newspaper
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 17:22
Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου – Πού έχει κίνηση
Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 15:37
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Κατερίνη - Γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη – Οι αντιδράσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 24 Αυγούστου 2025 | 16:51

Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη – Οι αντιδράσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργό, πρώτη μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, προκαλεί αντιδράσεις. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύουν σφοδρά πυρά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σηκώνει το γάντι και να βλέπει «πολιτικούς καιροσκόπους».

Σύνταξη
Upd:24.08.2025, 17:54
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Spotlight

Καλοκαιρινές διακοπές τέλος για τον πολιτικό κόσμο με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά από μία εβδομάδα απουσίας, να επανέρχεται με κυριακάτικη ανάρτηση… «όλα καλά πάνε». ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν να σχολιάσουν την μετακαλοκαιρινή ανασκόπηση σε υψηλούς τόνους.

Εξωραΐσμός της πραγματικότητας και καλλιέργεια προσδοκιών ενόψει ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό αλλά και καυστικά σχόλια από την αντιπολίτευση

Στην μακροσκελή του ανασκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να εξωραΐσει την πραγματικότητα και να καλλιεργήσει προσδοκίες ενόψει ΔΕΘ. Έσπευσε να υπογραμμίσει πως «είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας» και όσον αφορά τις καταστροφικές πυρκαγιές έριξε ευθύνες στην κλιματική αλλαγή και τους εμπρηστές.

Στο στόχαστρο του Κώστα Τσουκαλά όσα υποστήριξε ο πρωθυπουργός

«Ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει για την υπέρβαση κατά 1,2 δισ. του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα το διάστημα Ιανουαρίου -Ιουλίου. Ενα πλεόνασμα που προήλθε από την φοροεπιδρομή κατά της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων μέσω της έμμεσης και άμεσης φορολογίας», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Και σημείωσε πως «την τετραετία 2020-2024 οι φορολογικές επιβαρύνσεις αυξήθηκαν πέντε φορές παραπάνω από την ονομαστική αύξηση μισθών και συντάξεων».

«Τα υπερπλεονάσματα Μητσοτάκη είναι χρήματα που λείπουν από την αγορά. Αυτό φέτος το βίωσε για τα καλά στο πετσί του ο ελληνικός τουρισμός. Γι’ αυτό και οι πανηγυρισμοί του είναι εκτός τόπου και χρόνου τόσο ως προς τις ανάγκες της κοινωνίας όσο και ως προς τα αδιέξοδα της πολιτικής του» προσθέτει. Όσο για την αποστροφή του ότι «έχουμε μια οικονομία που παράγει οφέλη, που επιστρέφονται στην κοινωνία», σημειώνει πως «υποτιμά ευθέως τη νοημοσύνη των πολιτών, που γνωρίζουν πως η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική τους αιμορραγία με ψίχουλα».

Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

Με ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ ενώ κυβερνητικές πηγές επεσήμαναν πως στη Χαριλάου Τρικούπη «έχουν πάρει για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της πολιτικής εξαπάτησης και των ανέξοδων υποσχέσεων».

Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτά το ΠΑΣΟΚ αν «έχει υπόψιν του κάποιον φόρο που έχει αυξήσει η κυβέρνηση ή λέει συνειδητά ψέματα στους πολίτες». Αν καταλαβαίνει «τη διαφορά μεταξύ φορολογικών συντελεστών και φορολογικών εσόδων;» και πώς «ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης και ταυτόχρονα να καταγγέλλει την αύξηση των εσόδων του κράτους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά, για ολόκληρες δεκαετίες, το τίμημα των «μαθητευόμενων μάγων» και των πολιτικών καιροσκόπων, που έπαιζαν με τις αγωνίες των πολιτών, μοιράζοντας λεφτά που δεν υπήρχαν και δίνοντας… «ακάλυπτες» υποσχέσεις.

«Έχουμε σίγουρα ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε, αφού κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, με πρώτο και κυριότερο το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο μοναδικός τρόπος για να συνεχίσουμε να καλύπτουμε την απόσταση που μας χωρίζει με την υπόλοιπη Ευρώπη, ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, είναι να μεγαλώνουμε συνεχώς την «πίτα», μέσα από τη μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στη συνέχεια να εφαρμόζουμε μόνιμα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε» αναφέρει ο κ. Μαρινάκης.

Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού

Λίγο νωρίτερα, στον ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνουν ότι «ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα» που φρόντισε «στην επάνοδο του στις κυριακάτικες αναρτήσεις να μας το θυμίσει».

Στο μεσοδιάστημα, σημειώνει ο το κόμμα της Κουμουνδούρου, «ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει κόκκινο, ένας στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές, η Ελλάδα κατέγραψε θλιβερές πρωτιές στην ΕΕ στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες και στους εργαζόμενους που δουλεύουν πάνω από 48 ώρες τη βδομάδα».

Πάλι καλά, λένε στον ΣΥΡΙΖΑ, «που δεν ανέβασε κι αυτός ηλιοβασίλεμα σαν τον κύριο Σκέρτσο να το «κρατήσουν σε ένα συρτάρι του μυαλού τους» όσοι δεν τα βγάζουν πέρα».

Καταλήγει σημειώνοντας πως «η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική. Με πάταξη των καρτέλ που αισχροκερδούν, μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία για να ανασάνει».

KKE: Φοροαφαίμαξη των εργατικών λαϊκών στρωμάτων

Το ΚΚΕ υποστηρίζει  ότι «σταθερή αρχή και της κυβέρνησης του Kυρ. Μητσοτάκη είναι η μερίδα του λέοντος των πρωτογενών πλεονασμάτων που προέρχονται από την φοροαφαίμαξη των εργατικών λαϊκών στρωμάτων με τους άδικους άμεσους και έμμεσους φόρους να διοχετεύεται στη στήριξη των κερδών των μεγαλοεπιχειρηματιών, γι αυτό και τα όποια ψίχουλα περισσέψουν ούτε κατά διάνοια μπορούν να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους». Τονίζει ότι «τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αποτυπώνονται όχι μόνο στους μισθούς που εξανεμίζονται σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και στην υγεία με το ΕΣΥ των ράντζων και των μεγάλων αναμονών, στη δημόσια παιδεία της διαρκούς υποβάθμισης, όπως τώρα με τις συγχωνεύσεις και παντού».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ποντοπόρος
Ναυτιλία: Χαράσσει ρότα προς τον…«παγκόσμιο νότο»

Ναυτιλία: Χαράσσει ρότα προς τον…«παγκόσμιο νότο»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

World
Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα
Πολιτική 24.08.25

Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα

«Δεν χρειάζεται πια κανείς να επιχειρηματολογεί για το καθεστώς Μητσοτάκη: όλοι και όλες ξέρουν τη διαφθορά, ζουν την προκλητική ακρίβεια και υποβάθμιση της ζωής, βλέπουν την υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της – Η αδράνεια είναι συνενοχή
Τι ζητά 24.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τις γυναικοκτονίες - «Η αδράνεια είναι συνενοχή»

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη  δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

Σύνταξη
Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση
Πολιτική 24.08.25

Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση

Μέγαρο Μαξίμου: Η επένδυση στη λήθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακροδεξιά στροφή που πλέον έχει γίνει απροκάλυπτη και εμφατική και οι σκληρές και τοξικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζαχαριάδης στον Γεωργιάδη: Επικίνδυνη και ανιστόρητη ανάρτηση – Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS
Πολιτική Γραμματεία 23.08.25

Ζαχαριάδης στον Γεωργιάδη: Επικίνδυνη και ανιστόρητη ανάρτηση – Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS

«Ο κ. Γεωργιάδης είναι φανατικός υποστηρικτής της ανιστόρητης και επικίνδυνης θεωρίας των δυο άκρων που στο τέλος ενισχύει και εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και τον φασισμό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές
Πολιτική Γραμματεία 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές

«Τι ντροπή», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόσφατη ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος συνιστά σε όσους δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές, να... κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους

Σύνταξη
Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι σοβαροί επιχειρηματίες θα εμπιστευτούν μια χώρα η οποία έχει σκάνδαλα διαφθοράς;
ΣΥΡΙΖΑ 23.08.25

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι σοβαροί επιχειρηματίες θα εμπιστευτούν μια χώρα η οποία έχει σκάνδαλα διαφθοράς;

«Η κυβέρνηση έχει αφήσει πολλά κενά στην Πυροσβεστική», ανέφερε για τις πυρκαγιές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος - «Πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ισοτιμία στην αγορά», πρόσεθσε

