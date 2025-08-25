newspaper
Από καλοκαίρι, φθινόπωρο – Στα βαθιά η κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο
Πολιτική Γραμματεία 25 Αυγούστου 2025 | 21:09

Από καλοκαίρι, φθινόπωρο – Στα βαθιά η κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο

Δρόμος στρωμένος με αγκάθια για την κυβέρνηση που θα επιχειρήσει να αντιστρέψει το εις βάρος της κλίμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Spotlight

Με την επαναλειτουργία της Βουλής τα κόμματα επιστρέφουν στην κανονικότητα. Ο πρωθυπουργός έδωσε το έναυσμα με την μετακαλοκαιρινή ανασκόπηση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ άδραξαν την ευκαιρία λαμβάνοντας το «προσκλητήριο» και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην επικείμενη παρουσία του στη ΔΕΘ, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, προσέρχεται με «καλάθι» 1,5 δισ. ευρώ. Ένα ποσό που από την αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται «ψίχουλα» μετά την ανελέητη «φοροεπιδρομή κατά της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων μέσω της έμμεσης και άμεσης φορολογίας».

Πόλωση προσεχώς που θα θυμίζει προεκλογική περίοδο με αντιπαραθέσεις και νέα πεδία σύγκρουσης

Στην κυβέρνηση όχι μόνο αμφισβητούν την κριτική αλλά ποντάρουν τα ρέστα τους στην προσπάθεια αναστροφής του αρνητικού κλίματος που επιδεινώθηκε πολύ μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και επιπροσθέτως μετά τη νέα πύρινη καταστροφή που βίωσε η χώρα μας.

Τα πρώτα «πυρά» μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα

Οι πρώτες τροχιοδεικτικές βολές μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά φανέρωσαν τι θα ακολουθήσει εντός και εκτός Βουλής. Οι τόνοι ανέβηκαν και συντηρούνται σε υψηλά επίπεδα για δεύτερο 24ωρο.

Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι νέους πολιτικούς απατεώνες, οι οποίοι τάζουν λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ενώ προηγουμένως το ΠΑΣΟΚ επέμενε πως «η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται ακάθεκτη αφού σημαντικό μέρος των εσόδων ΦΠΑ ευνοείται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια των τελευταίων ετών ενώ η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας διατηρεί τις σημαντικές επιπτώσεις στη φορολογική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις όποιες μικρές ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών».

Ξεχάστε 13ο μισθό και 13η σύνταξη

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του απάντησε και στον εκπρόσωπο του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη που σε συνέντευξή του είπε ότι το κόμμα του θέλει να επανέλθει ο 13ος μισθός.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. «Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. Ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη αντίστοιχα που λέει η αντιπολίτευση, κοστίζει δημοσιονομικά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ» ανέφερε και συμπλήρωσε πως ο πρωθυπουργός προσέρχεται στη ΔΕΘ με συνολικά ένα «καλάθι» 1,5 δισ. ευρώ.

Πιστός στο δόγμα «λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν» ο κυβερνητικός αξιωματούχος κάλεσε «το ΠΑΣΟΚ να πει στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων ότι προτείνει να δοθούν μόνο αυτά. Να πάρουν μόνο ένα μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην μειωθούν κι άλλοι φόροι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους δημοσίους υπαλλήλους, να μην δοθούν κι άλλα μόνιμα μέτρα στους συνταξιούχους (…)».

Εν όψει της ΔΕΘ στη Χαριλάου Τρικούπη καλούν την κυβέρνηση «να επικοινωνήσει στην κοινωνία το ευρύτερο σχέδιο της για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Οφείλει επίσης να ενημερώσει πώς εντάσσονται οι εξαγγελλόμενες παρεμβάσεις της σε αυτό το στόχο ή εάν πρόκειται για μέτρα επικοινωνιακού και εκλογικού χαρακτήρα χωρίς σαφή στόχευση και με βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό».

