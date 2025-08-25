Με την επαναλειτουργία της Βουλής τα κόμματα επιστρέφουν στην κανονικότητα. Ο πρωθυπουργός έδωσε το έναυσμα με την μετακαλοκαιρινή ανασκόπηση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ άδραξαν την ευκαιρία λαμβάνοντας το «προσκλητήριο» και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην επικείμενη παρουσία του στη ΔΕΘ, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, προσέρχεται με «καλάθι» 1,5 δισ. ευρώ. Ένα ποσό που από την αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται «ψίχουλα» μετά την ανελέητη «φοροεπιδρομή κατά της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων μέσω της έμμεσης και άμεσης φορολογίας».

Πόλωση προσεχώς που θα θυμίζει προεκλογική περίοδο με αντιπαραθέσεις και νέα πεδία σύγκρουσης

Στην κυβέρνηση όχι μόνο αμφισβητούν την κριτική αλλά ποντάρουν τα ρέστα τους στην προσπάθεια αναστροφής του αρνητικού κλίματος που επιδεινώθηκε πολύ μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και επιπροσθέτως μετά τη νέα πύρινη καταστροφή που βίωσε η χώρα μας.

Τα πρώτα «πυρά» μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα

Οι πρώτες τροχιοδεικτικές βολές μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά φανέρωσαν τι θα ακολουθήσει εντός και εκτός Βουλής. Οι τόνοι ανέβηκαν και συντηρούνται σε υψηλά επίπεδα για δεύτερο 24ωρο.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι νέους πολιτικούς απατεώνες, οι οποίοι τάζουν λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ενώ προηγουμένως το ΠΑΣΟΚ επέμενε πως «η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται ακάθεκτη αφού σημαντικό μέρος των εσόδων ΦΠΑ ευνοείται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια των τελευταίων ετών ενώ η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας διατηρεί τις σημαντικές επιπτώσεις στη φορολογική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις όποιες μικρές ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών».

Ξεχάστε 13ο μισθό και 13η σύνταξη

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του απάντησε και στον εκπρόσωπο του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη που σε συνέντευξή του είπε ότι το κόμμα του θέλει να επανέλθει ο 13ος μισθός.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. «Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. Ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη αντίστοιχα που λέει η αντιπολίτευση, κοστίζει δημοσιονομικά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ» ανέφερε και συμπλήρωσε πως ο πρωθυπουργός προσέρχεται στη ΔΕΘ με συνολικά ένα «καλάθι» 1,5 δισ. ευρώ.

Πιστός στο δόγμα «λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν» ο κυβερνητικός αξιωματούχος κάλεσε «το ΠΑΣΟΚ να πει στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων ότι προτείνει να δοθούν μόνο αυτά. Να πάρουν μόνο ένα μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην μειωθούν κι άλλοι φόροι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους δημοσίους υπαλλήλους, να μην δοθούν κι άλλα μόνιμα μέτρα στους συνταξιούχους (…)».

Εν όψει της ΔΕΘ στη Χαριλάου Τρικούπη καλούν την κυβέρνηση «να επικοινωνήσει στην κοινωνία το ευρύτερο σχέδιο της για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Οφείλει επίσης να ενημερώσει πώς εντάσσονται οι εξαγγελλόμενες παρεμβάσεις της σε αυτό το στόχο ή εάν πρόκειται για μέτρα επικοινωνιακού και εκλογικού χαρακτήρα χωρίς σαφή στόχευση και με βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό».

Δράττοντας την ευκαιρία «πετάχτηκε» και ο υπουργός Υγείας που αφού έσπευσε να πει πως «δεν είμαι πρωθυπουργός για να κάνω ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ» φρόντισε να φτιάξει το κλίμα με προκλητικές δηλώσεις, προβλέποντας «πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση γι’ αυτά που θα ανακοινωθούν».

Δοκιμασία για όλους

Η 89η Διεθνή Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει κρας τεστ για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση που καλούνται να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους ενόψει ενός δύσκολου φθινοπώρου με τις συσκέψεις στα κομματικά επιτελεία να πυκνώνουν ενώ στην εξίση θα μπουν και οι πρώτες κυλιόμενες μετρήσεις των εταιρειών δημοσκοπήσεων.

