Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής
Πολιτική 25 Αυγούστου 2025 | 16:41

Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής

Κρεσέντο τοξικότητας από Μαξίμου, μέσω του Παύλου Μαρινάκη: Επιτίθεται αγοραία στον Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να απαξιώσει την αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα ζητήματα της Οικονομίας, ενώ καλύπτει Αδωνη Γεωργιάδη για την ακραία επίθεση στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ και επιμένει στη στοχοποίηση των ΜΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης

A
A
Spotlight

Σε άλλη πίστα έχει πάει την τοξικότητα το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο επιλέγει, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, να δηλητηριάσει το πολιτικό με κλίμα, εξαπολύοντας μια απολύτως αγοραία και εκτός ορίων επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, μην κρύβοντας τον φόβο του για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ ταυτόχρονα επιτίθεται με μένος στην αντιπολίτευση, προσπαθώντας να απαξιώσει το ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τα ζητήματα της Οικονομίας.

Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσέφερε πλήρη κάλυψη στον Αδωνη Γεωργιάδη για τη δική του ακραία επίθεση σε βάρος της Ειδικής Εισηγήτριάς του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τον θεσμικό της ρόλο, ενώ επιβεβαίωσε τη στοχοποίηση από την κυβέρνηση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Προσφυγικό και την προσπάθειά εκφοβισμού τους, υπό την απειλή ότι εάν διαφωνούν με τις ακραίες κυβερνητικές πρακτικές θα τιμωρηθούν. Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαίωσε και την εμφατική και απροκάλυπτη ακροδεξιά στροφή που το μέγαρο Μαξίμου έχει επιλέξει, δίνοντας την πρωτοκαθεδρία στους προερχόμενους από το ΛΑΟΣ υπουργούς του.

Αγοραία επίθεση στον Τσίπρα

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος θέλησε να σχολιάσει την τελευταία συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Le Monde, επέλεξε να εξαπολύσει μία σκληρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, η οποία εκτός από το ότι αποτελεί αποκορύφωμα έκφρασης του ποινικού λαϊκισμού και επαναφέρει όλο το ακροδεξιό αφήγημα που χρησιμοποιήθηκε από τη ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη κατά του προοδευτικού νόμου Παρασκευόπουλου για την αποσυμφόρηση των φυλακών, μετέρχεται και ενός συγκεκριμένου ύφους που θυμίζει το ύφος των hashtag «ΝΔ_παιδεραστές» και «ΝΔ_δολοφόνοι» που εύλογα προκάλεσαν αγανάκτηση στην κυβέρνηση στο παρελθόν και τα οποία κανένας πολιτικός χώρος ποτέ δεν υιοθέτησε.

Τώρα έρχεται ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος -επομένως το ίδιο το μέγαρο Μαξίμου επισήμως- να υιοθετήσει τέτοιου είδους ύφος σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Μαρινάκη να λέει κατά την επίθεσή του ότι «στον μόνο που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει, τους περίφημους νόμους που είχαν περάσει, την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα» και να συνεχίζει στον ίδιο αγοραίο τόνο: «Απόδειξη ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλειστους των φυλακών».

Όλα τα κυβερνητικά αφηγήματα

Αλλά δεν έμεινε εκεί. Επιτέθηκε ακόμα στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας «πώς είναι δυνατόν να λείπει σε κάποιον η ενεργός πολιτική τη στιγμή που είναι βουλευτής και δεν έχει κάνει ούτε μια ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής;», ενώ θέλησε για άλλη μια φορά να συμπεριλάβει στην επίθεσή του και όλα τα αφηγήματα της ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη κατά της διακυβέρνησης Τσίπρα, όχι μόνο για τα γεγονότα του 2015, αλλά συνολικά, επαναλαμβάνοντας ξανά όλες τις γνωστές κυβερνητικές αναφορές και ισχυρισμούς, περί των «100 δισεκατομμυρίων» που «χρέωσε στη χώρα», περί «ουρών» στις τράπεζες, περί «εξαπάτησης της κοινωνίας», περί «παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης στο Μαξίμου», ενώ κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι «είναι ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη». Λες και δεν έχει μεσολαβήσει η 6ετία της παρούσας κυβέρνησης και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι ακόμα πολύ νωπά τα σκάνδαλα διαφθοράς, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, και που η κυβέρνηση δεν επιτρέπει καν οι δικοί της υπουργοί να πάνε στη Δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές τους ευθύνες για τα σκάνδαλα αυτά.

