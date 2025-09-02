Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε σήμερα τον άχαρο ρόλο να επιχειρήσει να παρουσιάσει ένα πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να φανεί ότι η κυβέρνηση είναι συνεπέστατη στη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι εκείνοι που πήραν αδίκως επιδοτήσεις θα τις επιστρέψουν. Λογικό να συμβεί αυτό από πλευράς Μαξίμου, με δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στη ΔΕΘ σε λίγες μέρες και κάτι θα πρέπει να πει για το θέμα. Ο τρόπος όμως που έγινε, όπως επίσης και τα στοιχεία δείχνουν τεράστια αγαρμποσύνη. Κι εξηγούμαστε:

Άνθρακες ο… θησαυρός

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε σε έρευνα για το χρονικό διάστημα 2019-2024. Αυτό αφορά σε έξι χρόνια. Γι’ αυτή την περίοδο ελέγχθηκαν 1.036 ΑΦΜ που φέρονται να εισέπραξαν ποσό της τάξης των 22,6 εκατ. ευρώ συνολικά. Όντως είναι εντυπωσιακό ως νούμερο αν το δει κάποιος έτσι στεγνά. Αν όμως αρχίσουμε τις μαθηματικές πράξεις σε συνδυασμό με τη διάρκεια της έρευνας, ο θησαυρός εξελίσσεται σε άνθρακα.

Εν πρώτοις αφού μιλάμε για έρευνα 6ετίας, σημαίνει ότι θα διαιρέσουμε το ποσό των 22,6 εκατ. ευρώ με τα έξι χρόνια. Αυτό μας κάνει περίπου 3,7 εκατ. το χρόνο. Εν συνεχεία αν το ποσό αυτό διαιρεθεί με τα επίμαχα 1,036 ΑΦΜ που παρουσίασε ο υπουργός, αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για ετήσια επιδότηση της τάξης των 3.571 ευρώ ετησίως σε κάθε ξεχωριστό ΑΦΜ. Γι’ αυτό το σκάνδαλο μιλάμε; Για 3,571 ευρώ το χρόνο;

Οι μέθοδοι της απάτης

Πάμε τώρα στην ουσία του πορίσματος. Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε, τις πέντε μεθόδους απάτης που χρησιμοποιήθηκαν, όπως προέκυψαν «από την έρευνα της ΕΛΑΣ» και είναι οι εξής:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες. • Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών. • Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου. • Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής. • Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Ποιός έκανε τον έλεγχο;

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in όλα τα ανωτέρω αποτελούν όντως πεδίο έρευνας, μόνο που δεν αφορά την ΕΛΑΣ και καμία άλλη υπηρεσία υπό τον κ. Χρυσοχοΐδη. Και αυτό γιατί πολύ απλά καμία μονάδα της ΕΛ.ΑΣ δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν π.χ. κάποιος κτηνοτρόφος δήλωσε αληθινό αριθμό ζώων ή όχι μιας και δεν έχει πρόσβαση στην κτηνιατρική βάση δεδομένων. Τέτοιος έλεγχος μπορεί να γίνει από κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιτόπιο έλεγχο, όπου γίνεται καταμέτρηση των δηλωθέντων ζώων ή εκτάσεων και ο έλεγχος αντιστοιχίας τους με όσα έχουν δηλωθεί στις πλατφόρμες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Με απλά λόγια», όπως αναφέρει το in άνθρωπος με βαθιά γνώση για το πως γίνονται οι έλεγχοι που επικαλέστηκε ο υπουργός, «ακόμα κι αν εδώ κι ενάμιση μήνα είχαν ξεκινήσει οι αστυνομικοί να ψάχνουν, θα ήταν αδύνατον να είχαν ολοκληρώσει την καταγραφή των στοιχείων, να είχαν διασταυρώσει τα στοιχεία και να είχαν καταφέρει να συντάξουν και σχετικό πόρισμα».

Η χρησιμοποίηση του «ενάμιση μήνα», μόνο τυχαία δεν είναι. Τόσος καιρός έχει περάσει από την αρχική δέσμευση του πρωθυπουργού ότι θα ελεγχθούν τα επίμαχα ΑΦΜ και πως θα «δημευτούν οι περιουσίες των παράνομων» και θα επιστραφούν οι παράνομες επιδοτήσεις. Μόνο που το συγκεκριμένο διάστημα είναι εξαιρετικά μικρό για να γίνει τέτοιος έλεγχος, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι το ίδιο διάστημα οι υπηρεσίες αφενός υπολειτουργούσαν -ελέω καλοκαιρινών αδειών- αφετέρου δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένα δεδομένα.

Έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ρωτάμε την άποψη του συνομιλητή μας για το πόρισμα. «Η δική μου αίσθηση είναι ότι πρόκειται για ελέγχους που είχε ήδη πραγματοποιήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τα αποτελέσματα των οποίων βρίσκονται και στα χέρια της ΕΛΑΣ», είναι η απάντηση. «Δεν μιλάμε δηλαδή για κάποια ξεχωριστή έρευνα και κυρίως δεν μιλάμε για καινούργια στοιχεία». Mάλιστα ο συνομιλητής μας σημειώνει πως δεν έγινε πουθενά λόγος από τον υπουργό για τα χιλιάδες ΑΦΜ που ελέγχονταν ως παράνομα και τα οποία στη συνέχεια πληρώθηκαν κανονικά χωρίς να υπάρξει αιτιολόγηση γι’ αυτό.

Όντως, οι αριθμοί που παρουσίασε ο κ. υπουργός στην πραγματική τους διάσταση δεν εντυπωσιάζουν. Αντιθέτως, μεγαλύτερη εντύπωση κάνουν περιπτώσεις όπως π.χ. της κας Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του στελέχους της ΝΔ στη Θεσσαλία που αποκάλυψε το in. Το να λαμβάνουν περί τα 2,5 εκατ. ευρώ τα 8 ΑΦΜ της οικογένειάς της σε μια εξαετία είναι ένα θέμα, καθώς αν κάνουμε τις αντίστοιχες πράξεις, το ποσό που αναλογεί σε κάθε ΑΦΜ ανέρχεται στα 52.000 ευρώ το ένα.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει π.χ. και για τα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη και άλλων γαλάζιων παιδιών που εισέπραξαν ουκ ολίγα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ποσά είναι σίγουρα είναι πιο εντυπωσιακά από τα 3.571 ευρώ του πορίσματος που παρουσίασε σήμερα ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι κομμάτι της δήλωσης του υπουργού αποδεικνύει ότι το σημερινό πόρισμα ήταν μια επικοινωνιακή προσπάθεια που εξελίχθηκε σε φούσκα. Είναι στο σημείο που λέει ότι «θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας». Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα της έως τώρα έρευνας που παρουσίασε ως πόρισμα έγινε από μη ειδικούς. Πράγμα αναμενόμενο αν δει κάποιος αναλυτικά τα στοιχεία του πορίσματος…