρήστο Μπουκώρο, ο οποίος σε δημόσια συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό επιβεβαίωσε ότι είχε ενημερωθεί για την ύπαρξη στοιχείων εναντίον του και για τη μη υπουργοποίησή του, σε προηγούμενο χρόνο, εξαιτίας των στοιχείων αυτών», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ερώτησή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Και ρωτά τον κ. Μυλωνάκη:

– «Η γνώση σας για τις συνομιλίες των βουλευτών και το περιεχόμενό τους προέρχεται από παρακολούθηση των βουλευτών ή από παρακολούθηση των απορρήτων ερευνών των εντεταλμένων οργάνων της Δικαιοσύνης;

– »Για πόσους και ποιους βουλευτές συνολικά είχατε τις πληροφορίες αυτές ως προς τις συνομιλίες τους σχετικά με τα κακουργήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή και με άλλα θέματα και τι πράξατε σχετικά;

– »Σε ποια μορφή και πού διατηρούνται οι πληροφορίες που αφορούν τις σχετικές συναντήσεις και επικοινωνίες σας με βουλευτές ως προς το περιεχόμενο των συνομιλιών τους; Έχουν αναφερθεί στις αρμόδιες Αρχές;».

Μυλωνάκης: Δεν ενημέρωσα ούτε ενημερώθηκα για επισυνδέσεις

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, πάντως, και προφανώς λόγω της διάστασης που λαμβάνει το ζήτημα, απάντησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook, ισχυριζόμενος πως ούτε ενημερώθηκε για τις επισυνδέσεις ούτε ενημέρωσε για το περιεχόμενό τους.

Συγκεκριμένα, αφού επιχείρησε να αποδώσει την απουσία του από τη Βουλή στην τήρηση της κοινοβουλευτικής τάξη και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε: «Καμία ενημέρωση δεν είχα και κανέναν δεν ενημέρωσα για το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στη Βουλή και αφορά δικαστική έρευνα του 2022, που έχει συσχετιστεί με έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που είναι σε εξέλιξη».

Όπως αναφέρει, μάλιστα, για την επικεφαλής της Πλεύσης, «απαγγέλλει κατηγορίες για ‘σειρά ποινικών αδικημάτων, κακουργηματικής και πλημμεληματικής φύσεως’ και ερωτά αν γνωρίζω συνομιλίες βουλευτών και το περιεχόμενό τους από παρακολούθηση των βουλευτών ή από παρακολούθηση των απορρήτων ερευνών των οργάνων της Δικαιοσύνης και σε ποια μορφή διατηρώ δήθεν τις σχετικές πληροφορίες – είναι μια τέτοια περίπτωση».

Επιπλέον, σημειώνει ότι η «εντοπίζει αστήρικτα δημοσιεύματα, σπέρνει μια θεωρία, την αναπαράγει μόνη της στη Βουλή και σε όποιο άλλο βήμα διαθέτει, παίρνει μετά τις δικές της μαρτυρίες ως δεδομένο αδιαπραγμάτευτο, φτιάχνει κατηγορητήρια και στη συνέχεια καταδικάζει όποιον θεωρεί ότι είναι εμπόδιο στα σχέδιά της. Όλα αυτά στο βωμό της μικροπολιτικής σκοπιμότητας. Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει βγάλει τα φαντασιακά συμπεράσματά της και προσπαθεί να δημιουργήσει το νέο πολιτικό της παραμύθι. Είναι προφανές ότι η απόπειρα επανεμφάνισης πρώην συντρόφων της, εύλογα της δημιουργεί μεγάλη πίεση και την σπρώχνει σε νέες ακραίες θεωρίες».