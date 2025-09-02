newspaper
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακά τεχνάσματα πριν τη ΔΕΘ για το σκάνδαλο – Σόου Χρυσοχοϊδη για επιστροφή κλεμμένων
Ελλάδα 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:12

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακά τεχνάσματα πριν τη ΔΕΘ για το σκάνδαλο – Σόου Χρυσοχοϊδη για επιστροφή κλεμμένων

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για τις ενέργειες των αρχών αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους για την πορεία της έρευνας σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφού η Βουλή έκλεισε άρον άρον το θέμα με τους κυβερνητικούς χειρισμούς να προκαλούν αλγεινές εντυπώσεις για την αντιμετώπιση των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επιχειρεί τώρα να επιδείξει έργο ενώ εμπλεκόμενοι βουλευτές και υπουργοί έκαναν τις διακοπές τους απαλλαγμένοι από τις ευθύνες τους. Τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αρκέστηκε να παρουσιάσει τους ελέγχους που γίνονται μετά την ποινική έρευνα που έχει διατάξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά στον εντοπισμό των ΑΦΜ που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκίνησε λέγοντας ότι «καθήκον της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα», ενώ ανέφερε ότι αυτοί «οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα».

Προκαταρκτική Εξέταση

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε και ανέφερε ότι έχει εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης που ερευνά τα όσα συνέβησαν με τις επιδοτήσεις μεταξύ των ετών 2019 – 2024.

Μέχρι σήμερα, έχουν ελεγχθεί 6.354 ΑΦΜ, από αυτά διαπιστώθηκε ότι τα 1.036 αφορούν παράνομες επιδοτήσεις έχουν και έχουν καταλογιστεί 22.667.522 ευρώ

«Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις

  1. εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία,
  2. κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,
  3.  κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,
  4. ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση».

Για την εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, η Υπηρεσία προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

1 Διασφάλιση του γνήσιου και απαραβίαστου των ψηφιακών δεδομένων, με την εξαγωγή αντιγράφου και κατάσχεση αυτού από το Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπου αφορούν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) φυσικών/ νομικών προσώπων προς τον Οργανισμό. Η διαδικασία αυτή διήρκησε από τις 9 Ιουλίου 2025 έως τις 28 Ιουλίου 2025.

2 Με την έγκριση του Εισαγγελέα τέθηκαν κριτήρια για την έναρξη της έρευνας και τον εντοπισμό των αρχικών μορφών απάτης. Ο καθορισμός των κριτηρίων μέχρι την τρέχουσα χρονική περίοδο, προέκυψε από την προγενέστερη διερεύνηση παρόμοιων υποθέσεων της Υπηρεσίας, την αξιολόγηση καταγγελλόμενων στοιχείων, παρεχόμενων πληροφοριών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή των επιδοτήσεων.

Σημειώνουμε ότι από τους Α.Φ.Μ., που προέκυψαν με την εφαρμογή των προαναφερόμενων κριτηρίων, επιλέχθηκαν να διερευνηθούν, από τους χειριστές της Υπηρεσίας, αυτοί που -από την πρώτη έρευνα- παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας – απάτης.

Οι έλεγχοι

Μέχρι σήμερα, έχουν ελεγχθεί 6.354 ΑΦΜ, από αυτά διαπιστώθηκε ότι τα 1.036 αφορούν παράνομες επιδοτήσεις έχουν και έχουν καταλογιστεί 22.667.522,17 ευρώ.

Η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

Η, έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

•Η ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Η παραγγελία του Εισαγγελέα εκτελείται αδιάλειπτα και για αυτόν τον σκοπό θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους:

  • Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων (ΑΦΜ).
  • Εξέταση δραστηριοποίησης εγκληματικών ομάδων, οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων.
  • Τον προσδιορισμό, εκ νέου, μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων.