Περί Άκρας Δεξιάς

Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει να επαναλαμβάνει και το κυβερνητικό αφήγημα περί συγκυβέρνησης του Αλ. Τσίπρα με «με την άκρα δεξιά», όταν βέβαια ο προερχόμενος από τη ΝΔ Π. Καμμένος δε μπόρεσε να επιβάλει με κανένα τρόπο τη δική του ατζέντα στην τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως φαίνεται από τις κεντρικές πολιτικές επιλογές της με κορυφαία τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ όσον αφορά τη ΝΔ (που συγκυβέρνησε με το ακροδεξιό ΛΑΟΣ στην τρικομματική κυβέρνηση Παπαδήμου), επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη το ΛΑΟΣ έχει πλέον και την πρωτοκαθεδρία στην κυβέρνηση.

Κάτι που επιβεβαιώνει και η πλήρης κάλυψη που προσέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Αδωνη Γεωργιάδη για την ακραία επίθεση του τελευταίου σε βάρος της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Mary Lawlor, επειδή εκείνη τόλμησε να ταχθεί κατά της στοχοποίησης των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη.

Η κάλυψη στον Αδ. Γεωργιάδη

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του in, αν η κυβέρνηση συμφωνεί με το περιεχόμενο και το ύφος των δηλώσεων του κ. Γεωργιάδη κατά της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ, με δεδομένο και τον θεσμικό της ρόλο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ισχυρίστηκε ότι «δεν υπάρχει επίθεση στον θεσμό», αλλά «απάντηση σε μια φιλοσοφία, μια ρητορική», λέγοντας ότι «κανείς δεν είναι λοιπόν υπεράνω κριτικής. Δεν υπάρχει επίθεση ή αμφισβήτηση του θεσμού. Υπάρχει αντίδραση όταν κάποια πράγματα τα οποία λέγονται είναι ενάντια στα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών», επιβεβαιώνοντας έτσι σαφές ότι οι ακραίες πρακτικές του κ. Γεωργιάδη πραγματοποιούνται για λογαριασμό του μεγάρου Μαξίμου.

Η στοχοποίηση των ΜΚΟ

Ταυτόχρονα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε και την προσήλωση της κυβέρνησης στη στοχοποίηση και τον εκφοβισμό των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Προσφυγικό, λέγοντας αρχικά ότι «δεν είναι όλες οι μη Κυβερνητικές οργανώσεις ίδιες» και στη συνέχεια καλύπτοντας πλήρως τον υπουργό Μετανάστευσης Θ. Πλεύρη και επιβεβαιώνοντας το κυβερνητικό μήνυμα ότι όποιος διαφωνεί με την κυβέρνηση θα τιμωρηθεί: «Ο υπουργός μίλησε για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που υπάγονται και χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Μετανάστευσης και βέβαια μίλησε για έλεγχο, διαχειριστικό έλεγχο, ο οποίος γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται γιατί κανείς δεν είναι υπεράνω ελέγχου. Εκτός αν κάποιοι θέλουν να είναι υπεράνω ελέγχου, να παίρνουν λεφτά αλλά να μην ελέγχονται» […] «Τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία για το Μητρώο θα γίνουν με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία και ενίσχυση της διαφάνειας, προφανώς σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, το ξαναλέω, την κυβερνητική πολιτική, την εθνική -για μένα- πολιτική για το μεταναστευτικό τη χαράσσει η κυβέρνηση με βάση το συμφέρον των πολιτών και όχι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις».

Η διαβόητη θεωρία των δύο άκρων

Αλλά ακόμα και για την διαβόητη θεωρία των δύο άκρων και την προσπάθεια εξίσωσης ναζισμού και κομμουνισμού στήριξε τον κ. Γεωργιάδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ρωτήθηκε για την χθεσινή σχετική σύγκρουση του τελευταίου με τον Κώστα Ζαχαριάδη (ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι «ο Σοσιαλισμός και ο Κομμουνισμός είναι τέκνα του διαφωτισμού. Ο Μαρξ διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Ο ναζισμός είναι εγκληματική ιδεολογία, ντροπή της ανθρωπότητας, η πιο σκοτεινή σελίδα»).