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική
Δήλωση Θεοδωράκη 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησής του απέναντι στις ΜΚΟ», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο – Με την ελληνική σημαία το φέρετρο
Στην Αλεξάνδρεια 23.08.25 Upd: 13:52

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Με την ελληνική σημαία το φέρετρο

Ο πολιτικός κόσμος, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Παρών ο πρωθυπουργος, πολλοί υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της
Χρέος & στοίχημα 24.08.25

Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της

Τριάντα χρόνια μετά τον τραγικό της θάνατο, η πριγκίπισσα Νταϊάνα αναμένεται να «πρωταγωνιστήσει» στη νέα παραγωγή του Netflix, με τον γιο της, τον πρίγκιπα Χάρι, να βρίσκεται πίσω από την κάμερα

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ
On Field 24.08.25

Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ

Ο επιθετικός της Έβερτον πέτυχε το πρώτο γκολ στη νέα έδρα της αγγλικής ομάδας, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως είχε πετύχει και το τελευταίο, στο Γκούντισον Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ . Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πυρκαγιές: «Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος – Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση
Ελλάδα 24.08.25

«Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος - Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση

Όπως εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, λόγω των πυρκαγιών, αυξάνεται η θερμοκρασία στις καμένες περιοχές που γίνονται και πιο ευάλωτες στις πλημμύρες.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του – Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 24.08.25

«Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του - Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του - Τα μηνύματα στο facebook που τον εξόργισαν

Η 18χρονη κόρη του 40χρονου επισκέφθηκε τον πατέρα της στα κρατητήρια και τον ρώτησε γιατί το έκανε - Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο δράστης - Εισαγγελική έρευνα για το εξιτήριο από το ψυχιατρείο

Σύνταξη
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Ο «άσος» στο μανίκι του Μέντι
On Field 24.08.25

Ο «άσος» στο μανίκι του Μέντι

Η κίνηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περάσει στο ματς τον Ζέλσον Μαρτίνς, δημιούργησε νέα δεδομένα και βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου – Κίνηση από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο
Χάρτης 24.08.25

Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου - Κυκλοφοριακή συμφόρηση από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο

Αυξημένη κίνηση στην Ολυμπία Οδό. Επιστρέφουν στα αστικά κέντρα οι εκδρομείς του Αυγούστου. Δείτε live την εικόνα που παρουσιάζουν οι μεγάλοι οδικοί άξονες.

Σύνταξη
Ρενάτο Σάντσες: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα – Έχει το DNA του νικητή»
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Ρενάτο Σάντσες: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα – Έχει το DNA του νικητή»

Ο Ρενάτο Σάντσες ξεκαθάρισε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον Παναθηναϊκό, τόνισε πως ήταν μια απόφαση την οποία πήρε δίχως αμφιβολίες και στάθηκε και στον Ρουί Βιτόρια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»
Μέλλον χωρίς ταξίδια; 24.08.25

Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»

Οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και η διαρκής αύξηση του κόστους, οδηγούν σε μία ακόμη κρίση. Tης βιομηχανίας των διακοπών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας
Απαιτούν συμφωνία 24.08.25

Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων διαδήλωσαν έξω από κατοικίες υπουργών ζητώντας κατάπαυση πυρός για την απελευθέρωση των ομήρων. Εκρήξεις και πυρκαγιές στη Γάζα, καθώς βομβαρδίζονται προάστια της Γάζας

Σύνταξη
Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)

H Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε στον τελικό του Super Cup της Σαουδικής Αραβίας, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να εμψυχώνει τους συμπαίκτες του μετά το τέλος του αγώνα με μια ηγετική κίνηση.

Σύνταξη
Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»
Go Fun 24.08.25

Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»

Από τις πασαρέλες της μόδας μέχρι τις πιο απροσπέλαστες παραλίες, το στρινγκ είναι παντού. Η επιστροφή του αποτελεί το πιο «καυτό» κεφάλαιο στη μακρά ιστορία του μαγιό ως αντανάκλαση των κοινωνικών αντιλήψεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών
Βιωσιμότητα 24.08.25

Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών

Φέρνοντας ως παράδειγμα τον μύθο του Ίκαρου, ο Independent προειδοποιεί ότι ο υπερτουρισμός μπορεί να κάψει την Ελλάδα εκτός αν λάβει μέτρα υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
LIVE: Έβερτον – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Έβερτον – Μπράιτον

LIVE: Έβερτον – Μπράιτον . Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπράιτον για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο