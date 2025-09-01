Ζήτημα ακυρότητας της ψηφοφορίας – τραγέλαφο της προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει η αντιπολίτευση

Να ακυρωθούν τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας – τραγέλαφο που διεξήχθη στην Ολομέλεια λίγο πριν την λήξη των εργασιών της Βουλής για το καλοκαίρι, για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε και επίσημα η αντιπολίτευση.

Το θέμα ετέθη κατά τη διάρκεια της πρώτης Διάσκεψης των Προέδρων που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας από το ΠΑΣΟΚ, που ζήτησε μάλιστα και επανάληψη της ψηφοφορίας.

Με επιστολές τους συνηγόρησαν και οι ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ.

Διορία

Η αντιπολίτευση εμφανίζεται ενοχλημένη από τον τρόπο με τον οποίο η πλειοψηφία επέλεξε να προχωρήσει σε κοινοβουλευτικούς ακροβατισμούς με το ν’ απαγορεύσει στους βουλευτές της να ψηφίσουν, υποχρεώνοντας με τέχνασμα 75 από αυτούς να κάνουν χρήση της λεγόμενης επιστολικής προκειμένου να μη θεωρηθεί η διαδικασία άκυρη.

Ήδη από εκείνη την συνεδρίαση είχε ξεσπάσει μεγάλη αναταραχή γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στη διάσκεψη με τον Παναγιώτη Δουδωνή από το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για εκκρεμή ψηφοφορία, καθώς υπήρξε παραβίαση του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής και να ζητά επανάληψή της.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, έθεσε σε ψηφοφορία (γνωρίζοντας πως η ΝΔ έχει προφανώς τη πλειοψηφία) το αν η διάσκεψη των προέδρων μπορεί να απορρίψει απόφαση της Ολομέλειας, λέγοντας ότι μόνο το αντίστροφο μπορεί να γίνει, δηλαδή, η Ολομέλεια να απορρίψει απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων.

Στη ψηφοφορία τελικά δεν συμμετείχε η αντιπολίτευση.

Επίσης στη Διάσκεψη τέθηκε και το ζήτημα της επιστολικής ψήφου και το κατά πόσο θα πρέπει να συνεχιστεί η χαλαρή ερμηνεία του κανονισμού που είχε επιτραπεί λόγω covid αλλά συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, καθώς προφανώς “βόλευε” όλες τις πτέρυγες του κοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Κακλαμάνης φέρεται να έδωσε διορία στα κόμματα ενός μήνα προκειμένου να αποφασίσουν, με τη Διάσκεψη να λαμβάνει τις τελικές της αποφάσεις στις αρχές του Οκτώβρη.