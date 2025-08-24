ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης μας θύμισε ότι ζει σε άλλη χώρα
«Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Φρόντισε στην επάνοδο του στις κυριακάτικες αναρτήσεις να μας το θυμίσει» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ
- Κικίλιας για ΑΙΓΙΣ 2: Οδηγούμε το Λιμενικό σε μία νέα εποχή, όπως κάναμε και στην Πολιτική Προστασία
- Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη σε κατάστημα παιχνιδιών στη Ρωσία
- Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
- Αστυνομική επιχείρηση σε Ίλιον και Πετρούπολη – Εντοπίστηκαν διανομείς χωρίς άδεια οδήγησης
Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Φρόντισε στην επάνοδο του στις κυριακάτικες αναρτήσεις να μας το θυμίσει.
Στο μεσοδιάστημα ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει κόκκινο, ένας στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές, η Ελλάδα κατέγραψε θλιβερές πρωτιές στην ΕΕ στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες και στους εργαζόμενους που δουλεύουν πάνω από 48 ώρες τη βδομάδα».
Με σκωπτικό τρόπο προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια ανακοίνωση: «Πάλι καλά που δεν ανέβασε κι αυτός ηλιοβασίλεμα σαν τον κύριο Σκέρτσο να το «κρατήσουν σε ένα συρτάρι του μυαλού τους» όσοι δεν τα βγάζουν πέρα» και καταλήγει:
«Η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική. Με πάταξη των καρτέλ που αισχροκερδούν, μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία για να ανασάνει».
- H Εuropean Aquatics εγκωμιάζει τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο
- Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)
- Υεμένη: Ισραηλινά πλήγματα στη Σαναά – Επιθέσεις κοντά στο προεδρικό συγκρότημα
- Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτηση του – «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα!»
- Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»
- ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης μας θύμισε ότι ζει σε άλλη χώρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις