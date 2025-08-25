ΣΥΡΙΖΑ: Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα
«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση στο κόμμα της Κουμουνδούρου μέσω κυβερνητικών πηγών.
Μια απολύτως αγοραία και εκτός ορίων επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με τον ΣΥΡΙΖΑ να «σηκώνει το γάντι» και να απαντά με δύο λαϊκές παροιμίες.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος θέλησε να σχολιάσει την τελευταία συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Le Monde, επέλεξε να εξαπολύσει μία σκληρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού
«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης και τοξικός, τοξικότερος, Παύλος Μαρινάκης», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.
Δύο λαϊκές παροιμίες
Σημειώνει επίσης πως «την ώρα που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο για τα σκάνδαλα διαφθοράς, την ώρα που όλη η χώρα συζητάει για τη διαφθορά και την σήψη του επιτελικού κράτους, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό τους υπουργούς του από το να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα».
Κλείνει με δύο λαϊκές παροιμίες: «1. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης 2. Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι».
Απάντηση κυβερνητικών πηγών
Κυβερνητικές πηγές απαντούν στον ΣΥΡΙΖΑ: «από πότε η αλήθεια είναι «τοξική» ή «χυδαία», ειδικά όταν διατυπώνεται χωρίς χαρακτηρισμούς;».
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως «σε κάθε περίπτωση, το να επικαλείται «τοξικότητα» και «χυδαιότητα» ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων «τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», των απειλών «θα σε χώσω δύο μέτρα κάτω από τη γη» και του προέδρου του, ο οποίος από το βήμα της Βουλής έφτασε στο σημείο να συνδέσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον πρωθυπουργό, είναι το λιγότερο ύβρις».