Δράττοντας την ευκαιρία «πετάχτηκε» και ο υπουργός Υγείας που αφού έσπευσε να πει πως «δεν είμαι πρωθυπουργός για να κάνω ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ» φρόντισε να φτιάξει το κλίμα με προκλητικές δηλώσεις, προβλέποντας «πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση γι’ αυτά που θα ανακοινωθούν».

Δοκιμασία για όλους

Η 89η Διεθνή Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει κρας τεστ για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση που καλούνται να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους ενόψει ενός δύσκολου φθινοπώρου με τις συσκέψεις στα κομματικά επιτελεία να πυκνώνουν ενώ στην εξίση θα μπουν και οι πρώτες κυλιόμενες μετρήσεις των εταιρειών δημοσκοπήσεων.

Τα πυρά του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν περιορίστηκαν στο ΠΑΣΟΚ και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, παραχώρησε συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» προκαλώντας νέες αναταράξεις στο Μαξίμου.

Δίχως να αποκαλύψει τις προθέσεις του για τυχόν επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή και λέγοντας ότι, προς το παρόν, γράφει το βιβλίο του, χωρίς να σκέφτεται τίποτα άλλο, ο Αλέξης Τσίπρας διεμήνυσε ότι ποτέ δεν διψούσε για εξουσία, προσθέτοντας ωστόσο πως του λείπει «η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους».

Μόνιμα στο στόχαστρο της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας

Ακούν Τσίπρας και ηχούν συναγερμοί

Τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα ηχούν ως συναγερμός στην κυβέρνηση καθώς το ενδεχόμενο της ανατροπής των υπαρχουσών ισορροπιών στην πολιτική σκηνή δεν μπορεί να αποκλειστεί. Έτσι, με κάθε ευκαιρία, ο Παύλος Μαρινάκης επανέρχεται, σχεδόν εμμονικά, οικοδομώντας μια στρατηγική άμυνας εκμηδένισης του κυβερνητικού έργου την περίοδο 2015-2019.

Εξαπολύοντας μια απολύτως αγοραία και εκτός ορίων επίθεση είπε πως «στον μόνο που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει, τους περίφημους νόμους που είχαν περάσει, την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα. Ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για τους έγκλειστους των φυλακών. Απόδειξη ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλειστους των φυλακών», φανερώνοντας σε ένα βαθμό πανικό.

Και συνέχισε με τη χιλιοπαιγμένη κασέτα για τα έργα και της ημέρες του κ. Τσίπρα: «χρέωσε στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, έστησε τον κόσμο σε ουρές, εξαπάτησε την κοινωνία, είχε πει ότι θα μειώσει ή θα καταργήσει φόρους και τους αύξησε. Είναι ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη (…) Είναι ο πρωθυπουργός που συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά (…). Αν θέλει ο κ. Τσίπρας να επιστρέψει, δικαίωμά του. Δημοκρατία έχουμε, αλλά σίγουρα όλα αυτά θα έρχονται και ξανάρχονται και δεν πρόκειται να τα ξεχάσει κανείς».

Το in είναι σε θέση να γνωρίζει ότι είναι πολύ πρώιμο να γίνεται λόγος για κόμμα, όταν ο ίδιος ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι προτεραιότητά του είναι το βιβλίο του που σχεδόν έχει ολοκληρώσει και με το οποίο φιλοδοξεί να κλείσει έναν πολιτικό κύκλο.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στη Le Monde είναι μια από τις σπάνιες στιγμές που ζητείται από ευρωπαϊκό μέσο αυτού του διαμετρήματος η άποψη Έλληνα πρώην πρωθυπουργού.

Σε θέση μάχης ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζεται επίσης για τη ΔΕΘ και με την ευκαιρία της επανεμφάνισης του πρωθυπουργού, μετά από μια εβδομάδας απουσίας, τονίστηκε πως «η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική. Με πάταξη των καρτέλ που αισχροκερδούν, μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία για να ανασάνει».

«Η μερίδα του λέοντος των πρωτογενών πλεονασμάτων που προέρχονται από την φοροαφαίμαξη των εργατικών λαϊκών στρωμάτων», σημειώνει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ υποστηρίζει από χθες ότι «σταθερή αρχή και της κυβέρνησης του Kυρ. Μητσοτάκη είναι η μερίδα του λέοντος των πρωτογενών πλεονασμάτων που προέρχονται από την φοροαφαίμαξη των εργατικών λαϊκών στρωμάτων με τους άδικους άμεσους και έμμεσους φόρους να διοχετεύεται στη στήριξη των κερδών των μεγαλοεπιχειρηματιών, γι αυτό και τα όποια ψίχουλα περισσέψουν ούτε κατά διάνοια μπορούν να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους». Τονίζει ότι «τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αποτυπώνονται όχι μόνο στους μισθούς που εξανεμίζονται σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και στην υγεία με το ΕΣΥ των ράντζων και των μεγάλων αναμονών, στη δημόσια παιδεία της διαρκούς υποβάθμισης, όπως τώρα με τις συγχωνεύσεις και παντού».

World
ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

Business
Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
«Απορρύθμιση» 25.08.25

Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων - Το 13ωρο στις ερωτοαπαντήσεις του υπουργείου

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει ημερήσια 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Αντιδρούν τα συνδικάτα. Το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε σχέδιο νόμου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα
Πολιτική 25.08.25

Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα

Η νέα ανάρτηση Τσίπρα ως απάντηση σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που κατέφυγε σε χυδαιότητες προκειμένου να αποδυναμώσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Τα βασικά ερωτήματα του πρώην πρωθυπουργού που δεν απαντήθηκαν από το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα

«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση στο κόμμα της Κουμουνδούρου μέσω κυβερνητικών πηγών.

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής
Πολιτική 25.08.25

Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής

Κρεσέντο τοξικότητας από Μαξίμου, μέσω του Παύλου Μαρινάκη: Επιτίθεται αγοραία στον Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να απαξιώσει την αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα ζητήματα της Οικονομίας, ενώ καλύπτει Αδωνη Γεωργιάδη για την ακραία επίθεση στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ και επιμένει στη στοχοποίηση των ΜΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι
Πολιτική 25.08.25

Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι

Ως case study μπορεί να χαρακτηριστεί το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις απευθείας αναθέσεις στα νοσοκομεία. Η αντίδραση Γεωργιάδη που έβγαλε... άσχετους τους ελεγκτές και το μεγάλο πάρτι με τις προμήθειες...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής
Βουλή 25.08.25

Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις έδρες, στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Σύνταξη
Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
Βουλή 25.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις
Βουλή 25.08.25

ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις

Με την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα θέσει εμφατικά στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι «η παρωδία που σημειώθηκε στην ψηφοφορία για την προανακριτική δεν παράγει αποτέλεσμα και το αίτημα δεν έχει απορριφθεί»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΚΚΕ: Να εφαρμοστεί άμεσα το ψήφισμα της βουλής για την Παλαιστίνη – Από σκοπιμότητα ο Ανδρουλάκης ζητά επιβεβαίωση
Πυρά 25.08.25

ΚΚΕ κατά Ανδρουλάκη: Από σκοπιμότητα ζητά επιβεβαίωση και όχι εφαρμογή του ψηφίσματος της Βουλής για την Παλαιστίνη

Για ποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης ζητά “επικαιροποίηση και επιβεβαίωση” ενός ομόφωνου ψηφίσματος που απλά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, διερωτάται το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών
Σφοδρά πυρά 25.08.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών

«Ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής, η κυβέρνηση ματαίως θριαμβολογεί για να μας πείσει ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών
«Φρίκη στη Γάζα» 25.08.25

Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών

«Η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, με την ιστορική σχέση που έχει με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, και τη διασπορά τους, πρέπει να υψώσει τη φωνή της λογικής, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»
ΠΑΣΟΚ 25.08.25

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ζητεί επίσης «την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών»

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!

Ο 17χρονος, Ρίο Νγκουμόχα, μπήκε αλλαγή στο 90+6′ και στο 90+10′ έδωσε τη νίκη με 3-2 στη Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ που είχε ισοφαρίσει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο.

Σύνταξη
ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών
Στρατιωτική πίεση 25.08.25

ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, καθώς ισχυρές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, με επιχείρημα την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προπονήθηκε, μπαίνει την Τρίτη στο πρόγραμμα και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Οι παρατηρήσεις του Βάσκου για τον Αστέρα και η απάντηση στο «γιατί Γιαζίτσι».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
«Καμπανάκι» Γιαννάκου για τις παθογένειες του ΕΣΥ – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας
Ελλάδα 25.08.25

«Καμπανάκι» Γιαννάκου για τις παθογένειες του ΕΣΥ – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος κάνει αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ, εστιάζοντας στην έλλειψη προσωπικού, τις τεράστιες λίστες αναμονής και τις ελλείψεις σε υποδομές

Σύνταξη
POLITICO: Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το «κακό ιστορικό» της Ελλάδας
POLITICO 25.08.25

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» - Το «κακό ιστορικό» της Ελλάδας

Αντιμέτωπη με άλλη μια έρευνα, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ξανά η κυβέρνηση. Αυτήν τη φορά, όπως αποκαλύπτει το Politico, ερευνάται, για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Σύνταξη
Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»
Μάχη για τη ζωή 25.08.25

Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»

Ο πατέρας του 40χρονου εγκαυματία, από τη φωτιά στον ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Είπε ότι ο γιος του έπαθε ανακοπή το πρώτο βράδυ, αλλά γλίτωσε.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης
Συνάντηση γιγάντων 25.08.25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, αποδεχόμενος το βραβείο από το Φεστιβάλ Βενετίας, δήλωσε: «Πάντα προσπαθούσα να είμαι ένας πιστός στρατιώτης του κινηματογράφου και αυτό μοιάζει με παράσημο για το έργο μου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά

«75 Χρόνια Μαρακανά: Ένα Μεγάλο Στάδιο σε Πλήρη Κίνηση», είναι ο τίτλος της έκθεσης στο ιστορικό Παλάσιο Τιραντέντες του Ρίο Ντε Τζανέιρο

Βάιος Μπαλάφας
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης

Μια πραγματική κόλαση βίωνε στα χέρια του κακοποιητή συζύγου και δολοφόνου της, η 36χρονη γυναίκα από τον Βόλο, την οποία ο δράστης κατακρεούργησε μπροστά στα 4 παιδιά τους.

Σύνταξη
H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 25.08.25

H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός

Σε ένα ματς θρίλερ με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Φλαμένγκο νίκησε την Μπάρτσα και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διηπειρωτικό Νέων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης
«Δεν παίρνω ναρκωτικά» 25.08.25

Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης

«Η ψυχαγωγία είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν είναι πλέον παιχνίδι» ανέφερε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, ο ράπερ Ice-T μιλώντας για τους θανάτους των δύο φίλων του από φαιντανύλη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 25.08.25

Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 25.08.25

«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλεί τις επιθέσεις σε νοσοκομεία της Γάζας «τραγικό ατύχημα», ενώ το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός ακόμη δημοσιογράφου

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Τορίνο
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Ίντερ – Τορίνο

LIVE: Ίντερ – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Τορίνο για την 1η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας
Ελλάδα 25.08.25

Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Στο σημείο είχαν σπεύσει Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο παρά τις εκκλήσεις και των περίοικων η γυναίκα έπεσε στο κενό την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα

Σύνταξη
