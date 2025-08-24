Καλοκαιρινές διακοπές τέλος για τον πολιτικό κόσμο με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά από μία εβδομάδα απουσίας, να επανέρχεται με κυριακάτικη ανάρτηση… «όλα καλά πάνε». ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν να σχολιάσουν την μετακαλοκαιρινή ανασκόπηση σε υψηλούς τόνους.

Εξωραΐσμός της πραγματικότητας και καλλιέργεια προσδοκιών ενόψει ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό αλλά και καυστικά σχόλια από την αντιπολίτευση

Στην μακροσκελή του ανασκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να εξωραΐσει την πραγματικότητα και να καλλιεργήσει προσδοκίες ενόψει ΔΕΘ. Έσπευσε να υπογραμμίσει πως «είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας» και όσον αφορά τις καταστροφικές πυρκαγιές έριξε ευθύνες στην κλιματική αλλαγή και τους εμπρηστές.

Στο στόχαστρο του Κώστα Τσουκαλά όσα υποστήριξε ο πρωθυπουργός

«Ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει για την υπέρβαση κατά 1,2 δισ. του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα το διάστημα Ιανουαρίου -Ιουλίου. Ενα πλεόνασμα που προήλθε από την φοροεπιδρομή κατά της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων μέσω της έμμεσης και άμεσης φορολογίας», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Και σημείωσε πως «την τετραετία 2020-2024 οι φορολογικές επιβαρύνσεις αυξήθηκαν πέντε φορές παραπάνω από την ονομαστική αύξηση μισθών και συντάξεων».

«Τα υπερπλεονάσματα Μητσοτάκη είναι χρήματα που λείπουν από την αγορά. Αυτό φέτος το βίωσε για τα καλά στο πετσί του ο ελληνικός τουρισμός. Γι’ αυτό και οι πανηγυρισμοί του είναι εκτός τόπου και χρόνου τόσο ως προς τις ανάγκες της κοινωνίας όσο και ως προς τα αδιέξοδα της πολιτικής του» προσθέτει. Όσο για την αποστροφή του ότι «έχουμε μια οικονομία που παράγει οφέλη, που επιστρέφονται στην κοινωνία», σημειώνει πως «υποτιμά ευθέως τη νοημοσύνη των πολιτών, που γνωρίζουν πως η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική τους αιμορραγία με ψίχουλα».

Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

Με ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ ενώ κυβερνητικές πηγές επεσήμαναν πως στη Χαριλάου Τρικούπη «έχουν πάρει για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της πολιτικής εξαπάτησης και των ανέξοδων υποσχέσεων».

Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτά το ΠΑΣΟΚ αν «έχει υπόψιν του κάποιον φόρο που έχει αυξήσει η κυβέρνηση ή λέει συνειδητά ψέματα στους πολίτες». Αν καταλαβαίνει «τη διαφορά μεταξύ φορολογικών συντελεστών και φορολογικών εσόδων;» και πώς «ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης και ταυτόχρονα να καταγγέλλει την αύξηση των εσόδων του κράτους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά, για ολόκληρες δεκαετίες, το τίμημα των «μαθητευόμενων μάγων» και των πολιτικών καιροσκόπων, που έπαιζαν με τις αγωνίες των πολιτών, μοιράζοντας λεφτά που δεν υπήρχαν και δίνοντας… «ακάλυπτες» υποσχέσεις.

«Έχουμε σίγουρα ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε, αφού κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, με πρώτο και κυριότερο το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο μοναδικός τρόπος για να συνεχίσουμε να καλύπτουμε την απόσταση που μας χωρίζει με την υπόλοιπη Ευρώπη, ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, είναι να μεγαλώνουμε συνεχώς την «πίτα», μέσα από τη μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στη συνέχεια να εφαρμόζουμε μόνιμα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε» αναφέρει ο κ. Μαρινάκης.

Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού

Λίγο νωρίτερα, στον ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνουν ότι «ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα» που φρόντισε «στην επάνοδο του στις κυριακάτικες αναρτήσεις να μας το θυμίσει».

Στο μεσοδιάστημα, σημειώνει ο το κόμμα της Κουμουνδούρου, «ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει κόκκινο, ένας στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές, η Ελλάδα κατέγραψε θλιβερές πρωτιές στην ΕΕ στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες και στους εργαζόμενους που δουλεύουν πάνω από 48 ώρες τη βδομάδα».

Πάλι καλά, λένε στον ΣΥΡΙΖΑ, «που δεν ανέβασε κι αυτός ηλιοβασίλεμα σαν τον κύριο Σκέρτσο να το «κρατήσουν σε ένα συρτάρι του μυαλού τους» όσοι δεν τα βγάζουν πέρα».

Καταλήγει σημειώνοντας πως «η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική. Με πάταξη των καρτέλ που αισχροκερδούν, μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία για να ανασάνει».

KKE: Φοροαφαίμαξη των εργατικών λαϊκών στρωμάτων

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι «σταθερή αρχή και της κυβέρνησης του Kυρ. Μητσοτάκη είναι η μερίδα του λέοντος των πρωτογενών πλεονασμάτων που προέρχονται από την φοροαφαίμαξη των εργατικών λαϊκών στρωμάτων με τους άδικους άμεσους και έμμεσους φόρους να διοχετεύεται στη στήριξη των κερδών των μεγαλοεπιχειρηματιών, γι αυτό και τα όποια ψίχουλα περισσέψουν ούτε κατά διάνοια μπορούν να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους». Τονίζει ότι «τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αποτυπώνονται όχι μόνο στους μισθούς που εξανεμίζονται σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και στην υγεία με το ΕΣΥ των ράντζων και των μεγάλων αναμονών, στη δημόσια παιδεία της διαρκούς υποβάθμισης, όπως τώρα με τις συγχωνεύσεις και παντού».