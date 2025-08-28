Το τέλος της καλοκαιρινής ανάπαυλας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σηματοδοτεί η επανεκκίνηση της Βουλής. Με αιτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου, νομοθετική εργασία στις επιτροπές και ανακοινώσεις προς το Σώμα η εθνική αντιπροσωπεία έπιασε δουλειά μετά τις θερινές διακοπές.

Έχοντας απομείνει μόνο μερικές ημέρες για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο ο Σεπτέμβριος έρχεται με φόρα μαζί με τη νέα δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μία σκιά θα ακολουθεί τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και τις προσπάθειες για ανάκαμψη της κυβέρνησης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πριν να συμβεί όμως αυτό, με την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα θέσει εμφατικά στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι «η παρωδία που σημειώθηκε στην ψηφοφορία για την προανακριτική δεν παράγει αποτέλεσμα και το αίτημα δεν έχει απορριφθεί».

Η ντροπή της 30ης Ιουλίου

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουλίου, κατά τη διαδικασία και την ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είχε ζητήσει αναβολή, επικαλούμενο τις συνθήκες που επικράτησαν με τις αθρόες επιστολικές ψήφους βουλευτών της ΝΔ.

Ωστόσο, το προεδρείο της Βουλής κήρυξε περαιωμένη τη διαδικασία και προχώρησε στην ψηφοφορία, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να αποχωρεί καταγγέλλοντας τη διαδικασία.

Το κυβερνών κόμμα μάλιστα, έχοντας την πλειοψηφία, αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με την έναρξη των εργασιών της να παραπέμπεται για μετά τη ΔΕΘ, ώστε να υπάρχει «καθαρό πεδίο» για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Η έρευνα, που τρέχει από τα τέλη του 2023, έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό σεισμό, με την κυβέρνηση να επιμένει στην διάχυση ευθυνών, καθώς πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες απάτες που έχουν καταγραφεί σε βάρος του αγροτικού τομέα και των ευρωπαϊκών ταμείων στη χώρα μας.

«Πολλά ονόματα βουλευτών»

Πίσω στη δικογραφία, που λίαν συντόμως αναμένεται στη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου του MEGA Ιωάννας Μάνδρου, το πρώτο κομμάτι της δικογραφίας που πήγε στη Βουλή είναι ένα μικρό κομμάτι.

«Η μεγάλη έρευνα είναι πίσω, ασφαλώς έρχεται άλλη δικογραφία, μεγαλύτερη και ευρύτερη, τον Σεπτέμβριο» ανέφερε στο κεντρικό δελτίο (17/07) του «μεγάλου καναλιού» με τον ένατο μήνα του χρόνου να πλησιάζει και την κυβέρνηση να βρίσκεται σε «αναμμένα κάρβουνα».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη νέα δικογραφία «υπάρχουν πολλά ονόματα βουλευτών, περισσότερων από αυτά που έχουν φτάσει στη Βουλή». Προς το παρόν, οι ίδιες πληροφορίες, «αναφέρουν ότι δεν έχουμε κάποιο πολιτικό πρόσωπο στο επίπεδο του υπουργού, αλλά δεν δίνουν αυτήν την πληροφορία με απόλυτη βεβαιότητα, με την έννοια ότι χρησιμοποιούν την έκφραση ‘προς το παρόν’ και εκτός απροόπτου καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη», σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο MEGA η Ιωάννα Μάνδρου.

Στο μεταξύ, ισχυρό είναι το ενδεχόμενο κατάθεσης νέου αιτήματος για προανακριτική επιτροπή σχετικά με σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη και πριν από τη ΔΕΘ.

Νέα στοιχεία για την απάτη μέσω… ΕΛΤΑ

Το διάστημα που η Βουλή ήταν κλειστή, νέα στοιχεία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν στη δημοσιότητα, την ώρα που είναι ορατός ο κίνδυνος μη καταβολής επιδοτήσεων σε χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει θέσει στο επίκεντρο μια απάτη που έγινε από αγρότες που χρησιμοποίησαν μέχρι και τα ΕΛΤΑ για να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, οι επιτήδειοι εμφανίζονταν να μισθώνουν βοσκοτόπια και να ζητούν επιδοτήσεις από την ΕΕ, βάζοντας ως ιδιοκτήτη των αγροτεμαχίων τα ΕΛΤΑ.

Όπως διαπιστώθηκε από εσωτερική έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο το 2019, συνολικά 456 αγρότες είχαν λάβει παράνομα ενισχύσεις με αυτή τη μέθοδο, την ώρα που τα ΕΛΤΑ εμφανίζονταν στα χαρτιά να διαθέτουν περίπου 4.500 αγροτεμάχια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η ζημιά στα κοινοτικά κονδύλια ξεπερνά τα 15,2 εκατ. ευρώ, με την ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι να ζητά περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από την Οικονομική Αστυνομία.