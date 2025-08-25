Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό

Το σαφές προμήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την ολική επαναφορά του φαίνεται να ξεκλείδωσε την επικοινωνιακή τακτική της Κουμουνδούρου η οποία δείχνει πλέον να συντονίζεται με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό και να μεταστρέφει την άβολη συζήτηση για το «κόμμα Τσίπρα» σε συζήτηση για το μεγάλο επίδικο να «φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Το in είναι σε θέση να γνωρίζει ότι είναι πολύ πρώιμο να γίνεται λόγος για κόμμα, όταν ο ίδιος ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι προτεραιότητά του είναι το βιβλίο του που σχεδόν έχει ολοκληρώσει και με το οποίο φιλοδοξεί να κλείσει έναν πολιτικό κύκλο.

Μια κρύο μια ζέστη από το Μέγαρο Μαξίμου που δεν φαίνεται να έχει καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον πρώην πρωθυπουργό υπό τον κίνδυνο να εξαντλήσουν τον μπαμπούλα του ’15 και να ξεμείνουν από αφήγημα στο δρόμο προς τις κάλπες.

Στοιχείο που εντείνει την αμηχανία στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αλλά και στο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι το γεγονός, ότι ο κ. Τσίπρας θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη έχοντας εν μέρει καταρρίψει μύθους του ’15 που μέχρι και πρόσφατα θεωρούνταν το αδύνατο σημείο του.

Τέλος στο αφήγημα του «σκιάχτρου»

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στη Le Monde είναι μια από τις σπάνιες στιγμές που ζητείται από ευρωπαϊκό μέσο αυτού του διαμετρήματος η άποψη Έλληνα πρώην πρωθυπουργού.

Το Μέγαρο Μαξίμου θα απαντήσει σήμερα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου και εύλογα γεννιέται το ερώτημα από πολλές πλευρές «γιατί τους πήρε τόσες ημέρες από τη συνέντευξη Τσίπρα στη Le Monde να απαντήσουν;».

Από τις πρώτες ώρες της συνέντευξης και έπειτα φάνηκε ότι στην κυβέρνηση επικρατεί μια αμηχανία και αρκετές δεύτερες σκέψεις για το κατά πόσο έχει νόημα η διαρκής επιμονή με το «καταστροφικό 2015» σύμφωνα με το διαρκές αφήγημα της ΝΔ σε σχέση με τον κ. Τσίπρα.

Το ερώτημα που μπαίνει από διάφορες πλευρές επίσης είναι, «γιατί πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση σε έναν πρώην πρωθυπουργό και στην κριτική που ασκεί ή στα φημολογούμενα σχέδιά του;».

Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι και από το κυβερνητικό στρατόπεδο οι οποίοι βλέπουν το διαφαινόμενο αδιέξοδο που διαγράφεται στη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου να ανακυκλώνει τη συζήτηση γύρω από το ’15.

Το «σκιάχτρο του Τσίπρα» δεν φαίνεται πλέον να φοβίζει στον ίδιο βαθμό και τόσο πολλούς, σημειώνουν στελέχη της Αριστεράς και ευρύτερα.

Ανεβάζει ρυθμό ο Φάμελλος

Ο Σωκράτης Φάμελλος επιλέγει πλέον να συντονίζεται με τον βουλευτή Τσίπρα και πρώην πρωθυπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για να επιβεβαιώσει τον κοινό στόχο «να πέσει ο Μητσοτάκης» μέσα από ένα μεγάλο σχήμα των προοδευτικών δυνάμεων.

Σε αυτό το κλίμα εξάλλου και ο Σωκράτης Φάμελλος δείχνει ότι θέλει να αξιοποιήσει προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ τις φήμες για τον πρώην πρωθυπουργό και όταν ερωτάται για τον κ. Τσίπρα σημειώνει πλέον ότι «έχουν πολύ μεγάλη σημασία και αξία οι πολιτικές του προτάσεις, η συλλογικότητα μας συνολικά, και όχι μόνο εγώ προσωπικά, αξιοποιούμε όλον αυτόν τον δημόσιο διάλογο».

Ο Χαρίτσης προειδοποιεί

Σε αυτό το κλίμα η κριτική παρέμβαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου στη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας και με διάθεση προσωπικής δικαίωσης, όπως εκλήφθηκε, προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις στον ευρύτερο χώρο, αλλά και εντός της Νέας Αριστεράς, μεταξύ εκείνων δηλαδή που τάσσονται υπέρ της συγκρότησης του προοδευτικού μετώπου.

Ο Αλέξης Χαρίτσης ως επικεφαλής των λεγόμενων «ενωτικών» της Νέας Αριστεράς δεν φαίνεται διατεθειμένος να ακολουθήσει μια δημόσια συζήτηση και αντιπαράθεση παρελθοντολογίας και πόσο μάλλον όταν αυτή τροφοδοτείται και από στελέχη του κόμματός του.

Στο άρθρο του στα Νέα Σαββατοκύριακο ήταν σαφής με το μήνυμά του να απευθύνεται και στον κ. Τσακαλώτο.

«Ο φαύλος κύκλος του κομματικού κράτους της Δεξιάς πρέπει να κλείσει οριστικά. Και για να γίνει αυτό, η Αριστερά -μαζί με τις δυνάμεις της οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας και των κοινωνικών κινημάτων- οφείλει να καταθέσει το δικό της σχέδιο για μια αποφασιστική ρήξη με τη λογική του κομματικού κράτους».