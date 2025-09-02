Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη στη Βουλή για τον Μυλωνάκη: «Γνώριζε έρευνες που δεν έπρεπε» – «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων»

Σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον ρόλο και τις ενέργειες του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα δημοσιεύματα αλλά και τις μαρτυρίες που τον θέλουν να έχει ενημερώσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο βουλευτές της ΝΔ για τις παρακολουθήσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, οδηγήθηκαν στη Βουλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης.

«Είναι σοβαρά τα πράγματα για τον κ. Μυλωνάκη, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι κάλεσε στο Μαξίμου το 2024 δύο βουλευτές σε χρόνο που δεν είχε δημοσιοποιηθεί ούτε ολοκληρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γνώριζε και κάλεσε δύο βουλευτές να τους πει ότι δεν θα γίνουν υπουργοί τον Ιούνιο του 2024», είπε στην αρχική της τοποθέτηση η κ. Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε:

«Ανέμεναν την υπουργοποίησή τους, ο κ. Μυλωνάκης τους κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου και τους είπε ότι δεν θα γίνετε υπουργοί γιατί υπάρχουν αυτές οι συνομιλίες σας που τις είχε πιάσει οι κοριός».

Η κ. Κωνσταντόπουλου δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε λέγοντας πως ο μόνος τρόπος για να γνωρίζει ο κ. Μυλωνάκης τις συνομιλίες ήταν είτε να παρακολουθεί τους βουλευτές (συνεχίζοντας τις υποκλοπές) είτε με την παρακολούθηση των ευρωπαίων εισαγγελέων. «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων», είπε χαρακτηριστικά δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση.

«Απάντησε ξεκάθαρα ότι το πλαίσιο ήταν η ενημέρωση από τεχνικό σύμβουλο για να μπορεί να έχει αντίληψη, δεν υπάρχει τίποτα από αυτό που λέτε για μυστικές ή παραμυστικές ενημερώσεις», απάντησε ο κ. Πλεύρης και πρόσθεσε: «Το να ξεσπά κάτι και να θες να ενημερωθείς για τις διαδικασίες προκειμένου να δοθούν πολιτικές απαντήσεις είναι αυτονόητη δουλειά που θα έκανε κάποιος σε αυτή τη θέση».

«Ο κ. Μυλωνάκης είχε στα χέρια του απόρρητο υλικό μαγνητοφωνήσεων. Υπάρχει σειρά δημοσιευμάτων και πρόσκληση σε 2 βουλευτές να τους πουν ότι δεν θα γίνεις υπουργός επειδή υπάρχουν στοιχεία εναντίον σου», αντίτεινε η κ. Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας: «Πρόκειται για βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις που φέρεται ότι εμπλέκεται ο κ. Μυλωνάκης και δεν έχει διαψεύσει ποτέ και έχει επιβεβαιωθεί το δημοσίευμα από τον κ. Μπουκώρο».

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σε αυτά που λέτε. Ποιος κατονόμασε τον κ. Μυλωνάκη; πουθενά! πείτε μου ποιο στοιχείο έχετε για δήθεν παρακολούθηση; Αλλά εσείς αρέσκεστε να πηγαίνετε βήματα παραπέρα, θα βγάλετε και αδικήματα και καταδικασμένους. Αυτά που λέτε δεν χρίζουν υπεράσπισης γιατί είναι θεωρίες που συχνά τις λέτε και παίρνετε τη μαρτυρία σας ως θέσφατο. Ο μόνος που υποστηρίζει αυτά που λέτε είστε εσείς», είπε κλείνοντας τη συζήτηση ο υπουργός.