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «άμα πεις ότι ο Στάλιν, ο σταλινισμός, ο Χίτλερ, ο ναζισμός είναι ακριβώς το ίδιο, θα σε πουν φασίστα. Ποια είναι η αλήθεια; Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή της ιστορίας, ιστορικοί δηλαδή που μελέτησαν την περίοδο του σταλινισμού, μιλούν για εκατομμύρια νεκρούς. Είναι κάπου μεταξύ 20 και 40 εκατομμύρια οι νεκροί», ενώ επιτέθηκε στον Κ. Ζαχαριάδη χαρακτηρίζοντας την ανάρτησή του «απαράδεκτη» και επικαλούμενος μεταξύ άλλων: «το «Ευτυχώς ηττηθήκαμε», που επίσης έχει πει ο αείμνηστος Λεωνίδας Κύρκος».

Βέβαια το «Ευτυχώς ηττηθήκαμε σύντροφοι» δεν το έχει γράψει ο Λεωνίδας Κύρκος αλλά ο Τάκης Λαζαρίδης. Αλλά εδώ το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση, μέσω της θεωρίας των δύο άκρων και της προσπάθειας εξίσωσης Κομμουνισμού – Ναζισμού ξεπλένει τον ναζισμό, επιβεβαιώνοντας και με αυτόν τον τρόπο την εμφατική και απροκάλυπτη ακροδεξιά στροφή της. Και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το μέγαρο Μαξίμου είναι το εξής: Θεωρεί ότι το ΚΚΕ και η ναζιστική Χρυσή Αυγή έχουν οποιαδήποτε σχέση;

Προσπάθεια απαξίωσης κατά του ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τα ζητήματα της Οικονομίας, με χαρακτηρισμούς, με τους οποίους επιχείρησε να το απαξιώσει, λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη κινείται, πολιτεύεται με όρους πολιτικής εξαπάτησης» και χαρακτηρίζοντας σχετική ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών «μνημείο πολιτικής εξαπάτησης ή ασχετοσύνης», ενώ επιτέθηκε στην Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας ότι «το ποιος φεύγει και ποιος έρχεται στην εξουσία το αποφασίζουν οι πολίτες και κανένα κόμμα του 12 και του 13%. Όταν έρθει, λοιπόν, η ώρα των εκλογών, οι πολίτες θα αποφασίζουν για το ποιος φεύγει, για το ποιος έρχεται. Σίγουρα πάντως εδώ ταιριάζει «γάντι» αυτό το οποίο λέει ο σοφός λαός ότι το «άδειο βαρέλι κάνει περισσότερο θόρυβο»».

«Όχι» σε 13ο μισθό

Ταυτόχρονα ο Π. Μαρινάκης είπε «Όχι» στην επαναφορά του 13ου μισθού, λέγοντας ότι «ο 13ος μισθός για να πούμε για τον μισθό και υπάρχει και η 13η σύνταξη αντίστοιχα που λέει η αντιπολίτευση, κοστίζει δημοσιονομικά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. […] Το έχουμε πει, γιατί αυτό προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία ότι στη ΔΕΘ θα δοθούν 1,5 δις. Αυτά θα είναι τα μέτρα της ΔΕΘ. Ας έρθει το ΠΑΣΟΚ να πει στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων -το ξαναλέω, κανείς δεν είναι αντίθετος με το να πάρουν παραπάνω λεφτά όλοι, αλλά είναι συγκεκριμένα τα λεφτά- ότι προτείνει να δοθούν μόνο αυτά. Να πάρουν μόνο ένα μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην μειωθούν κι άλλοι φόροι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους δημοσίους υπαλλήλους, να μην δοθούν κι άλλα μόνιμα μέτρα στους συνταξιούχους, αλλά να έρθει να το πει αυτό το ΠΑΣΟΚ και όσοι λένε μάλιστα και για 13η σύνταξη και για 14η σύνταξη, που μαζί αυτές οι δύο κάνουν 5 δις να έρθουν να μας πουν πού θα βρουν τα λεφτά».

Εκλογικός νόμος

Τέλος, ο Π. Μαρινάκης ρωτήθηκε και για το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού νόμου. Ο ίδιος χωρίς να δηλώσει ρητά ότι ο εκλογικός νόμος δεν θα αλλάξει, περιορίστηκε να παραπέμψει στις σχετικές διαψεύσεις του ίδιου του Κυρ. Μητσοτάκη και στην τελευταία στον ΣΚΑΪ πριν από ένα μήνα, λέγοντας ότι «ο πρωθυπουργός απάντησε πριν από περίπου ένα μήνα σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ισχύει στο ακέραιο αυτό το οποίο είπε» και ότι «έχει τοποθετηθεί πολλάκις ο πρωθυπουργός και νομίζω ότι παρέλκει οποιαδήποτε νέα απάντηση από εμένα».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