Τα πυρά του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν περιορίστηκαν στο ΠΑΣΟΚ και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, παραχώρησε συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» προκαλώντας νέες αναταράξεις στο Μαξίμου.

Δίχως να αποκαλύψει τις προθέσεις του για τυχόν επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή και λέγοντας ότι, προς το παρόν, γράφει το βιβλίο του, χωρίς να σκέφτεται τίποτα άλλο, ο Αλέξης Τσίπρας διεμήνυσε ότι ποτέ δεν διψούσε για εξουσία, προσθέτοντας ωστόσο πως του λείπει «η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους».

Ακούν Τσίπρας και ηχούν συναγερμοί

Τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα ηχούν ως συναγερμός στην κυβέρνηση καθώς το ενδεχόμενο της ανατροπής των υπαρχουσών ισορροπιών στην πολιτική σκηνή δεν μπορεί να αποκλειστεί. Έτσι, με κάθε ευκαιρία, ο Παύλος Μαρινάκης επανέρχεται, σχεδόν εμμονικά, οικοδομώντας μια στρατηγική άμυνας εκμηδένισης του κυβερνητικού έργου την περίοδο 2015-2019.

Εξαπολύοντας μια απολύτως αγοραία και εκτός ορίων επίθεση είπε πως «στον μόνο που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει, τους περίφημους νόμους που είχαν περάσει, την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα. Ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για τους έγκλειστους των φυλακών. Απόδειξη ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλειστους των φυλακών», φανερώνοντας σε ένα βαθμό πανικό.

Και συνέχισε με τη χιλιοπαιγμένη κασέτα για τα έργα και της ημέρες του κ. Τσίπρα: «χρέωσε στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, έστησε τον κόσμο σε ουρές, εξαπάτησε την κοινωνία, είχε πει ότι θα μειώσει ή θα καταργήσει φόρους και τους αύξησε. Είναι ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη (…) Είναι ο πρωθυπουργός που συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά (…). Αν θέλει ο κ. Τσίπρας να επιστρέψει, δικαίωμά του. Δημοκρατία έχουμε, αλλά σίγουρα όλα αυτά θα έρχονται και ξανάρχονται και δεν πρόκειται να τα ξεχάσει κανείς».

Το in είναι σε θέση να γνωρίζει ότι είναι πολύ πρώιμο να γίνεται λόγος για κόμμα, όταν ο ίδιος ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι προτεραιότητά του είναι το βιβλίο του που σχεδόν έχει ολοκληρώσει και με το οποίο φιλοδοξεί να κλείσει έναν πολιτικό κύκλο.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στη Le Monde είναι μια από τις σπάνιες στιγμές που ζητείται από ευρωπαϊκό μέσο αυτού του διαμετρήματος η άποψη Έλληνα πρώην πρωθυπουργού.

Σε θέση μάχης ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζεται επίσης για τη ΔΕΘ και με την ευκαιρία της επανεμφάνισης του πρωθυπουργού, μετά από μια εβδομάδας απουσίας, τονίστηκε πως «η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική. Με πάταξη των καρτέλ που αισχροκερδούν, μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία για να ανασάνει».

Το ΚΚΕ υποστηρίζει από χθες ότι «σταθερή αρχή και της κυβέρνησης του Kυρ. Μητσοτάκη είναι η μερίδα του λέοντος των πρωτογενών πλεονασμάτων που προέρχονται από την φοροαφαίμαξη των εργατικών λαϊκών στρωμάτων με τους άδικους άμεσους και έμμεσους φόρους να διοχετεύεται στη στήριξη των κερδών των μεγαλοεπιχειρηματιών, γι αυτό και τα όποια ψίχουλα περισσέψουν ούτε κατά διάνοια μπορούν να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους». Τονίζει ότι «τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αποτυπώνονται όχι μόνο στους μισθούς που εξανεμίζονται σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και στην υγεία με το ΕΣΥ των ράντζων και των μεγάλων αναμονών, στη δημόσια παιδεία της διαρκούς υποβάθμισης, όπως τώρα με τις συγχωνεύσεις και παντού».