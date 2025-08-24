Τσουκαλάς: Τα υπερπλεονάσματα Μητσοτάκη είναι χρήματα που λείπουν από την αγορά
Στο στόχοστρο του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά όσα υποστήριξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το πλεόνασμα
- Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
- Αστυνομική επιχείρηση σε Ίλιον και Πετρούπολη – Εντοπίστηκαν διανομείς χωρίς άδεια οδήγησης
- Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή – Δείτε σε ποιες περιοχές
- Φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Κουρσκ - Ουκρανικό drone «βλέπουν» οι Ρώσοι
Πυρά κατά πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή και τη σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
«Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για την υπέρβαση κατά 1,2 δισ. του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα το διάστημα Ιανουαρίου -Ιουλίου.
Ενα πλεόνασμα που προήλθε από την φοροεπιδρομή κατά της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων μέσω της έμμεσης και άμεσης φορολογίας.
Την τετραετία 2020-2024 οι φορολογικές επιβαρύνσεις αυξήθηκαν πέντε φορές παραπάνω από την ονομαστική αύξηση μισθών και συντάξεων» σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς για να προσθέσει.
«Τα υπερπλεονάσματα Μητσοτάκη είναι χρήματα που λείπουν από την αγορά. Αυτό φέτος το βίωσε για τα καλά στο πετσί του ο ελληνικός τουρισμός. Γι’ αυτό και οι πανηγυρισμοί του είναι εκτός τόπου και χρόνου τόσο ως προς τις ανάγκες της κοινωνίας όσο και ως προς τα αδιέξοδα της πολιτικής του.
Όσο για την αποστροφή του ότι _«έχουμε μια οικονομία που παράγει οφέλη, που επιστρέφονται στην κοινωνία_» , υποτιμά ευθέως τη νοημοσύνη των πολιτών, που γνωρίζουν πως η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική τους αιμορραγία με ψίχουλα».
- Ιταλία: Τρεις ανήλικες αδερφές, πνίγηκαν σε ένα «επικίνδυνα υπερφορτωμένο» σκάφος με μετανάστες
- Γκασόλ για Κόμπι Μπράιαντ: «Μου λείπεις και θα σε αγαπώ πάντα» (pic)
- Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα
- Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη σε κατάστημα παιχνιδιών στη Ρωσία
- Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»
- Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους – Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις