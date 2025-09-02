Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια

Πρωταθλήτρια στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύεται η Κρήτη καθώς φαίνεται να έχει λάβει τα 17 από τα συνολικά 22 εκατομμύρια του σκανδάλου.

Σύμφωνα με τον αμαρτωλό χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μόνο στην Κρήτη εντοπίστηκαν τα 850 ΑΦΜ από τα 1.036 που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις.

Ο χάρτης, παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, την κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, όπου συνολικά 53 ΑΦΜ έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις ύψους σχεδόν 1 εκατ. ευρώ.

Να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λίγες μέρες μάλιστα πριν τη ΔΕΘ, αφορούσαν το χρονικό διάστημα 2019-2024. Αυτό αφορά σε έξι χρόνια. Γι’ αυτή την περίοδο ελέγχθηκαν 1.036 ΑΦΜ που φέρονται να εισέπραξαν ποσό της τάξης των 22,6 εκατ. ευρώ συνολικά.

Πώς κατανέμονται τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ανά περιφέρεια:

Αττικής 46 ΑΦΜ, με συνολικό ποσό 761.250,80 ευρώ

Κεντρικής Μακεδονίας 53 ΑΦΜ, με 996.419,83 ευρώ

Θεσσαλίας 20 ΑΦΜ, με 989.278,52 ευρώ

Δυτικής Ελλάδας 16 ΑΦΜ, με 382.544,81 ευρώ

Κρήτης 850 ΑΦΜ με 17.234.489,85 ευρώ

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 8 ΑΦΜ, με 274.678,66 ευρώ

Πελοποννήσου 5 ΑΦΜ, με 64.108,36 ευρώ

Στερεάς Ελλάδας 22 ΑΦΜ, με 341.217,46 ευρώ

Νοτίου Αιγαίου 1 ΑΦΜ, με 12.941,07 ευρώ

Ηπείρου 4 ΑΦΜ, με 228.353,99 ευρώ

Ιονίων Νήσων 2 ΑΦΜ, με 40.950,39 ευρώ

Βορείου Αιγαίου 2 ΑΦΜ, με 27.173,35 ευρώ.

Οι έλεγχοι

Μέχρι σήμερα, έχουν ελεγχθεί 6.354 ΑΦΜ, από αυτά διαπιστώθηκε ότι τα 1.036 αφορούν παράνομες επιδοτήσεις έχουν και έχουν καταλογιστεί 22.667.522,17 ευρώ.

Η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

Η, έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

•Η ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.